NordVPN lance Message Protection sur iPhone et une nouvelle application gratuite contre les appels frauduleux

L’ensemble Call and Message Protection de NordVPN est désormais officiellement disponible sur iOS

Le fournisseur lance également HangUp, une application iOS indépendante et gratuite qui bloque les appels indésirables sans exiger d’abonnement VPN

NordVPN explique que ces outils doivent laisser quelques secondes supplémentaires pour réfléchir avant de réagir à une tentative de phishing urgente

Après une courte période de spéculations provoquée par une mystérieuse note de mise à jour, NordVPN confirme que sa fonction Message Protection est désormais disponible sur iOS.

En plus d’ajouter un filtrage complet des SMS frauduleux dans son application Apple principale, le fournisseur lance également HangUp, une application indépendante et gratuite destinée à éliminer une partie des appels indésirables sur iPhone.

NordVPN, régulièrement placé parmi les principaux services VPN du marché, étend depuis plusieurs mois son activité au-delà du simple réseau privé virtuel. Les développements autour de Next Gen Antivirus visaient déjà les attaques traditionnelles par malware.

Les deux nouveaux outils s’intéressent cette fois directement à l’ingénierie sociale, où les cybercriminels cherchent moins à compromettre l’appareil qu’à manipuler son utilisateur.

Call and Message Protection est regroupé sur un seul écran dans l’application NordVPN pour iOS. Les outils continuent à fonctionner que la connexion VPN soit activement utilisée ou simplement disponible en arrière-plan, afin de protéger les SMS et le journal d’appels.

Quelques secondes supplémentaires pour réfléchir

(Image credit: Getty Images)

Le phishing par SMS, ou « smishing », repose généralement sur un sentiment d’urgence. Les escrocs imitent régulièrement des entreprises de livraison, des administrations fiscales ou des banques afin d’inciter leurs victimes à ouvrir précipitamment un lien malveillant. Message Protection agit comme un filtre numérique destiné à interrompre ce mécanisme.

L’outil vérifie chaque SMS provenant d’un expéditeur inconnu à partir de bases de données de réputation téléphonique, puis effectue une analyse approfondie des URL et du contenu. Lorsqu’un message paraît suspect, une notification explique le type de menace détecté.

Le message signalé s’ouvre ensuite dans une vue sécurisée dédiée. Cette barrière empêche de toucher accidentellement un lien malveillant pendant la lecture. NordVPN affirme par ailleurs ne stocker le contenu ni des appels ni des messages.

Domininkas Virbickas, directeur produit chez NordVPN, explique à TechRadar que les arnaques fonctionnent en poussant la victime à réagir avant de réfléchir, par exemple avec un faux paiement refusé, un colis prétendument bloqué ou une alerte indiquant qu’un compte a été compromis.

Selon lui, l’objectif consiste donc à afficher un avertissement juste avant cette réaction : une étiquette sur l’appel ou un signalement sur le message ne prend pas la décision à la place de l’utilisateur, mais lui laisse un instant supplémentaire pour réfléchir sans nécessiter de connaissances approfondies en cybersécurité.

HangUp : une arme gratuite contre les appels automatisés

L’autre nouveauté concerne HangUp. Alors que Call and Message Protection reste intégré à l’application principale de NordVPN, HangUp est une application iOS entièrement indépendante disponible gratuitement sur l’App Store.

Aucun abonnement VPN actif n’est nécessaire : un compte Nord gratuit suffit. Une fois installée, l’application analyse les appels entrants en temps réel et compare les numéros inconnus à des bases recensant les arnaques connues.

Les appelants inconnus sont classés dans différentes catégories, par exemple arnaque, télémarketing, sondage ou recouvrement de dette, afin de donner davantage d’informations avant de décrocher.

L’application peut également être configurée pour bloquer automatiquement les numéros déjà identifiés comme arnaques ou télémarketing. Ces appels peuvent alors être interceptés avant même de faire sonner l’iPhone, tandis qu’un journal local conserve la liste des éléments bloqués et la raison associée.

Domininkas Virbickas explique que la gratuité de HangUp doit permettre de diffuser les avertissements auprès du plus grand nombre possible de personnes, les appels frauduleux concernant pratiquement tout le monde.

Les deux outils sont disponibles dès maintenant. NordVPN fournit davantage de détails techniques sur son blog officiel.