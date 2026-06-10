NordVPN débarque sur Meta Horizon, et la confidentialité en VR devient enfin bien plus simple

Le client NordVPN est désormais disponible sur la plateforme Meta Horizon

L’application s’installe directement sur les casques Quest, sans sideloading

NordVPN devient le troisième fournisseur de VPN à entrer dans le métavers

NordVPN arrive sur la plateforme Meta Horizon, ce qui en fait l’un des très rares services VPN pouvant être installés directement sur un casque Quest. Pour celles et ceux qui ont déjà tenté de faire fonctionner un VPN en réalité virtuelle, le changement reste discret mais réel.

Jusqu’ici, protéger un casque demandait des manipulations. Il fallait configurer un VPN sur un routeur, partager une connexion depuis un ordinateur via un point d’accès, ou installer une application via des outils développeur. Aucune de ces solutions n’est vraiment adaptée au grand public.

Meta intègre progressivement son écosystème Quest dans Meta Horizon. Résultat, les applications VPN peuvent désormais s’installer nativement sur les appareils Quest. NordVPN devient ainsi le troisième fournisseur à en profiter.

Ce qui change et pourquoi c’est important

(Image credit: Getty Images)

Le principal changement tient à la simplicité. NordVPN s’installe désormais directement via Meta Horizon, ce qui signifie que le chiffrement est géré par le casque lui-même, et non plus via un appareil intermédiaire. Cela permet une protection sur l’ensemble du dispositif. L’application chiffre le trafic sortant du casque et masque l’adresse IP sur tout l’appareil, et non plus uniquement dans le navigateur.

Cela s’avère utile pour le jeu en ligne sur Quest 2 et 3, où le trafic et l’adresse IP restent exposés comme sur n’importe quel appareil connecté. Les masquer complique le suivi de la localisation par d’autres utilisateurs dans les sessions multijoueurs. Cela ne bloque pas la collecte de données par Meta, mais limite les informations accessibles aux services tiers.

Comme il s’agit d’une application native et non d’une extension de navigateur, l’installation suit le même processus que pour n’importe quelle application Quest.

Ouvrir la boutique d’applications sur le casque via Meta Horizon

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Installer l’application

Puis se connecter avec son compte pour établir la connexion

Les méthodes plus anciennes restent disponibles pour celles et ceux qui les préfèrent.

Un réseau privé virtuel (VPN) configuré sur un routeur protège automatiquement tout appareil Quest connecté en Wi-Fi, et le partage de connexion depuis un ordinateur via un point d’accès reste une option.

Les utilisateurs avancés peuvent toujours installer des applications via SideQuest, mais cette méthode nécessite d’activer le mode développeur et s’adresse plutôt à un public à l’aise avec les réglages système.

Autres VPN disponibles sur les casques VR

NordVPN n’arrive pas sur un marché totalement vide, mais les alternatives restent peu nombreuses.

ExpressVPN a ouvert la voie avec une application dédiée pour Meta Quest, capable de chiffrer l’ensemble des données entrant et sortant du casque, présentée comme un moyen de limiter le bridage des fournisseurs d’accès lors du streaming ou du jeu en réalité virtuelle.

Le service a accompagné ce lancement d’une extension de navigateur hybride, présentée comme une première dans le secteur, qui combine un proxy léger avec un contrôle à distance de l’application de bureau complète. Cela permet d’attribuer différents emplacements VPN à certains sites, tout en ajoutant des protections comme le blocage des fuites WebRTC et la falsification de la géolocalisation HTML5.

AdGuard a choisi une autre approche avec deux extensions axées sur la confidentialité pour le navigateur Meta Quest. Il s’agit de AdGuard Ad Blocker et AdGuard VPN.

L’extension VPN chiffre le trafic du navigateur et masque l’adresse IP pour contourner les restrictions géographiques, tandis que le bloqueur de publicités supprime annonces, traceurs et fenêtres intrusives, particulièrement gênantes en réalité virtuelle.

Comme il s’agit d’extensions de navigateur et non d’applications système, la protection se limite à la navigation web. AdGuard constitue donc une solution plus légère, adaptée à celles et ceux qui cherchent avant tout une navigation plus propre plutôt qu’une protection complète pour le jeu.