Je viens de prendre l’iPhone Duo en main, et Apple a résolu le problème de la pliure de la manière la plus simplement géniale

Apple vient officiellement d’entrer sur le marché des smartphones pliables avec l’iPhone Duo, un appareil au format passeport plutôt séduisant. Oui, tout le monde pensait qu’il s’appellerait Ultra, mais Apple garde peut-être ce superlatif pour un autre jour — ou un autre produit.

Sur certains points, l’iPhone Duo correspond exactement à ce qui était attendu : un écran externe de 5,4 pouces et un grand écran interne, ou principal, de 7,6 pouces une fois déplié. Ses dimensions, sa forme et ses caractéristiques ressemblent en partie à celles du Samsung Galaxy Z Fold 8. Mais plusieurs différences sont particulièrement intéressantes.

Plié et posé dans ma main, l’iPhone Duo ne ressemble franchement à aucun iPhone qui l’a précédé. Apple a même repensé iOS pour s’adapter à la forme inhabituelle de ses écrans, en plaçant le dock et d’autres commandes sur le côté droit — impossible encore de savoir si leur position peut être inversée. Sur un grand écran, cette disposition pourrait rendre beaucoup d’éléments plus facilement accessibles au pouce.

L’écran externe de 5,4 pouces est lumineux, net et intègre une caméra Center Stage — qui n’est d’ailleurs pas placée au centre de l’écran malgré son nom.

Comme sur le Galaxy Z Fold 8, il faut un petit moment pour s’habituer au format. Mais la décision d’Apple d’utiliser des bordures chromées arrondies et des courbes sur le côté droit — une fois ouvert, quatre coins arrondis apparaissent — fonctionne bien. L’appareil est confortable à tenir.

Je n’ai pas tout à fait réussi à le plier et le déplier d’une seule main, mais l’opération est facile avec les deux. J’ai aussi remarqué la sensation de solidité de la charnière et la possibilité de laisser l’appareil ouvert à différents angles. Difficile de croire qu’il bénéficie en plus d’une certification IP68 contre la poussière et l’eau — mais Apple aime visiblement les défis.

L’écran principal de 7,6 pouces est en revanche assez stupéfiant. Apple s’est un peu lâchée sur l’empilement des couches : plusieurs feuilles de polymère sur mesure, la dalle OLED, deux couches de verre et un support en titane, le tout maintenu par un adhésif flexible qui leur permet de glisser les unes contre les autres. Mais la partie la plus intéressante se trouve tout en haut.

La couche texturée

Image 1 of 2 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Quand je parle à des consommateurs intrigués par les smartphones pliables, la même question revient systématiquement : « Est-ce qu’il y a une pliure ? » La réponse habituelle est simple : ce sont des appareils qui se plient, et leur ingénierie doit permettre ce mouvement sans casser les différentes couches ni, bien sûr, le verre très fin. Une toute petite courbure doit forcément subsister lorsque l’écran est déplié.

Même sur l’excellent Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, la pliure reste légèrement perceptible sous certains éclairages.

Sur l’iPhone Duo, la pliure a disparu. Je peux la sentir avec mon doigt, mais je ne peux pas la voir, parce qu’Apple a choisi d’appliquer un revêtement nano-texturé spécial sur l’écran principal. Il disperse la lumière, en particulier autour des zones où la pliure serait normalement visible.

Cette couche donne également au grand écran une finition mate qui paraît et se ressent de manière inhabituelle dans l’univers des smartphones, et qui est totalement inédite sur un pliable. Le résultat est très agréable. J’ai été sérieusement impressionné.

Place au jeu

Je n’ai pas eu énormément de temps avec la star de l’événement, mais ce que j’ai vu est de bon augure pour le premier appareil pliable d’Apple.

Apple a notamment beaucoup travaillé la transition entre l’écran externe et l’écran principal. Je l’ai essayée avec un jeu puis avec Netflix : l’application était d’abord ouverte sur l’écran externe, puis j’ai lentement déplié l’iPhone Duo. Le passage d’un écran à l’autre est parfait, avec une précision dans la continuité qui devrait plaire aux utilisateurs et pourrait même convaincre ceux qui se sont toujours demandé : « Pourquoi acheter un téléphone pliable ? »

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

J’ai brièvement joué à un jeu de niveau console, ce qui a permis de mettre en évidence la puissance de la nouvelle puce A20 Pro gravée en 2 nm. J’ai aussi pris des photos avec tous les appareils, notamment le module principal de 48 Mpx et l’ultra grand-angle de 48 Mpx avec zoom optique 2x. Sur ce dernier point, seulement 2x ne m’enthousiasment pas énormément, mais au moins le zoom est optique. Il semble également assez évident que ce téléphone, plus fin qu’un iPhone Air lorsqu’il est déplié, ne pourrait probablement pas accueillir un téléobjectif plus long.

Différents réglages permettent de gérer l’écran externe et les appareils photo. L’écran peut par exemple servir de viseur afin d’utiliser le meilleur appareil photo disponible pour réaliser des selfies de haute qualité.

L’écran principal cache également une nouvelle caméra FaceTime, qui m’a semblé disparaître efficacement lorsqu’elle n’était pas utilisée.

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J’adore la possibilité d’installer l’iPhone Duo comme une horloge de bureau, même si la manière de le basculer en mode En veille sans le placer sur un dock ni mettre l’appareil en veille ne m’a pas paru totalement évidente.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

L’écran principal est également suffisamment grand pour le multitâche. J’ai essayé de le partager entre Photos et Messages : il suffit de faire glisser une application vers un dock latéral pour qu’elle s’ouvre sur une moitié de l’écran. Une fois Photos et Messages ouverts, j’ai fait glisser une photo directement dans un message. L’opération s’est déroulée parfaitement.

La réorganisation de l’interface d’iOS pourra perturber certaines personnes, mais elle m’a paru intuitive pendant mes essais avec l’iPhone Duo. Le Centre de contrôle, en revanche, fonctionne toujours de la même manière que sur les autres iPhone.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Oh, le Pencil

Deux autres éléments méritent d’être signalés. L’iPhone Duo sera le premier iPhone compatible avec l’Apple Pencil USB-C. C’est énorme. Cela fait un moment que je regrette la disparition de cette couche de numérisation sur l’excellente gamme Galaxy Z Fold.

J’ai vraiment hâte d’essayer l’Apple Pencil sur ce grand écran — aucun Pencil n’était disponible dans l’espace de démonstration. Il y a même de fortes chances que le revêtement nano-texturé modifie la sensation du Pencil sur l’écran. Impossible encore de savoir si l’iPhone Duo acceptera également les interactions de l’Apple Pencil Pro, même si ce serait évidemment souhaitable.

Autre élément : oui, l’iPhone Duo est compatible MagSafe. Il contient par ailleurs deux batteries auxquelles Apple promet une autonomie « toute la journée ».

Il s’agit également de l’iPhone le plus cher jamais commercialisé par Apple : le modèle 256 Go démarre à 2 339 € en France. Apple met naturellement en avant Trade In et les différentes options de financement pour rendre cette somme plus accessible ; certaines autres régions disposent également d’une nouvelle formule de location avec mensualité fixe pendant deux ans avant restitution pour passer à un nouveau modèle.

Dans l’ensemble, il s’agit d’un début très enthousiasmant pour la première incursion d’Apple dans les pliables. Bien sûr, l’iPhone Duo se tient sur les épaules de géants, mais comme souvent, Apple a abordé le sujet d’une manière très Apple — et, cette fois, cela semble être une très bonne chose.