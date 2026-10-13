L’iPhone Duo sera disponible en précommande vendredi à 14 h — voici comment gagner du temps

L’iPhone Duo attire déjà l’attention à quelques jours de l’ouverture de ses précommandes. Le premier smartphone pliable d’Apple pourra être commandé en France vendredi 16 octobre à partir de 14 h, et la demande pourrait être particulièrement importante pour ce lancement inédit.

Une petite fonction permet toutefois de préparer la commande avant l’ouverture officielle.

Apple active dès ce lundi son système de préparation de précommande. Celui-ci permet de choisir à l’avance plusieurs éléments comme le coloris, la capacité de stockage, les informations de livraison, la reprise éventuelle et les modalités de paiement, autant d’étapes susceptibles de faire perdre du temps lorsque les commandes ouvriront.

La préparation peut être effectuée depuis la page de l’iPhone Duo sur l’Apple Store ainsi que depuis l’application Apple Store. Une fois les informations renseignées, il restera essentiellement à revenir vendredi à 14 h pour valider la commande.

Impossible de prévoir précisément si les stocks seront rapidement épuisés. L’enthousiasme autour du premier iPhone pliable est néanmoins important, tandis que ce type d’appareil est généralement produit dans des volumes inférieurs aux iPhone classiques. Le Galaxy TriFold avait par exemple rapidement rencontré des problèmes de disponibilité après son lancement.

Quelles offres seront disponibles pour l’iPhone Duo ?

(Image credit: Apple)

En France, Apple affiche déjà plusieurs options qui pourront accompagner les précommandes à partir de vendredi.

Apple Trade In permet d’obtenir un crédit compris entre 30 € et 1 020 € selon l’appareil repris. Pour certains iPhone relativement récents, Apple met plus particulièrement en avant des valeurs de reprise pouvant atteindre 1 020 € lors de l’achat d’un iPhone Duo.

Le paiement en plusieurs fois est également proposé. La version 256 Go à 2 339 € peut par exemple être financée à partir de 97,46 € par mois pendant 24 mois à 0 % de taux débiteur, sous réserve des conditions du financement proposé par Cetelem. Les versions 512 Go, 1 To et 2 To coûtent respectivement 2 589 €, 3 089 € et 3 839 €.

Contrairement au marché américain évoqué dans le papier source, l’Apple Store français ne met pas actuellement en avant d’offres opérateurs comparables à celles d’AT&T, T-Mobile ou Verizon. Ces promotions américaines ne s’appliquent donc pas au marché français et les éventuelles offres de lancement d’Orange, SFR, Bouygues Telecom ou Free devront être examinées séparément lors de l’ouverture des précommandes.

D’autres offres et informations devraient apparaître à l’approche de vendredi. L’iPhone Duo sera ensuite officiellement disponible en France à partir du 23 octobre.