L'iPhone Duo sort aujourd'hui : Apple a gardé des stocks pour les clients sans précommande

La commercialisation officielle de l'iPhone Duo débute aujourd'hui, vendredi 23 octobre, notamment aux États-Unis, où l'on attend encore l'ouverture des magasins de la région de New York et du New Jersey. Une chose paraît déjà évidente : le premier smartphone pliable d'Apple rencontre un succès considérable.

Quelques minutes seulement après l'ouverture des précommandes, le vendredi 16 octobre, les délais de livraison ont commencé à s'allonger. Aujourd'hui, une nouvelle commande passée en ligne aux États-Unis affiche une livraison en janvier 2027, quels que soient le coloris, l'opérateur ou la capacité de stockage choisis. Mais Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d'Apple, nous a communiqué une bonne nouvelle.

« Vous savez, nous n'avons pas écoulé tous nos stocks pendant les précommandes. Nous avons des appareils disponibles dans les magasins, et nous sommes ravis », a déclaré Joswiak.

Il a poursuivi : « Je serai sur la Cinquième Avenue ce matin. C'est mon endroit préféré pour lancer un iPhone, et je suis sûr que nous aurons des clients heureux. »

Cette déclaration devrait rassurer les personnes qui attendent déjà devant un Apple Store ou envisagent de se présenter tôt ce vendredi 23 octobre, jour du lancement officiel.

Notre journaliste sera lui aussi présent aux côtés de Joswiak, d'autres employés d'Apple et, sans doute, de nombreux clients devant l'emblématique boutique en forme de cube de la Cinquième Avenue, à New York.

Je pense que vous avez vu à quel point la demande lors des précommandes de la semaine dernière a été extraordinaire. Greg Joswiak

Apple avait précédemment indiqué que les stocks destinés aux acheteurs sans réservation seraient limités. Mais Joswiak apporte une précision encourageante en confirmant que des iPhone Duo seront bien disponibles dans les Apple Store. Si les précommandes et les réservations en ligne ont connu un succès considérable, entraînant des délais particulièrement longs, Apple a néanmoins conservé des exemplaires pour les personnes qui souhaitent tenter leur chance directement en boutique ou réserver un appareil pour un retrait sur place.

Interrogé sur la demande globale pour l'iPhone Duo, Joswiak a insisté : « Je pense que vous avez vu à quel point la demande lors des précommandes de la semaine dernière a été extraordinaire. »

The updated @MLB app and iPhone Duo are ready just in time for the World Series! I saw a preview of the new experience today and they really hit it out of the park! https://t.co/mU9xwiUvSFOctober 22, 2026

« Les gens ont compris. Ils ont compris ce que nous essayions de faire. Ceux qui, comme vous, ont pu le découvrir en avant-première ont été particulièrement impressionnés », a-t-il ajouté.

Notre test complet de l'iPhone Duo revient en détail sur ce nouveau format. Depuis sa présentation initiale en septembre, nous avons également pu passer davantage de temps avec l'appareil cette semaine. Son design reste impressionnant, particulièrement agréable en main, et donne véritablement l'impression d'utiliser un iPhone haut de gamme.

Nous avons aussi découvert de nouvelles applications capables d'exploiter ses deux écrans. Edits profite notamment de la grande dalle intérieure, tandis que Netflix propose des reflets particulièrement impressionnants calculés en temps réel. L'application DeckMan transforme quant à elle le Duo en lecteur de cassettes virtuel. Il reste encore beaucoup de choses à explorer, mais ces premières expériences montrent déjà ce que les développeurs peuvent imaginer avec ce format inédit.

(Image credit: Jacob Krol/Future)

L'application MLB constitue un autre exemple particulièrement réussi. Sa mise à jour optimisée pour l'iPhone Duo arrive dès aujourd'hui, juste à temps pour le début des World Series de baseball, prévu ce vendredi 23 octobre. Avec un abonnement compatible et un iPhone Duo, il devient possible de regarder les matchs dans des conditions particulièrement confortables. Sur l'écran externe, l'affichage reste compact. Mais lorsque le téléphone est déplié, l'application adopte une présentation plein écran proche de celle d'un téléviseur. Mieux encore, en pliant l'appareil comme un livre ou un petit ordinateur portable, il est possible de regarder la retransmission sur la partie supérieure et de consulter les statistiques du match en dessous. On peut également partager l'écran pour afficher la rencontre à gauche et une autre application à droite.

Joswiak a rappelé l'importance de la MLB et du sport en général pour Apple : « Le sport est important pour nous, il est important pour nos utilisateurs. » La relation entre Apple et le baseball est d'ailleurs suffisamment forte pour qu'un iPhone figure au Baseball Hall of Fame. Il s'agit précisément d'un iPhone 17 Pro Max Orange cosmique ayant servi à retransmettre Friday Night Baseball.

Si vous parvenez à acheter un iPhone Duo aujourd'hui, vous pourrez donc suivre les World Series sur son impressionnant nouvel écran. Et si vous espérez encore mettre la main sur le premier smartphone pliable d'Apple, rien n'est perdu. Malgré les délais de livraison repoussés jusqu'en janvier pour les commandes en ligne, Joswiak confirme que des exemplaires doivent être disponibles en boutique ce vendredi. Le meilleur conseil reste donc d'arriver tôt. Pour la France, mieux vaut toutefois vérifier les disponibilités auprès de chaque magasin, car Apple n'a pas communiqué de volumes précis pour le marché français.