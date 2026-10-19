Zelensky affirme que la Chine va transférer à Moscou une technologie rivale de Starlink capable de changer la guerre des drones

Zelensky affirme que la Chine transmet à la Russie des technologies permettant de développer une alternative à Starlink qui pourrait renforcer la position de Moscou dans le ciel ukrainien

Le réseau concerné, Rassvet de Bureau 1440, ne compte encore que 32 satellites sur les 156 prévus en 2026 et en a déjà perdu au moins un

Kyiv n’a publiquement identifié aucune entreprise chinoise ni présenté de preuve directe, tandis que l’Ukraine cherche parallèlement à obtenir l’autorisation américaine d’utiliser Starlink au-dessus de la Russie contre des sites militaires

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que la Chine fournit à la Russie des technologies permettant de développer sa propre alternative à Starlink et avertit que cette capacité pourrait donner à Moscou un avantage important dans le ciel ukrainien.

Zelensky a tenu ces propos devant des journalistes à Pryluky, où une frappe de missile de croisière russe a touché un immeuble résidentiel le 7 octobre 2026, faisant 22 morts, dont cinq enfants.

Le dirigeant ukrainien affirme avoir alerté ses partenaires américains et européens sur le développement d’alternatives chinoises à Starlink. Selon la traduction publiée par LIGA.net, ces technologies se rapprocheraient d’un niveau opérationnel et seraient transmises à la Russie, avec le risque selon lui que Moscou finisse par « dominer » le ciel.

Une alerte répétée depuis plusieurs mois, malgré un impact encore limité

Cette accusation n’est pas nouvelle. Dès le mois d’août, Zelensky affirmait que la Russie développait sa propre réponse à Starlink avec une aide chinoise et estimait qu’elle pourrait être prête en décembre 2026.

Le 30 septembre, Denys Sienik, ambassadeur ukrainien par intérim à Washington, a appelé les États-Unis à sanctionner les entités liées au réseau satellitaire russe Rassvet. Il a averti qu’une mise en service avant la fin de l’année pourrait permettre à la Russie de frapper des cibles ukrainiennes en temps réel sur le territoire du pays. Reuters précise que les entités nommées dans cette demande sont russes.

Trois jours plus tard, Zelensky a déclaré au Financial Times avoir demandé à Donald Trump à plusieurs reprises de sanctionner les entreprises russes et chinoises impliquées. Il affirmait alors que Pékin travaillait sur la possibilité d’aider la Russie à disposer d’un système comparable à Starlink. Le 4 octobre, il a encore durci son discours en déclarant que la Chine transmettrait à la Russie des technologies correspondantes autour de la fin de l’année.

Au centre de ces accusations se trouve Rassvet, ou « Aube », développé par Bureau 1440, une filiale d’IKS Holding. Les 16 premiers satellites de production ont été lancés en mars, avec environ trois mois de retard, puis 16 autres en juillet. Le réseau compte donc 32 satellites en orbite.

Le plan fédéral russe prévoyait pourtant 156 satellites en 2026 puis 292 en 2027. À moins de trois mois de la fin de l’année, le nombre de satellites lancés correspond ainsi à environ un cinquième de l’objectif fixé pour 2026.

Les appareils déjà envoyés en orbite ont également rencontré plusieurs difficultés. Rassvet-3 No. 4 n’a pas réussi à relever son orbite et est rentré dans l’atmosphère le 6 juin. Deux satellites du lancement de juillet ne montraient toujours aucun mouvement permettant d’augmenter leur altitude, et aucun n’avait atteint l’orbite cible d’environ 800 km à la fin du mois d’août. Oleh Ivashchenko, chef du renseignement militaire ukrainien, estime que le nombre actuel de satellites reste insuffisant et que leur efficacité demeure limitée, tandis que son adjoint Vadym Skibitskyi affirme que la Russie n’utilise Rassvet que de manière fragmentée lors du passage des satellites au-dessus de l’Ukraine.

