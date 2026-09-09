iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro : les 5 différences essentielles entre les deux smartphones Apple

Apple vient de dévoiler l’iPhone 18 Pro lors de son événement « Surprise and Shine » du 9 septembre, mais comment se compare-t-il au redoutable iPhone 17 Pro de l’année dernière ?

Parmi les nouveautés figurent notamment la puissante puce A20 Pro et la nouvelle ouverture variable de l’appareil photo principal, mais ces évolutions s’accompagnent également d’un prix légèrement supérieur à celui de son prédécesseur.

Pour départager les deux iPhone Pro, voici les cinq principales différences à prendre en compte avant de faire un choix…

1. Une ouverture variable

Pour la photographie, il s’agit facilement de la plus grande nouveauté de l’iPhone 18 Pro : l’ouverture variable.

Habituellement, l’ouverture des appareils photo de smartphones reste fixe, ce qui oblige à trouver un compromis entre une profondeur de champ maximale et de bonnes performances de nuit ou en basse lumière grâce à une quantité de lumière plus importante. Avec son ouverture variable, l’appareil photo principal Fusion 48 Mpx de l’iPhone 18 Pro résout ce problème en s’adaptant aux besoins de chaque prise de vue.

L’iPhone 17 Pro ne dispose pas de cette possibilité, même si son système photo reste très solide, malgré une polyvalence inférieure à celle du nouveau modèle.

2. Autonomie et caractéristiques techniques

(Image credit: Apple)

Comme attendu, l’iPhone 18 Pro profite de meilleures caractéristiques grâce à sa puce A20 Pro. Selon Apple, ses deux supercœurs CPU sont 20 % plus rapides que ceux de l’iPhone 17 Pro, tandis que son GPU gagne 40 %. Les accélérateurs neuronaux ont également été améliorés pour renforcer les performances liées à l’IA, ce qui devrait notamment rendre l’assistance Siri AI exécutée sur l’appareil plus réactive.

Le changement le plus perceptible devrait toutefois concerner la batterie, désormais plus imposante.

Alors que l’iPhone 17 Pro avait atteint 33 heures d’autonomie lors des tests internes de lecture vidéo d’Apple, l’iPhone 18 Pro tient désormais 36 heures, soit autant que l’iPhone 17 Pro Max. L’iPhone 18 Pro Max grimpe quant à lui jusqu’à 45 heures.

3. Les couleurs des iPhone Pro

(Image credit: Apple)

L’iPhone 18 Pro est proposé dans les classiques Argent et Noir, ainsi qu’en Glacier — une teinte proche du lilas — et Bordeaux pour ceux qui recherchent un aspect plus audacieux et distinctif.

L’iPhone 17 Pro existe quant à lui en Argent, Bleu intense foncé et dans cette teinte Orange cosmique qui divise particulièrement.

L’Orange cosmique avait beaucoup de personnalité, mais le Bordeaux paraît ici plus réussi. La couleur reste distinctive sans tomber dans l’aspect parfois trop voyant ou étrange de l’orange. Ce choix reste évidemment entièrement subjectif et, dans les faits, une coque finira probablement par masquer la finition quel que soit le modèle retenu.

4. Dynamic Island

(Image credit: Apple)

Comme certaines fuites l’avaient annoncé avant sa présentation, l’iPhone 18 Pro adopte une Dynamic Island plus petite, qui devrait donc se montrer moins envahissante en permanence à l’écran que celle de l’iPhone 17 Pro.

Elle devient également légèrement plus polyvalente. La Dynamic Island de l’iPhone 18 Pro peut désormais afficher trois activités en direct simultanément, contre deux au maximum auparavant.

5. Prix et disponibilité

L’iPhone 18 Pro vient tout juste d’être dévoilé et sera commercialisé en France à partir de 1 479 € avec 256 Go de stockage dès le 18 septembre 2026. Les précommandes ouvriront le samedi 12 septembre à 14 h pour ceux qui souhaitent réserver un exemplaire rapidement.

L’iPhone 17 Pro, désormais retiré de la nouvelle gamme Apple, affichait quant à lui un prix catalogue français inférieur de 1 329 € pour 256 Go.

Sur le papier, cet écart de 150 € reste relativement limité, mais l’iPhone 17 Pro a déjà un an et son prix devrait encore baisser chez les revendeurs, notamment à l’approche du Black Friday. Apple a parallèlement augmenté de 100 $ et 100 £ le prix d’autres modèles de la gamme iPhone 17 sur les marchés américain et britannique ; l’iPhone 17 Pro ayant été abandonné, il n’est pas concerné par ces hausses et apparaît soudain comme une option relativement intéressante.