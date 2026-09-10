J’ai essayé l’iPhone 18 Pro — et Apple m’a donné deux très bonnes raisons de changer

Alors non, aucun des deux ne se plie, mais les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max donnent toujours l’impression d’être de véritables smartphones haut de gamme modernes après ma rapide prise en main, juste après l’événement « Surprise and Shine » d’Apple.

Si aucun de ces deux fleurons ne possède le mystère et l’intrigue de l’iPhone Duo, tous deux avancent avec une longue liste de fonctions et d’améliorations qui feront entrer l’iPhone dans une nouvelle génération pour beaucoup d’utilisateurs.

Comme j’ai passé beaucoup de temps à tester les iPhone d’entrée de gamme, notamment l’iPhone 17 et l’iPhone 16, qui héritent généralement des nouvelles couleurs les plus amusantes, les nouvelles teintes m’ont immédiatement frappé. Le Bordeaux des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ressort tout particulièrement : c’est un superbe rouge sombre qui peut légèrement scintiller selon la manière dont la lumière le frappe. Il est clairement moins éclatant que l’Orange cosmique, mais il est vraiment très réussi.

Le noir est de retour

Il y a également Glacier, un bleu clair qui peut tirer vers l’argent bleuté selon la lumière — c’était d’ailleurs la couleur utilisée pour l’invitation au Special Event d’Apple. Le Noir revient aussi parmi les couleurs Pro, dans une finition très sombre et très mate, aux côtés de l’Argent.

À part cela, ces nouveaux téléphones ressemblent énormément aux iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max une fois en main — et ce n’est pas une mauvaise chose, puisque cette génération avait inauguré une construction légèrement plus robuste avec un plateau photo plus imposant.

Le plus gros changement matériel se trouve probablement justement ici : l’ouverture variable de l’appareil photo principal Fusion de 48 Mpx. Et il est réellement possible de la voir fonctionner, s’ouvrir et se fermer, à l’œil nu. Cela devrait donner aux 18 Pro et 18 Pro Max un avantage en basse lumière, puisqu’il devient possible de régler — manuellement avec les Commandes Pro ou automatiquement en laissant faire l’iPhone — l’ouverture, la vitesse d’obturation et la balance des blancs.

Quatre ouvertures sont proposées pour l’objectif principal — ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 et ƒ/4,0. Selon le réglage choisi, davantage ou moins de lumière peut entrer, ce qui doit notamment permettre de mieux gérer différentes profondeurs lorsque plusieurs sujets se trouvent dans une même image.

La nouvelle ouverture variable. (Image credit: Jacob Krol/Future)

J’ai joué avec ces réglages et avec la nouvelle interface des Commandes Pro, située en haut de l’application Appareil photo, et la bonne nouvelle est qu’elle est entièrement personnalisable : les commandes les plus utiles peuvent donc être placées à cet endroit.

Je n’ai pas eu énormément de temps pour l’essayer, mais une chose est claire : la fenêtre d’ouverture située au dos du téléphone s’ouvre et se ferme bien, exactement comme Apple le décrit. Le contrôle sur les photos devient beaucoup plus important pour se rapprocher précisément du résultat recherché. Tout cela s’accompagne également d’améliorations des Styles photographiques, qui permettront d’ajouter de la texture ou du grain, ainsi que de fonctions de retouche photo dopées à l’IA dans iOS 27.

Les nouvelles Commandes Pro sur l’iPhone 18 Pro. (Image credit: Jacob Krol/Future)

Cet appareil photo principal de 48 Mpx avec ouverture variable est associé à un téléobjectif de 48 Mpx et à un ultra grand-angle de 48 Mpx. Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max peuvent donc toujours photographier avec des focales allant de 0,5x à 8x en optique, et jusqu’à 40x en numérique. L’iPhone Duo se plie peut-être, mais les 18 Pro et Pro Max conservent bien le véritable système photo de niveau Pro.

À l’avant, l’excellente caméra Center Stage et l’ensemble Face ID sont toujours présents, avec toutes les fonctions introduites par les 17 Pro et 17 Pro Max. Le changement vient d’une Dynamic Island nettement plus petite. Et Apple ne l’a pas simplement réduite pour le plaisir : l’espace d’écran supplémentaire autour de l’îlot, toujours centré en haut, permet désormais d’afficher jusqu’à trois Activités en direct simultanément, avec un peu plus d’informations pour chacune.

Par exemple, avec de la musique en lecture en haut de l’écran et un minuteur juste à côté, il était auparavant impossible de voir directement combien de temps il restait. C’est désormais corrigé. J’ai essayé plusieurs combinaisons avec Flighty, Plans, Musique, Minuteur et d’autres apps, et cette évolution me paraît réellement utile. Pas sûr qu’elle suffise à elle seule pour justifier le passage depuis un 17 Pro, par exemple, mais les adeptes de la Dynamic Island ne devraient pas être déçus.

(Image credit: Jacob Krol/Future)

Voilà les changements les plus évidents remarqués pendant cette courte prise en main, et le choix de ma nouveauté préférée se joue entre les coloris Bordeaux et Glacier et les améliorations de l’appareil photo. iOS 27 tournait avec une grande fluidité sur l’exemplaire utilisé dans l’espace de démonstration d’Apple, probablement grâce à la puce A20 Pro gravée en 2 nm. Il s’agit de la puce Apple la plus rapide à ce jour, avec des « Super Cores » dans le CPU, à l’image des puces de série M destinées aux Mac.

Elle s’accompagne également d’une nouvelle architecture thermique intégrant une chambre à vapeur plus grande, qui devrait permettre aux iPhone 18 Pro et Pro Max de rester un peu plus frais, notamment autour du plateau photo surélevé au dos. Le plus gros changement que je n’ai pas pu tester concerne peut-être la promesse d’une meilleure autonomie. Les 17 Pro et 17 Pro Max étaient déjà loin d’être mauvais sur ce terrain, mais Apple progresse fortement d’une année sur l’autre : le 18 Pro tient désormais aussi longtemps que le 17 Pro Max de l’année dernière, tandis que le 18 Pro Max va encore plus loin.

En France, cette nouvelle génération s’accompagne d’une hausse de prix de 150 € : l’iPhone 18 Pro démarre à 1 479 € avec 256 Go, contre 1 329 € pour son prédécesseur, tandis que l’iPhone 18 Pro Max démarre à 1 629 € contre 1 479 €. Il est possible de monter jusqu’à 2 To en payant davantage. Les deux modèles seront disponibles en précommande le 12 septembre 2026 à 14 h, puis commercialisés le 18 septembre 2026.

Il faudra passer davantage de temps avec les deux appareils pour savoir à quel point ces changements comptent réellement au quotidien, mais après cette première prise en main, les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max ressemblent davantage à une prolongation de ce qu’Apple avait commencé avec la génération 17 Pro qu’à une remise à plat complète.

Et ce n’est franchement pas une mauvaise chose. Le matériel paraît toujours très premium en main, les nouvelles couleurs sont excellentes, la Dynamic Island plus compacte semble véritablement utile et l’ouverture variable est le changement qui m’a immédiatement donné envie de passer davantage de temps avec l’appareil photo.

L’iPhone Duo possède peut-être l’histoire la plus spectaculaire cette année, mais les 18 Pro et 18 Pro Max donnent toujours l’impression d’être les iPhone haut de gamme à battre — et je suis surtout très curieux de voir ce que cet appareil photo peut réellement accomplir une fois sorti de l’espace de démonstration d’Apple et confronté au monde réel.