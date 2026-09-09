« Qui veut un stylet ? » — Steve Jobs s’en moquait, mais l’Apple Pencil pourrait être l’arme secrète de l’iPhone Duo

Après la présentation de l’iPhone Duo par Apple, un détail ressort particulièrement : sa compatibilité avec l’Apple Pencil.

Lorsque Steve Jobs a lancé l’iPhone en 2007, il avait posé cette célèbre question rhétorique : « Qui veut un stylet ? ». Son argument était simple : le meilleur stylet dont chacun puisse avoir besoin se trouve déjà en permanence à portée de main — les doigts.

Les écrans tactiles ont depuis largement dominé la conception des smartphones et tablettes, et se sont révélés bien supérieurs au stylet pour naviguer dans une interface logicielle. Mais l’humble stylet a toujours conservé ses défenseurs et n’a jamais réellement disparu.

Certains appareils Samsung peuvent notamment être utilisés avec un stylet — le S Pen. Et Apple a évidemment fini par céder à son tour en lançant l’Apple Pencil pour l’iPad Pro, transformant la tablette en véritable surface de dessin numérique pour les illustrateurs, les artistes et tous ceux qui aiment simplement esquisser leurs idées.

Une précision s’impose toutefois : le premier stylet véritablement réussi d’Apple était plutôt l’Apple Pencil de deuxième génération que le modèle original. Le premier Apple Pencil souffrait d’un design particulièrement mauvais : il fallait retirer un minuscule capuchon facile à perdre pour le recharger et, pire encore, son connecteur Lightning se branchait directement dans l’iPad. Le Pencil dépassait alors dangereusement de la tablette, où il pouvait facilement être heurté, avec un design qui semblait presque destiné à finir par casser soit le connecteur, soit le port de l’iPad. Aucun système intégré ne permettait non plus de le fixer solidement à l’iPad pour le ranger.

Dessin sur un iPad Pro avec un Apple Pencil 2. (Image credit: Apple)

Dans la liste des échecs de conception d’Apple, le premier Apple Pencil peut facilement rejoindre l’Apple Magic Mouse, dont le port de recharge est placé sous l’appareil et empêche donc de l’utiliser pendant la charge. Étonnamment, le design actuel de la Magic Mouse fonctionne toujours ainsi, mais Apple a rapidement corrigé le problème de l’Apple Pencil.

L’Apple Pencil a été revu avec sa deuxième génération, lancée aux côtés d’un iPad Pro redessiné en 2018. Au lieu de se brancher directement dans le port Lightning de l’iPad — une très mauvaise idée —, il se fixait magnétiquement sur le côté de la tablette, où il pouvait s’appairer facilement, se recharger sans fil et rester rangé. Cette solution supprimait à la fois le connecteur qui dépassait dangereusement et le capuchon amovible.

De quoi se retourner dans sa tombe ?

Steve Jobs se retournerait-il vraiment dans sa tombe en découvrant que le nouveau téléphone d’Apple fonctionne avec son stylet ? Rien n’est moins sûr.

En revoyant la keynote originale de l’iPhone en 2007, le propos de Jobs sur les stylets était particulièrement clair : « Beurk ! Qui veut un stylet ? Il faut le sortir, le ranger et on le perd. Personne ne veut de stylet ! [...] Nous allons utiliser le meilleur dispositif de pointage au monde. Nous allons utiliser un dispositif avec lequel nous sommes tous nés. Nous en avons dix : nous allons utiliser nos doigts. Nous allons toucher cet écran avec nos doigts. »

iPhone 1 - Steve Jobs MacWorld keynote in 2007 - Full Presentation, 80 mins - YouTube Watch On

Avec le recul, cette exagération sur le stylet lors du lancement de l’iPhone peut facilement se comprendre. Steve Jobs présentait alors quelque chose qui semblait encore inimaginable pour une grande partie du public : un smartphone à écran utilisable uniquement avec les doigts. Il devait convaincre et faire passer son message. Dans l’ensemble, il avait raison : les écrans tactiles se sont révélés bien supérieurs aux stylets pour naviguer dans une interface. Mais le stylet, lui, n’a jamais véritablement disparu.

L’arme secrète de l’iPhone Duo

Dans l’histoire d’Apple, un autre appareil avait évidemment déjà utilisé un stylet : l’Apple Newton MessagePad. Lancé en 1993, il était fourni avec un stylet en plastique permettant d’écrire, de toucher l’écran et d’utiliser son système de reconnaissance d’écriture manuscrite, largement moqué à l’époque. Jobs a mis fin au Newton en 1998, peu après son retour chez Apple.

Un Apple Newton MessagePad 2000.

Apple désignait généralement le stylet du Newton comme un « pen », sans lui attribuer de nom de produit spécifique. L’Apple Pencil n’était donc pas le premier stylet d’Apple. Il marquait plutôt le retour de la saisie au stylet chez l’entreprise après que Steve Jobs avait publiquement ridiculisé cette approche lors de la présentation de l’iPhone.

L’Apple Pencil a été lancé en 2015, quatre ans après la mort de Jobs, mais il aurait probablement approuvé son principe. Le produit semble réellement apprécié malgré quelques défauts persistants — aucune gomme n’est par exemple intégrée à son autre extrémité — et il pourrait même devenir l’arme secrète du succès du nouvel iPhone Duo.

La possibilité d’utiliser l’Apple Pencil avec le nouvel iPhone Duo renforce immédiatement l’intégration du premier téléphone pliable d’Apple dans l’écosystème de produits connectés de la marque. L’Apple Pencil reste cher, mais de nombreux acheteurs de l’iPhone Duo en posséderont probablement déjà un, les foyers équipés d’un iPhone ayant souvent plusieurs appareils Apple. Il faudra cependant vérifier la version utilisée : le communiqué de presse d’Apple indique uniquement que « l’iPhone Duo prendra en charge l’Apple Pencil avec USB-C ».

C’est précisément ce qui pourrait faire de la compatibilité Apple Pencil bien plus qu’une ligne supplémentaire sur la fiche technique. L’écran pliable de l’iPhone Duo offre une surface plus grande, mais le Pencil donne une raison de réellement l’exploiter : dessin, écriture manuscrite, annotation de documents ou retouche photo précise. La véritable objection de Jobs concernait un stylet indispensable au simple fonctionnement d’un téléphone. Sur l’iPhone Duo, les doigts continuent parfaitement de remplir cette fonction, tandis que le Pencil intervient lorsqu’il constitue réellement le meilleur outil. Loin de se retourner dans sa tombe, Jobs aurait probablement apprécié cette distinction.