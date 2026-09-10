La pliure de l’iPhone Duo n’a pas totalement disparu — ces premières images le montrent

Les premières images de prise en main montrent une pliure visible sur le nouvel iPhone Duo

Elle peut être observée lorsque l’appareil est tenu sous certains angles et dans différents éclairages

Apple n’a pas totalement résolu ce problème courant, mais sa couche nano-texturée réduit fortement sa visibilité

Apple a enfin dévoilé l’iPhone Duo lors de son événement « Surprise and Shine ». Il s’agit de son premier appareil sur le marché des smartphones pliables, et les premières prises en main donnent une impression plutôt convaincante.

Apple aura certes pris son temps pour lancer son premier pliable — Samsung avait pris de l’avance dès 2019 avec le premier Galaxy Fold —, mais cette attente s’explique probablement en partie par la volonté de la marque de résoudre l’un des défauts les plus agaçants de ces appareils : la pliure de l’écran.

Avant l’annonce de l’iPhone Duo, plusieurs rumeurs affirmaient que son écran pliable ne présenterait aucune pliure visible. Les premières images de prise en main semblent cependant montrer qu’Apple n’a pas tout à fait obtenu le résultat espéré.

Moins de 24 heures après l’annonce de l’iPhone Duo, des utilisateurs de Reddit soulignent déjà sa pliure partiellement visible, qui apparaît lorsque le téléphone est observé sous certains angles et avec certains éclairages.

Sans chercher la petite bête, malgré la surface mate et lisse de l’écran pliable nano-texturé — qui contribue à réduire fortement la visibilité de la pliure —, une dépression verticale apparaît clairement au centre de l’écran de 7,6 pouces de l’iPhone Duo. Apple savait que ce sujet ferait partie des questions les plus fréquentes et fournit de nombreuses explications sur la page produit de l’iPhone Duo.

« L’iPhone Duo possède un écran intérieur merveilleusement plat et lisse avec une finition nano-texturée sur mesure qui réduit les reflets et les réverbérations pour une expérience visuelle ininterrompue. Les adhésifs optiquement transparents permettent aux différentes couches de l’écran de glisser lorsque celui-ci se plie, afin de minimiser les contraintes et les plis. »

Apple n’a donc pas totalement surmonté l’un des principaux obstacles des smartphones pliables. Dans le même temps, éliminer complètement cette pliure relève presque de l’impossible. Un appareil ouvert et refermé plusieurs fois par jour finit nécessairement par subir un certain effet visuel au niveau de la zone de flexion — comme tous les pliables.

Heureusement pour Apple, les utilisateurs ne semblent pas tous particulièrement préoccupés par cette légère visibilité de la pliure de l’iPhone Duo.

Plusieurs propriétaires de smartphones pliables expliquent sur Reddit qu’après quelque temps, la pliure finit simplement par devenir invisible parce que l’utilisateur s’habitue à sa présence. Certains vont plus loin : « Je ne comprendrai jamais les gens qui font tout un problème de la pliure », écrit un utilisateur, tandis qu’un autre commente simplement : « J’ai un téléphone pliable. La pliure n’est absolument pas un problème. » Probablement un propriétaire de Galaxy Fold.

Critiques mises à part, la première prise en main de l’iPhone Duo est loin d’avoir été décevante. Lance Ulanoff, Editor-at-Large de TechRadar, explique avoir rencontré très peu de problèmes avec la pliure de l’appareil. Sur les premières images prises de face, elle devient impossible à identifier et l’écran mat contribue à supprimer les reflets gênants.

Pour un premier smartphone pliable, Apple semble donc avoir fait à peu près tout ce qui était possible pour rejoindre un marché où ses principaux rivaux possèdent sept années d’avance. Malgré l’absence de fonctions comme Face ID et le bouton Action, l’iPhone Duo constitue un début solide pour la prochaine grande aventure d’Apple — même si son nom ne convaincra pas forcément tout le monde.