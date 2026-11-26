Les nouveaux iPhone Pro contiennent de l'eau, et Apple l'y a placée volontairement. Depuis le lancement de l'iPhone 17 Pro en septembre 2025, tous les smartphones Pro de la marque intègrent une chambre à vapeur. Il s'agit d'une petite cavité métallique hermétique contenant une infime quantité d'eau, qui s'évapore puis se condense pour évacuer la chaleur du processeur.

Apple ne parle généralement pas de plomberie lors de ses présentations, mais cette fois, l'entreprise a fait une exception. « De l'eau déionisée est enfermée à l'intérieur de la chambre à vapeur », expliquait-elle dans son communiqué de presse, en précisant que cette chambre était soudée au laser au cadre en aluminium du téléphone. Apple annonçait jusqu'à 40 % de performances soutenues supplémentaires par rapport à l'iPhone 16 Pro.

Cette nouveauté s'accompagnait également d'un changement de matériau. L'iPhone 17 Pro abandonnait le titane au profit d'une structure monocoque en aluminium de qualité aérospatiale. Selon Apple, celle-ci offrait les meilleures performances thermiques jamais obtenues sur un iPhone.

Pendant longtemps, la plupart des smartphones ont utilisé des plaques de cuivre ou de graphite pour répartir la chaleur. Ces solutions fonctionnent, mais augmenter leur surface implique généralement de rendre le téléphone plus épais, comme l'explique IEEE Spectrum.

Une chambre à vapeur fonctionne différemment. L'eau s'évapore au contact du processeur chaud et transporte cette chaleur à travers la chambre sous forme de vapeur. Elle se condense ensuite pour redevenir liquide lorsque la chaleur se dissipe dans le boîtier en aluminium du téléphone. Transformer un liquide en gaz absorbe beaucoup d'énergie. C'est d'ailleurs ce même principe qui permet de refroidir les ordinateurs portables depuis des décennies.

La fabrication de ce système reste toutefois complexe. Victor Chiriac, PDG de Global Cooling Technology Group, explique que la chambre doit être parfaitement hermétique. Certaines conceptions mélangent également d'autres substances à l'eau pour éviter qu'elle gèle et endommage les soudures. Plus les smartphones deviennent fins, moins il reste d'espace pour faire fonctionner efficacement ce mécanisme.

Selon Kenneth Goodson, de l'université Stanford, réduire l'épaisseur d'une chambre à vapeur diminue également ses performances par rapport à une simple plaque de cuivre. Les chercheurs travaillent encore à résoudre ce problème. Pour l'instant, Apple semble néanmoins disposé à accepter ce compromis technique sur ses modèles Pro.

Apple est arrivée après tout le monde

Apple n'a pas inventé le refroidissement liquide des smartphones. Dès 2016, Samsung intégrait un caloduc, une version plus étroite de la chambre à vapeur, dans le Galaxy S7. Depuis, les smartphones haut de gamme Galaxy et Pixel ont eux aussi adopté leurs propres chambres à vapeur.

Apple se distingue néanmoins par la rapidité avec laquelle elle a renforcé cette technologie. L'iPhone 18 Pro, annoncé le 9 septembre 2026, possède une chambre à vapeur repensée, dont la surface est trois fois supérieure à celle du modèle de l'année précédente. L'entreprise a également déplacé la mémoire, auparavant située sous la puce A20 Pro. Le processeur peut ainsi être directement en contact avec la chambre à vapeur.

Selon Apple, cette combinaison permet d'obtenir jusqu'à 40 % de performances soutenues supplémentaires par rapport à l'iPhone 17 Pro. Cette amélioration est plus importante qu'il n'y paraît. Un smartphone qui reste suffisamment froid peut conserver ses performances maximales pendant de longues sessions de jeu ou des tâches d'IA exécutées directement sur l'appareil, au lieu de réduire sa puissance pour limiter la surchauffe.

Kenneth Goodson a déclaré à IEEE Spectrum qu'il s'attendait à voir les chambres à vapeur devenir progressivement une norme dans l'industrie. L'iPhone Air, ultrafin, n'en possède toujours pas. Malgré tout, l'eau et les smartphones semblent enfin avoir trouvé un terrain d'entente.