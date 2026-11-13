Le Royaume-Uni veut combattre les incendies avec l'IA, des satellites et des avions militaires

Le gouvernement britannique prévoit de créer une nouvelle branche de son comité de gestion des crises pour lutter contre les feux de forêt

Après l'été le plus chaud jamais enregistré au Royaume-Uni, les pompiers ont manqué de moyens pour combattre des incendies couvrant plusieurs milliers d'hectares

Images satellites, intelligence artificielle et avions militaires équipés de matériel de lutte contre les incendies devraient être intégrés au nouveau dispositif

Après avoir annoncé un projet de laboratoire de biosécurité utilisant l'IA, doté de 100 millions de livres sterling, ainsi que son ambition de faire du Royaume-Uni une puissance mondiale de l'intelligence artificielle, le gouvernement britannique cherche désormais à utiliser cette technologie pour détecter et combattre les feux de forêt, après un été marqué par des températures extrêmes.

Le Premier ministre britannique Andy Burnham devrait présenter vendredi son projet de nouvelle unité spécialisée dans l'IA, rattachée au comité gouvernemental de gestion des crises COBRA, lors d'un sommet consacré à la résilience organisé au National Situation Centre.

Cette nouvelle unité consacrée aux incendies combinera des images satellites et des systèmes de détection précoce afin de permettre aux pompiers d'intervenir plus rapidement. Des avions et hélicoptères militaires seront également mis à disposition pour combattre les flammes dans les zones difficiles d'accès.

(Image credit: Shutterstock)

Des satellites équipés d'IA pour repérer les feux de forêt

Plusieurs entreprises technologiques et aérospatiales devraient assister à la présentation du projet, notamment Google, Airbus et VodafoneThree. Le gouvernement affirme que cette nouvelle unité d'IA permettra de « détecter et combattre les incendies plus rapidement ».

Les meilleures universités et entreprises technologiques du pays devraient contribuer au développement de nouveaux outils permettant de détecter les départs de feu potentiels sur l'ensemble du territoire. Parallèlement, des équipements de lutte contre les incendies seront acquis pour les appareils de la Royal Air Force, afin d'intervenir dans les zones isolées ou difficiles d'accès.

« Alors que la menace des feux de forêt s'intensifie au Royaume-Uni, la Défense renforcera son soutien à nos services d'urgence et contribuera à protéger les zones d'entraînement militaire du pays », a déclaré Wes Streeting, ministre de la Défense. « Les hélicoptères Chinook et les avions A400M de la RAF seront ainsi équipés de nouveaux dispositifs spécialisés, qui leur permettront pour la première fois de combattre les incendies depuis les airs. »

Le Royaume-Uni a été confronté à un nombre sans précédent de feux de forêt pendant l'été le plus chaud de son histoire. Plusieurs milliers d'hectares de végétation ont été détruits, une alerte d'urgence nationale a été diffusée et un incendie s'est déclaré à quelques kilomètres de la centrale nucléaire de Sizewell B.

Airbus exploite déjà une flotte de satellites de détection précoce, capables de mesurer le niveau de sécheresse des forêts et de repérer de minuscules signatures thermiques depuis l'espace, quasiment en temps réel.

Plus tôt cette année, la NASA a envoyé dans l'espace le premier satellite embarquant un modèle d'IA géospatiale fondamental.

Le modèle open source Prithvi, développé en collaboration avec IBM, peut détecter les inondations, les feux de forêt et les glissements de terrain. Il permet également de quantifier la biomasse, d'identifier certaines cultures et de mesurer la hauteur de la canopée afin de mieux prévoir l'évolution et la propagation des incendies.

Il existe toutefois une contradiction évidente dans cette démarche, puisque l'IA est utilisée pour résoudre des problèmes auxquels elle contribue elle-même. De nombreuses entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle se tournent vers les énergies fossiles pour répondre à leurs besoins énergétiques, l'offre peinant à suivre la demande provoquée par l'essor de cette technologie. Une étude récente révèle par ailleurs que 80 % des data centers consacrés à l'IA sont construits dans des zones exposées aux catastrophes naturelles. Les entreprises d'IA cherchent-elles donc à protéger la planète ou simplement leurs propres infrastructures ?