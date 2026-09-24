iOS 27 perturbe la protection anti-phishing de NordVPN — et d’autres outils de confidentialité sont concernés

La dernière mise à jour d’iOS perturbe l’outil anti-phishing de NordVPN

Connectivity Assist est à l’origine du problème et peut être activé automatiquement après la mise à jour, notamment lorsque Wi-Fi Assist était déjà utilisé

Selon NordVPN, ce conflit aurait pu être évité

Le nouveau système iOS 27 d’Apple perturbe la protection anti-phishing de NordVPN et peut laisser passer certaines requêtes qui devraient normalement être bloquées, avertit le fournisseur de VPN.

Connectivity Assist, nouvelle évolution de Wi-Fi Assist, entre en conflit avec la protection en temps réel de NordVPN et peut empêcher celle-ci de fonctionner correctement dans certaines conditions.

NordVPN précise que Connectivity Assist est notamment activé automatiquement après la mise à jour lorsque Wi-Fi Assist était déjà activé auparavant. Certains utilisateurs peuvent donc ignorer que cette fonction est en service. D’autres outils de confidentialité reposant sur un filtrage DNS peuvent également être concernés.

Le problème avec Connectivity Assist

(Image credit: NordVPN)

Connectivity Assist cherche à améliorer une connexion Wi-Fi lente ou instable en utilisant parallèlement les données mobiles. La fonction détecte certains problèmes de connexion et peut envoyer des requêtes vers les serveurs DNS de l’opérateur mobile.

Lorsque la protection anti-arnaques de NordVPN bloque un site de phishing, iOS peut interpréter cet échec volontaire comme un problème de connexion Wi-Fi. Connectivity Assist peut alors tenter une nouvelle résolution via le réseau mobile, en dehors du filtrage DNS de NordVPN, ce qui peut permettre au site bloqué de charger.

La solution la plus complète proposée actuellement consiste à désactiver Connectivity Assist afin qu’iOS ne puisse pas basculer vers les données mobiles lorsqu’un site est volontairement bloqué.

Une autre possibilité consiste à utiliser la protection en temps réel uniquement lorsqu’une connexion VPN NordVPN est active, en désactivant le mode permanent. Cette méthode laisse cependant le filtrage inactif sur les données mobiles en dehors du tunnel VPN.

Laura Tyrylyte, responsable des relations publiques chez NordVPN, estime que cette situation oblige les utilisateurs à arbitrer entre deux fonctions qui devraient pouvoir fonctionner ensemble et que NordVPN ne dispose d’aucun moyen satisfaisant de corriger seul le problème.

Ce problème aurait-il pu être évité ?

Selon NordVPN, Apple connaissait déjà les conflits possibles avec les systèmes de filtrage DNS avant la sortie publique d’iOS 27. Le fournisseur souligne notamment qu’une page d’assistance Apple recommande aux utilisateurs de certains bloqueurs de publicité de désactiver Connectivity Assist pour le réseau concerné.

Des utilisateurs de Pi-hole, Firewalla et d’autres outils de filtrage DNS avaient déjà signalé un comportement similaire. Les tests de NordVPN indiquent également que Cloudflare WARP a cessé de bloquer certains sites malveillants après la mise à jour.

Des ingénieurs Apple ont suggéré d’autres solutions dans les forums, mais celles-ci nécessitent une configuration manuelle des paramètres DNS.

NordVPN conteste surtout la manière dont iOS interprète une requête volontairement bloquée comme l’échec d’une connexion. Selon l’entreprise, le système pourrait au contraire respecter la décision d’un service DNS installé par l’utilisateur lorsqu’il choisit de résoudre ou de bloquer une adresse.

Le fournisseur estime que la conception actuelle reporte le problème sur les utilisateurs et sur les équipes d’assistance de services qui ne peuvent pas modifier ce comportement d’iOS.

NordVPN rappelle qu’un précédent problème avait déjà opposé certaines fonctions réseau d’Apple à ses propres protections.

En 2023, des défauts dans l’API VPN d’Apple avaient perturbé une fonction de NordVPN. L’entreprise avait alors dû adapter son fonctionnement tout en informant ses utilisateurs des limitations.

Dans les deux situations, NordVPN estime que seul Apple disposait des moyens techniques nécessaires pour empêcher le conflit.

Quelle que soit la responsabilité finale, la conséquence reste la même : des outils de protection peuvent continuer à apparaître comme actifs alors que certaines requêtes les contournent.

Une communication après coup permet d’informer les utilisateurs, mais ne remplace évidemment pas une prévention technique du problème.

Apple n’avait pas répondu à la demande de commentaire mentionnée dans le source au moment de la publication.