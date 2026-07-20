Surfshark déploie FastTrack à grande échelle, et votre ville pourrait bien être concernée

Surfshark ajoute des milliers de serveurs à sa fonctionnalité d’optimisation FastTrack

La technologie couvre désormais plus de 2 000 serveurs

Le VPN recueille les retours des utilisateurs pour poursuivre son expansion

C’était en août 2025 que Surfshark indiquait à TechRadar vouloir étendre sa technologie FastTrack, développée en interne, une fonctionnalité conçue pour optimiser le routage du trafic VPN. L’engagement a bien été tenu.

Dans une publication récente sur X, Surfshark annonce avoir renforcé son infrastructure, rendant la technologie disponible sur plus de la moitié de ses serveurs à travers tous les continents.

Concrètement, FastTrack, qui promet des vitesses jusqu’à 70 % supérieures à celles des meilleurs VPN, est désormais accessible sur environ 50 % de son réseau actuel de 4 500 serveurs. Pour les utilisateurs, il y a de fortes chances que la fonctionnalité soit déjà disponible dans leur ville. Il suffit de repérer l’icône FastTrack dans la liste des serveurs pour le vérifier.

Une mise à niveau étendue du réseau

FastTrack est une fonctionnalité d’optimisation utilisée par Surfshark sur une partie de son réseau de serveurs.

Au lieu de faire simplement transiter l’utilisateur par un unique chemin de réseau privé virtuel pour se connecter à un serveur, l’algorithme FastTrack calcule les valeurs de latence réellement observées dans le réseau afin d’identifier le trajet le plus rapide vers ce serveur VPN précis.

Concrètement, des sondes réparties à l’échelle mondiale exécutent des tests de vitesse, mesurent la latence et enregistrent les résultats pour déterminer l’itinéraire le plus performant pour un utilisateur situé dans un pays donné souhaitant accéder à une localisation VPN spécifique.

Le système se distingue des approches traditionnelles, où un serveur établit une connexion directe avec le serveur VPN et où le trafic emprunte le chemin disponible. Avec FastTrack, l’ensemble des nœuds du réseau est surveillé en permanence, ce qui permet au système de sélectionner en continu la connexion optimale.

FastTrack update: started with 3 locations last year, now covers more than half of our server network across all continents.Up to 70% faster VPN speeds on macOS. Real-time route optimization, fully automatic.Look for the FastTrack icon in your server list.July 16, 2026

Karolis Kaciulis, ingénieur système principal chez Surfshark, explique que ces calculs optimisent les routes indépendamment de leur localisation géographique. « Par exemple, un trajet plus long peut en réalité améliorer les performances grâce à de meilleures conditions, comme l’utilisation de routeurs plus avancés ou de câbles de plus grande capacité. FastTrack le sélectionnera. »

Alors que la fonctionnalité était initialement limitée à trois serveurs, Sydney, Seattle et Vancouver, Surfshark a désormais converti plus de 2 000 de ses nœuds de sortie à FastTrack, permettant aux utilisateurs de se connecter à un éventail bien plus large de serveurs bénéficiant du même gain de vitesse.

Cette extension apparaît comme une évolution naturelle et fait suite à l’annonce d’octobre 2025 du fournisseur de VPN concernant une expansion massive de son réseau mondial, à la fois en quantité et en qualité.

L’an dernier, Surfshark a également lancé un autre outil innovant de VPN auto-réparateur, Everlink. Cette fonctionnalité vise à garantir la stabilité de la connexion même en cas de dysfonctionnements importants ou d’interruptions de service.

Au-delà de la vitesse

La vitesse constitue évidemment le principal avantage de FastTrack, mais son utilisation apporte aussi d’autres bénéfices, selon Surfshark.

Par exemple, la fonctionnalité permet de réduire significativement les erreurs de routage, car l’un des éléments clés de Nexus, l’infrastructure de routage de Surfshark, repose précisément sur la redondance.

En effet, Nexus propose plusieurs itinéraires au sein du réseau. Si l’un d’eux rencontre un problème, le trafic peut être automatiquement redirigé vers un autre chemin disponible, ce qui aide à éviter interruptions et ralentissements.

Surfshark affirme également que FastTrack améliore globalement le service VPN, puisqu’il fonctionne sur un réseau de centres de données distinct de celui des fournisseurs d’accès traditionnels, réduisant ainsi naturellement le risque de limitation de débit ou d’autres restrictions réseau.

Des inconvénients existent-ils pour cette technologie ? Le principal point concerne pour l’instant sa disponibilité limitée aux applications VPN de Surfshark sur Mac et iOS. Cette contrainte a déjà conduit certains utilisateurs en ligne à réclamer une version Android.

« Les retours des utilisateurs sont pris en compte afin de déterminer les prochaines étapes d’expansion », indique un porte-parole de Surfshark à TechRadar, laissant entrevoir de futures mises à jour.