CyberGhost vient enfin d’améliorer son application iPhone — et cette refonte était attendue

CyberGhost a entièrement reconstruit la liste des serveurs de son application iOS

Browse, Streaming et Favourites disposent désormais de leurs propres onglets

Cette refonte constitue l’une des mises à jour les plus significatives de CyberGhost sur iPhone depuis un moment

CyberGhost vient de déployer une nouvelle mise à jour de son application iOS, et les changements devraient être immédiatement visibles pour les utilisateurs d’iPhone. La liste des serveurs — consultée à chaque changement de localisation — a été entièrement reconstruite.

Selon les notes de version, Browse (All), Streaming et Favourites disposent désormais de leurs propres onglets. Il devient également possible de rechercher instantanément un pays ou une ville, tandis que le défilement et les animations ont été rendus plus fluides.

CyberGhost ne figure actuellement pas parmi les tout premiers choix du classement TechRadar des meilleurs VPN, mais il reste l’un des services les plus rapides et les plus fiables pour le streaming. Toute amélioration de l’expérience quotidienne reste donc bienvenue.

Cette évolution rappelle également les changements récents observés chez Private Internet Access, autre service appartenant à Kape, qui a repris les mises à jour de ses applications et de son infrastructure après une longue période plus calme.

CyberGhost — un vétéran du VPN CyberGhost appartient au groupe Kape et reste un VPN populaire, notamment auprès des débutants. Un manque d’innovation et un système de limitation du nombre d’appareils assez frustrant l’empêchent de rejoindre les favoris absolus de TechRadar, mais ses vitesses et ses capacités de déblocage en font toujours une option fiable pour le streaming et le jeu. La page française officielle associée à l’offre affiche actuellement l’abonnement de 2 ans + 2 mois à 2,19 $ par mois, facturé 56,94 $, avec une garantie de remboursement de 45 jours. Le paiement reste donc affiché en dollars même depuis la version française du site.

Qu’apporte la nouvelle mise à jour iOS de CyberGhost ?

Le principal changement concerne la structure de l’application. Au lieu d’une longue liste unique à faire défiler, le sélecteur de serveurs se divise désormais en trois onglets : Browse pour l’ensemble des pays, Streaming pour les serveurs optimisés pour des plateformes comme Netflix et Favourites pour les localisations enregistrées.

Une nouvelle barre de recherche accompagne ces onglets. Il suffit donc de saisir le nom d’un pays ou d’une ville pour y accéder directement plutôt que de parcourir toute la liste. CyberGhost propose des serveurs dans 100 pays, ce raccourci devenait donc particulièrement utile.

Il s’agit avant tout d’une amélioration du confort d’utilisation, et non d’une nouvelle fonction majeure. Elle cible néanmoins l’un des principaux points de friction du quotidien : accéder rapidement au bon serveur.

Séparer les serveurs optimisés pour le streaming se montre particulièrement pratique compte tenu des bonnes performances de CyberGhost dans ce domaine. La recherche instantanée élimine également les tâtonnements lorsqu’une ville précise est nécessaire pour accéder à du contenu local.

Cette mise à jour ne modifie en revanche pas les outils de confidentialité. La politique no-log de CyberGhost avait fait l’objet de son dernier audit indépendant par Deloitte en 2024.

Après la mise à jour de l’application sur iPhone, touchez la zone consacrée à la localisation sur l’écran d’accueil pour ouvrir la nouvelle liste de serveurs.

Les onglets situés en haut permettent de basculer entre Browse, Streaming et Favourites. La barre de recherche sert à retrouver directement un pays ou une ville par son nom.

Pour enregistrer une localisation, il suffit de toucher l’étoile correspondante. Elle apparaîtra ensuite dans Favourites lors de la prochaine ouverture.