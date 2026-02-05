SpaceX veut saturer l’espace de satellites pour nourrir l’IA
Vers un nuage spatial ultra-puissant
- SpaceX veut placer un million de satellites supplémentaires en orbite
- Ces satellites agiraient comme des centres de données dédiés à l’IA dans l’espace
- Les régulateurs de la FCC doivent désormais examiner cette proposition
La société SpaceX d’Elon Musk a déposé une demande pour lancer un million de satellites supplémentaires en orbite autour de la Terre, ces « centres de données orbitaux » étant destinés à répondre aux besoins croissants en infrastructures liées aux exigences mondiales de l’intelligence artificielle.
Comme l’a rapporté la BBC, dans un dossier enregistré auprès de la Federal Communications Commission (FCC), SpaceX explique que les « capacités terrestres » des centres de données arrivent rapidement à saturation, rendant nécessaire une extension partielle dans l’espace.
Aucun calendrier n’a été fixé pour ces lancements, s’ils venaient à être approuvés, mais il s’agirait d’une augmentation colossale du nombre de satellites SpaceX en orbite autour de la Terre. Au cours des prochaines années, la flotte de satellites de SpaceX devrait atteindre 15 000 unités.
Cette constellation de centres de données volants fonctionnerait à l’énergie solaire, et SpaceX affirme que ce dispositif nécessiterait peu de coûts d’exploitation et de maintenance, ce qui pourrait le rendre plus efficace que les solutions actuelles pour alimenter l’IA.
« Une efficacité transformatrice »
« Ces satellites atteindraient une efficacité transformative en termes de coûts et d’énergie, tout en réduisant de manière significative l’impact environnemental associé aux centres de données terrestres », indique le document de SpaceX soumis à la FCC, selon Reuters.
Comme le souligne ensuite Reuters, SpaceX pourrait ne pas déployer l’intégralité du million de satellites si l’autorisation était accordée. L’orbite terrestre est déjà fortement encombrée, et de nombreux efforts seront nécessaires pour garantir la sécurité et la viabilité de ce type d’infrastructure.
L’idée n’est pas nouvelle. Plusieurs entreprises technologiques ont déjà envisagé l’installation de centres de données satellitaires dans l’espace, et Google comme Amazon ont étudié cette possibilité, sans aller aussi loin que SpaceX pour le moment.
Une autre entreprise d’Elon Musk, xAI, a également évoqué l’idée de déplacer les centres de données dédiés à l’IA au-delà de l’atmosphère terrestre. La course est désormais clairement lancée pour déterminer quelles entreprises parviendront à concrétiser cette vision en premier.
