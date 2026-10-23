J'ai répondu à vos questions sur l'iPhone Duo, et j'ai découvert des détails étonnants

L'Apple iPhone Duo fait partie de ces rares produits de la marque qui n'ont pas suscité des avis unanimement positifs ou négatifs. Les réactions sont partagées concernant l'absence de Face ID, ses appareils photo comparables à ceux de l'iPhone 17 Pro, mais sans téléobjectif, ou encore son épaisseur et son poids une fois replié. Pourtant, il suscite aussi un intérêt que je n'avais plus observé autour d'un iPhone depuis des années. Après avoir publié mon test complet, globalement très positif, j'ai donc organisé deux séances de questions-réponses, ou AMA (Ask Me Anything), sur Threads et X. Et les questions ont afflué. Ma publication sur Threads a reçu à elle seule 1 300 commentaires.

Bien sûr, toutes les questions ne concernaient pas l'iPhone Duo. Beaucoup ont pris le mot « Anything » au pied de la lettre et m'ont interrogé sur des sujets aussi variés que ma ligne de cheveux ou leur couleur préférée. Je me suis prêté au jeu tout en répondant aux nombreuses interrogations concernant le premier smartphone pliable d'Apple. Pendant 24 heures, j'ai répété plusieurs éléments de mon test, que beaucoup n'avaient probablement pas lu. Mais j'ai aussi découvert des choses qui m'avaient échappé pendant mes essais.

Voici quelques-unes de mes découvertes les plus intéressantes.

Pendant mon test de l'iPhone Duo, j'avais placé le smartphone replié sur plusieurs supports et stations de recharge MagSafe. Les aimants se trouvent à l'arrière, juste sous le module photo, et l'appareil s'adaptait parfaitement à chaque support. Sur une station de recharge, il basculait immédiatement vers le nouveau mode En veille. J'adore cette fonctionnalité.

(Image credit: Future)

Quelqu'un m'a demandé sur Threads si j'avais déjà essayé d'ouvrir l'iPhone Duo tout en le laissant sur un support MagSafe. Je ne l'avais pas fait. J'ai donc tenté l'expérience et découvert que le poids de la moitié non fixée au chargeur provoquait une lente rotation de l'ensemble. Techniquement, il est donc possible d'utiliser l'iPhone Duo déplié sur une station MagSafe, mais je ne le recommande pas.

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Une autre personne voulait savoir si son portefeuille MagSafe resterait compatible. En faisant l'essai, j'ai découvert que le dos de l'iPhone Duo était trop court pour accueillir le portefeuille MagSafe standard.

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Avec ses deux écrans de tailles différentes, l'iPhone Duo ne ressemble à aucun autre iPhone. Plusieurs questions parfaitement légitimes concernaient donc la manière dont les fonds d'écran verticaux s'adaptent à l'écran externe et à la grande dalle intérieure.

@LanceUlanoff How do wallpapers work? If you have a vertical photo on the outer screen does it not work on the inner one?October 22, 2026

Je n'en avais aucune idée. J'ai donc choisi comme fond d'écran une photo verticale de l'Empire State Building que j'avais prise avec le Duo. Et je dois dire que j'adore la transition entre les deux écrans. Sur l'affichage externe, je voyais le célèbre gratte-ciel. Lorsque j'ouvrais le téléphone, une portion beaucoup plus importante de la photographie apparaissait.

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J'ai également reçu de nombreuses questions concernant le multitâche. Peut-on ouvrir plus de deux applications simultanément ? Non, mais il est possible de superposer une vidéo en mode image dans l'image. Peut-on glisser-déposer du contenu d'une application vers une autre ? Oui, et cela fonctionne.

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Certains voulaient savoir s'il était possible d'exécuter la même application sur les deux écrans. Ce n'est pas possible. En revanche, pour les passionnés de réseaux sociaux, j'ai découvert qu'on pouvait utiliser TikTok et Instagram Reels côte à côte. C'est une expérience des réseaux sociaux poussée à l'extrême.

Pendant mon test, j'avais essayé d'utiliser l'application Kindle. Malheureusement, elle n'était pas optimisée pour l'iPhone Duo et son interface apparaissait minuscule, au point d'être pratiquement inutilisable. Quelqu'un m'a alors demandé si « iBooks », aujourd'hui simplement appelé Livres (Books), fonctionnait mieux.

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Comme il s'agit d'une application Apple, elle est naturellement optimisée pour le Duo. Tourner les pages virtuelles sur son grand écran intérieur de 7,6 pouces est une expérience particulièrement immersive.

Beaucoup se demandaient si je détestais la finition mate de l'écran intérieur. Ce n'est pas le cas. J'ai également reçu énormément de questions concernant la pliure centrale et la résistance générale de cet écran. Plusieurs lecteurs voulaient savoir si je l'avais rayé, volontairement ou par accident, avec un ongle. La réponse est non. Pour être franc, je ne vois même pas les traces de doigts sur cette dalle mate.

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Deux personnes m'ont aussi interrogé sur la visibilité de la pliure et sur une éventuelle souplesse de cette zone lorsqu'on appuie dessus. J'ai donc ouvert le téléphone et exercé une pression directement sur la pliure, devenue pratiquement invisible. Elle n'a absolument pas bougé.

