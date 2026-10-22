Des composants chinois permettent aux drones russes de frapper toujours plus loin

Des composants de réseau maillé fabriqués par Shenzhen Xingkai Technology ont été retrouvés dans des drones russes utilisés en Ukraine.

La découverte a été faite après qu'un drone Gerbera a été abattu lors d'une récente attaque contre des cibles ukrainiennes.

La découverte a été faite après qu'un drone Gerbera a été abattu lors d'une récente attaque contre des cibles ukrainiennes.

Une nouvelle enquête affirme que les drones russes utilisent des technologies chinoises de réseau maillé pour communiquer au-dessus de l'Ukraine.

L'analyse de composants récupérés récemment sur un drone Gerbera abattu en Ukraine a permis de remonter jusqu'à leur fournisseur. Il reste toutefois difficile de déterminer si Shenzhen Xingkai Technology savait que son matériel de communication était destiné à cet usage.

Des traces de ces modems ont été retrouvées dans des drones dès 2024. La Russie aurait néanmoins intensifié son recours aux réseaux maillés après avoir perdu son accès à Starlink en février 2026.

Une piste qui mène jusqu'à Shenzhen

L'intégration de technologies de communication plus performantes dans ses drones procure un avantage à la Russie. Selon la CIA, les appareils Gerbera pourraient même être employés pour mener des attaques en Europe.

Après une première enquête ayant révélé une commande de 30 modems réseau maillé expédiés de Shenzhen vers Vladivostok, en Russie, The Insider a ouvert de nouvelles investigations. Celles-ci se sont concentrées sur un modem retrouvé dans un drone Gerbera également équipé d'un stabilisateur vertical.

En collaboration avec les enquêteurs indépendants de Nordsint, dont l'un s'est fait passer pour une entreprise approvisionnant l'armée russe, le média a établi que Xingkai Tech était à la fois le fournisseur et l'unique fabricant de ce matériel.

Les modems étaient directement expédiés à des fournisseurs militaires russes installés à Alabuga, où ils étaient destinés à être intégrés aux drones Gerbera.

L'enquête de The Insider souligne également la présence de puces FPGA d'AMD (Field-Programmable Gate Array, ou circuits logiques programmables) dans les équipements de Shenzhen Xingkai Technology. Interrogé par le média, AMD a déclaré :

« Xingkai Technology n'est ni un client d'AMD ni un partenaire agréé. AMD n'a vendu aucun produit à cette entreprise. AMD respecte l'ensemble des lois américaines applicables en matière de contrôle des exportations et de sanctions, et interdit strictement toute exportation ou réexportation de ses produits vers la Russie qui enfreindrait ces dispositions. »

La portée des opérations russes pourrait s'étendre

La découverte de ces réseaux maillés dans les drones russes ravive les inquiétudes concernant l'ampleur de leurs opérations. En permettant aux appareils de communiquer entre eux et de maintenir leurs formations, cette technologie pourrait faciliter leur contrôle contre des cibles plus éloignées.

Le quotidien espagnol El Mundo rapportait plus tôt en 2026 que les services de renseignement américains avaient alerté plusieurs gouvernements européens. Selon eux, la Russie pourrait mener des frappes de drones contre n'importe quel pays méditerranéen. Un responsable du gouvernement lituanien, cité sous couvert d'anonymat, expliquait : « Ils utiliseront des drones lancés depuis la mer, dissimulés dans un conteneur à bord d'un navire ; ce n'est pas du tout difficile. »

La faisabilité de telles attaques dépendrait notamment de la capacité du Kremlin à mobiliser sa « flotte fantôme » de navires. Dans ce contexte, la découverte de modems réseau maillé dans les Gerbera renforce les inquiétudes. Elle pourrait rendre ce scénario plus crédible si la Russie décidait d'étendre davantage ses opérations et d'y consacrer les ressources militaires nécessaires.