Aucune entreprise chinoise n’a encore été identifiée

Zelensky n’a jusqu’à présent nommé aucune entreprise chinoise précise. Si Pékin apporte effectivement une aide, les principaux indices publics concernent davantage des composants internes que la fourniture d’un réseau complet. Bureau 1440 affirme développer en interne les principaux modules de ses satellites, mais des experts interrogés par le média ukrainien Militarnyi estiment qu’une partie importante du matériel central pourrait reposer sur des composants chinois disponibles sur le marché. D’autres spécialistes évoquent également des pièces américaines et européennes qui atteindraient la Russie par des circuits contournant les sanctions, comme le rapporte Euromaidan Press.

L’industrie spatiale russe reste plus largement dépendante de certaines machines chinoises. Des plans divulgués concernant l’augmentation de la production des lanceurs Angara mentionnent seulement 57 machines chinoises sur 541, mais celles-ci représenteraient 28,2 % du cœur technologique du projet.

Cette dépendance peut aussi s’expliquer par la position dominante des États-Unis dans certaines technologies et par le poids de la Chine comme fournisseur secondaire pour les acheteurs cherchant des solutions moins coûteuses ou confrontés à des sanctions internationales.

La pression exercée par Zelensky répond également aux besoins militaires ukrainiens. Kyiv souhaite obtenir un accès à Starlink au-dessus du territoire russe afin d’aider ses drones à frapper aussi bien des infrastructures que des cibles militaires, alors que les défenses russes se sont renforcées.

Zelensky souhaite notamment que les drones ukrainiens puissent exploiter Starlink pour rechercher des lanceurs de missiles balistiques et des sites de lancement de drones jusqu’à environ 200 km à l’intérieur du territoire russe. Il affirme que Donald Trump soutient cette idée mais laisse la décision finale à Elon Musk. Cette pression concerne également la défense aérienne : selon les chiffres avancés par le président ukrainien, le pays aurait reçu 675 missiles Patriot en 2023, 364 en 2025 et 264 depuis le début de 2026.

Le ralentissement des livraisons est présenté par Kyiv comme le résultat d’une combinaison entre la dégradation des relations avec l’administration Trump et une pénurie d’intercepteurs aggravée par les tensions militaires récurrentes entre les États-Unis et l’Iran. Cette situation pousse également l’Ukraine à chercher des solutions qui réduisent sa dépendance à l’aide américaine.

L’entreprise ukrainienne Stetman prévoit ainsi une constellation de 360 satellites, construite avec le danois GomSpace et devant être lancée avec l’aide de SpaceX à partir de 2027. Au moment où ce projet avait été annoncé, seul le lancement d’un satellite de démonstration était toutefois formellement convenu. Zelensky a parallèlement déclaré à Pryluky que les projets européens n’étaient pas encore suffisamment avancés pour répondre aux besoins immédiats de l’Ukraine.

Ces éléments ne rendent pas l’avertissement ukrainien sans fondement : Rassvet existe réellement et sa couverture progresse. En revanche, l’affirmation la plus forte selon laquelle des technologies chinoises permettraient à Moscou de prendre le contrôle du ciel ukrainien dans les prochains mois dépasse actuellement ce que montrent les informations publiques disponibles.

À ce stade, l’implication chinoise reste donc affirmée sans entreprise précisément identifiée, tandis que la constellation russe n’a atteint qu’environ un cinquième de son objectif 2026. Les éventuelles sanctions américaines et la décision concernant l’accès de l’Ukraine à Starlink au-dessus de la Russie pourraient avoir davantage d’effet à court terme que les annonces autour du calendrier de Rassvet.

Le contexte politique s’est encore tendu avec le rapprochement énergétique entre Washington et Moscou autour du diesel, alors que les élections américaines de mi-mandat approchent. Reuters rapporte parallèlement que la Russie envisage d’augmenter fortement ses exportations de diesel d’ici la fin de l’année, dans une période où les relations entre Washington et Kyiv deviennent de plus en plus difficiles.