Cyberattaque contre l'Établissement français du sang : les congélateurs de plasma ciblés

Des pirates ont ciblé des réserves françaises de plasma sanguin utilisées lors d'interventions médicales d'urgence.

Les attaquants ont tenté de faire passer la température des congélateurs de −30 °C à 110 °C.

L'attaque a été rapidement détectée et aucune destruction de stock de sang n'a été confirmée.

Il y a quelques jours, des pirates informatiques ont attaqué pour la deuxième fois en quelques semaines les systèmes frigorifiques de supermarchés européens. Mais les produits alimentaires ne sont pas les seules cibles de ces opérations malveillantes. Le secteur médical est désormais également concerné, avec des informations faisant état d'une intrusion dans les réserves françaises de plasma sanguin par des saboteurs inconnus.

Selon le média Cyberattaque, relayé par Cyber Security News, des stocks de plasma ont été ciblés dans la nuit du 1er au 2 novembre 2026. Les températures des congélateurs auraient été programmées pour passer de −30 °C à 110 °C.

Il reste impossible de savoir si les équipements ont réellement atteint de telles températures. Cet incident constitue néanmoins une évolution inquiétante de ce qui semble être une campagne visant les infrastructures essentielles.

L'attaque a ciblé Coolworld, un fournisseur de l'Établissement français du sang (EFS). L'EFS est chargé de la collecte, de la préparation et de la distribution du sang et des produits sanguins en France. Une grande partie de ces produits est utilisée dans des opérations chirurgicales et des interventions médicales essentielles.

Cyberattaque souligne que le « plasma congelé destiné aux transfusions » figurait ainsi parmi les produits potentiellement menacés.

Le ministère français de la Santé a indiqué que la cyberattaque n'avait provoqué aucune conséquence opérationnelle grave, les hausses de température ayant été rapidement détectées et corrigées.

Plusieurs questions restent toutefois sans réponse. Le nombre d'installations concernées, la durée de la perturbation et les températures réellement atteintes demeurent inconnus.

Aucune destruction de stocks sanguins liée à l'incident n'a cependant été confirmée.

Des conséquences potentiellement considérables

(Image credit: Shutterstock)

En octobre 2026, Vincent Strubel, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), avait averti que les installations frigorifiques, notamment celles utilisées pour conserver des ressources médicales, pourraient devenir des cibles de cyberattaques.

Deux semaines après cet avertissement, les réserves de plasma ont effectivement été visées.

Au Royaume-Uni, Richard Horne, directeur général du National Cyber Security Centre (NCSC), a de son côté averti hier que « beaucoup trop d'organisations et de chaînes d'approvisionnement reposent sur des fondations technologiques et opérationnelles fragiles ».

Parmi les cibles potentielles, il a notamment cité les systèmes de commutation électrique, les vannes des installations de traitement de l'eau, les barrages, les chaînes de production, ainsi que les commandes de chauffage et de réfrigération.

Lors de la présentation du rapport annuel 2026 du NCSC, Richard Horne a également décrit le Royaume-Uni comme se trouvant à un moment décisif pour sa cybersécurité.

Il a comparé les vulnérabilités exploitables du pays à une « tour de Pise numérique ».

« Dans les prochains mois, une augmentation sans précédent du nombre de cyberincidents constitue une perspective bien réelle », a-t-il averti.

Comme le rappelle Cyberattaque, ce ne sont pas directement les installations médicales qui ont été compromises, mais les systèmes de maintenance tiers contrôlant la température des congélateurs.

Cette distinction pourrait avoir des conséquences importantes. Lorsqu'une entreprise fournit des systèmes de contrôle à différents clients, une faille potentielle peut exposer l'ensemble de ces organisations.

L'attaque contre les réserves françaises de plasma a été rapidement détectée. Mais la prochaine tentative pourrait échapper aux systèmes de surveillance.

Dans ce cas, les conséquences pourraient être bien plus graves.