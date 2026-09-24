Apple ajoute des promotions persistantes dans iOS, et certains utilisateurs commencent à perdre patience

Des utilisateurs d’iOS voient apparaître sur leur iPhone des « publicités » pour d’autres produits Apple

Ces bandeaux mettent notamment en avant iCloud+, Apple Music et AppleCare+

Les messages ne peuvent pas toujours être fermés et peuvent rester affichés pendant plusieurs semaines

La décision d’Apple d’intégrer des publicités dans Plans avait déjà provoqué de nombreuses réactions négatives. Sans surprise, la découverte de promotions pour les propres produits de la marque directement dans iOS déclenche à son tour de vives critiques.

Ces « publicités » apparaissent dans l’application Réglages d’iOS, près du haut de l’écran, et mettent en avant plusieurs produits ou services Apple, dont le stockage payant iCloud+, des essais gratuits d’Apple Music et d’Apple TV, ainsi que l’extension de garantie AppleCare+.

Le principal problème vient du fait que ces promotions ne peuvent pas toujours être désactivées. Il faut alors soit attendre leur expiration — ce qui peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec un badge de notification persistant sur Réglages — soit souscrire au service proposé. Un bouton permettant de fermer définitivement le message n’est pas systématiquement disponible et, lorsqu’il existe, certains utilisateurs indiquent qu’il ne fonctionne pas toujours.

Les critiques se multiplient donc sur les réseaux sociaux. Un utilisateur de Reddit compare notamment ces pratiques aux publicités intégrées par Microsoft dans le menu Démarrer et demande à Apple de mettre fin à ce type de messages.

D’autres témoignages expriment la même frustration, tandis que certains utilisateurs cherchent simplement un moyen de faire disparaître ces notifications.

Certaines offres, notamment celles concernant Apple Music, semblent apparaître après l’achat d’un nouvel appareil Apple. Avec le lancement récent de l’iPhone Duo et de l’iPhone 18 Pro, l’augmentation récente du nombre de signalements n’est donc pas totalement surprenante.

Apple pousse de plus en plus ses services

(Image credit: Future)

À première vue, intégrer ce genre de promotions directement dans le système d’exploitation peut sembler étrange. Apple s’est longtemps positionné comme une marque premium faisant de l’expérience utilisateur un argument central. Dans ce contexte, pousser régulièrement ses clients vers davantage de produits payants peut donner une impression assez peu élégante, surtout après les hausses tarifaires qui ont accompagné les derniers iPhone.

Apple accorde toutefois une place croissante à son activité de services, qui comprend notamment iCloud+, Apple Music, Apple TV et AppleCare+. Face à un marché du smartphone offrant moins de possibilités de croissance, ces activités représentent une source de développement importante pour l’entreprise.

Cette stratégie signifie malheureusement que les promotions de ce type risquent de devenir plus fréquentes. Elles restent bien moins envahissantes que de nombreuses formes classiques de publicité, mais leur caractère parfois impossible à ignorer semble particulièrement agacer les utilisateurs.

Il est également possible qu’une partie de ces messages résulte d’un bug. Les promotions pour iCloud+ ont notamment été signalées par des personnes déjà abonnées au service, qui ne devraient logiquement pas avoir besoin de recevoir ce type de suggestion. Des signalements récents indiquent justement qu’un dysfonctionnement peut provoquer l’apparition d’un badge rouge impossible à supprimer chez certains abonnés.

La manière dont Apple traitera ces cas permettra donc de distinguer plus clairement les véritables messages promotionnels des notifications affichées par erreur.

La stratégie de développement des services d’Apple ne montre en tout cas aucun signe de ralentissement. D’autres formes de publicité seraient également envisagées dans certaines fonctions, notamment Visual Intelligence.