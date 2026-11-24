Les drones de Nomadic se rechargent directement grâce aux champs magnétiques entourant les lignes électriques sous tension

Chaque drone de 4 kg peut surveiller environ 25 kilomètres d'infrastructures de transport d'électricité

Nomadic revendique plus de 20 000 heures d'exploitation dans trois pays

Les réseaux électriques subissent des pressions croissantes. Les projets d'énergies renouvelables, les usines et les data centers réclament des raccordements plus rapidement que les infrastructures ne peuvent se développer.

Il reste toutefois difficile d'identifier les faiblesses des lignes de transport existantes. Les systèmes de surveillance traditionnels peinent à mesurer les évolutions des conditions sur chaque portion du réseau.

Une entreprise technologique munichoise baptisée Nomadic a développé des drones autonomes capables de se fixer directement sur des câbles sous tension. Ils collectent des données sans interrompre le transport d'électricité.

Des drones qui surveillent les lignes électriques en récupérant l'énergie des champs magnétiques

Chaque drone Nomad pèse environ 4 kg et peut se fixer sur un conducteur sous tension. Il récupère ensuite son énergie grâce à l'induction électromagnétique.

Ce fonctionnement élimine les remplacements fréquents de batteries et les infrastructures de recharge séparées. Il permet également de surveiller en continu les conditions de transport de l'électricité.

Les appareils peuvent rejoindre leur point de déploiement en quelques minutes. Ils évitent ainsi les longues préparations et les interruptions temporaires du réseau habituellement nécessaires pour installer des équipements directement sur des câbles en service.

Nomadic revendique plus de 20 000 heures d'exploitation cumulées sur des réseaux électriques en Allemagne, en Norvège et aux États-Unis.

Ses systèmes ont fonctionné sur des lignes atteignant 420 kV. Cette tension correspond à la limite supérieure couramment rencontrée sur les infrastructures européennes de transport d'électricité.

Les essais ont également été réalisés à des températures descendant jusqu'à −25 °C. L'entreprise affirme que ses équipements fonctionnent de manière fiable grâce à l'énergie récupérée dans les champs électromagnétiques environnants.

Chaque drone peut surveiller environ 25 kilomètres d'infrastructures électriques. Les équipements de surveillance fixes sont généralement installés à intervalles de un à cinq kilomètres.

Cette couverture permet aux exploitants d'obtenir des informations sur de plus grandes distances sans multiplier les dispositifs de surveillance fixés en permanence.

L'entreprise utilise son logiciel Nomadic OS pour analyser les mesures recueillies par ses drones. Celui-ci les combine avec les conditions météorologiques, les modèles de réseau et les données historiques des lignes.

Ces informations permettent aux opérateurs d'identifier les portions présentant des défauts en développement ou des capacités de transport limitées.

« Les gestionnaires de réseaux ont généralement une bonne visibilité sur ce qui se passe dans chaque poste électrique. Tout ce qui se trouve entre ces postes, sur des kilomètres de lignes, a toujours été beaucoup plus difficile à observer, car installer quoi que ce soit sur une ligne sous tension est extrêmement compliqué », explique Andreas Moldskred, PDG et cofondateur de Nomadic.

Une levée de fonds de 6 millions de dollars pour développer les déploiements et les déplacements à distance

Nomadic a levé six millions de dollars en financement d'amorçage. L'opération a été menée par Foundamental, avec la participation de Verve Ventures, Cyan Ventures, de ses investisseurs existants Outlander VC et Asia2G Capital, ainsi que d'investisseurs individuels.

L'entreprise souhaite multiplier ses déploiements auprès des fournisseurs d'électricité européens et américains, tout en renforçant ses effectifs.

L'une de ses autres priorités consiste à introduire l'année prochaine une fonction permettant de déplacer les drones à distance pour ses clients professionnels.

Les opérateurs pourront ainsi diriger les appareils d'une portion de ligne électrique vers une autre, sans devoir les récupérer physiquement puis les redéployer.

Lauritz Weil, directeur technique de Nomadic, explique que la conception d'équipements capables de se fixer sur des conducteurs sous tension a nécessité un important travail d'ingénierie et de nombreux essais.

« Se poser sur une ligne transportant jusqu'à 420 kV, avec du vent et par −25 °C, puis fonctionner grâce à l'énergie du champ magnétique qui l'entoure, représente un problème de robotique particulièrement difficile », explique Lauritz Weil.