@Kevinpogee04 Honestly, there's no give https://t.co/tFB5zamnSCOctober 22, 2026

De nombreux lecteurs avaient évidemment entendu dire que toutes les applications n'étaient pas encore optimisées pour le nouvel écran intérieur. Dans mon test, j'avais notamment signalé que LinkedIn et Gmail s'y adaptaient particulièrement mal. J'ai ensuite découvert qu'Adobe Acrobat n'était pas davantage optimisé. Les développeurs publient toutefois constamment des mises à jour. Une application qui fonctionnait mal hier peut donc parfaitement s'afficher aujourd'hui.

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Les lecteurs voulaient également savoir comment les applications gèrent le passage de l'écran externe de 5,4 pouces à la dalle intérieure de 7,6 pouces. Les applications optimisées effectuent cette transition avec fluidité. Dans la plupart des cas, leur interface s'agrandit simplement sans perdre le contexte de la tâche en cours.

D'autres, comme DeckMan et Toastie, exploitent les deux écrans de manière beaucoup plus amusante. DeckMan, par exemple, transforme l'iPhone Duo en lecteur de cassettes portable virtuel.

Presque autant de lecteurs s'inquiétaient de la taille de l'écran externe de 5,4 pouces. En réalité, il n'est pas si petit. Mais Apple a décidé de placer le dock verticalement sur la droite, ce qui sacrifie beaucoup de pixels à une zone souvent inutilisée. D'autres se plaignaient du manque d'adaptation aux gauchers. Plusieurs m'ont d'ailleurs demandé si j'étais moi-même gaucher. Certains trouvent également gênant l'emplacement du dock sur le grand écran intérieur. Impossible de le déplacer, et je pense que ce choix restera un problème important pour de nombreux acheteurs potentiels.

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Tous les iPhone actuels prennent désormais en charge Face ID, à une exception notable près : le nouveau Duo. C'est probablement sa plus grosse erreur de conception. Beaucoup m'ont demandé si j'avais eu du mal à revenir à Touch ID. Au début, oui. Mais je m'y suis progressivement habitué. J'espère malgré tout qu'Apple réintroduira la reconnaissance faciale sur le prochain Duo.

J'ai probablement reçu une bonne douzaine de questions concernant l'autonomie. Certains testeurs ont critiqué la batterie du Duo, jugée insuffisante lorsqu'on utilise principalement son grand écran intérieur. Je n'ai pas constaté ce problème. J'ai néanmoins répondu à de nombreuses interrogations de lecteurs inquiets à ce sujet. Je leur ai répété les conclusions de mes essais : l'iPhone Duo offre une journée complète d'autonomie dans des situations variées.

J'ai eu un peu plus de mal lorsque les lecteurs m'ont demandé de comparer le Duo à l'iPhone 18 Pro Max. Je comprends parfaitement leur hésitation. Faut-il rester sur un modèle connu ou tenter l'aventure avec ce nouveau smartphone particulièrement séduisant ? La comparaison directe entre un iPhone 18 Pro Max à écran unique et un Duo à deux écrans reste pourtant difficile. Si l'on met les écrans de côté pour se concentrer sur les appareils photo, l'iPhone 18 Pro Max paraît plus intéressant. Il possède notamment un téléobjectif et un capteur principal à ouverture variable. Le Duo est également plus lourd que l'iPhone 18 Pro Max, ce qui pourrait suffire à décourager certains acheteurs.

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De nombreux lecteurs ont également comparé l'iPhone Duo à la gamme Samsung Galaxy Z Fold 8, et plus particulièrement au Galaxy Z Fold 8, dont les dimensions et le format sont assez proches. Certains voulaient notamment que je compare leurs appareils photo. En réalité, les deux smartphones possèdent seulement deux caméras externes : un grand-angle et un ultra grand-angle. Les capteurs du Z Fold 8 affichent chacun une définition supérieure de quelques mégapixels à ceux du Duo. Au final, les deux appareils se valent globalement sur le plan photographique.

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J'ai reçu tout autant de questions concernant la qualité des photographies, notamment celles prises avec la caméra Center Stage externe de 12 Mpx et la caméra intérieure de 4 Mpx. J'ai trouvé intéressant que de nombreux lecteurs sachent qu'il ne fallait pas comparer directement le Duo aux nouveaux appareils photo de l'iPhone 18 Pro Max. Ils préféraient s'intéresser aux capteurs grand-angle et ultra grand-angle de l'iPhone 17 Pro, plus proches de ceux du Duo. Pendant mes tests, j'ai constaté que les images étaient aussi bonnes que celles obtenues avec ce smartphone vieux d'un an. Le téléobjectif me manque néanmoins.

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Une personne m'a demandé ce qui différenciait réellement l'iPhone Duo du Surface Duo lancé par Microsoft en 2019, puis abandonné en 2024. Je lui ai gentiment expliqué que le Surface Duo utilisait deux écrans distincts à l'intérieur, tandis que l'iPhone Duo possède une seule dalle flexible qui se plie en son milieu.

(Image credit: Future)

Apple n'a pas donné beaucoup de détails concernant la prise en charge de l'Apple Pencil. C'est peut-être parce que le Duo n'est actuellement compatible qu'avec l'Apple Pencil USB-C. Pourquoi ce modèle en particulier ? Parce qu'il est le seul Apple Pencil encore capable d'être rechargé indépendamment d'une tablette. L'Apple Pencil Pro doit être fixé à un iPad pour se recharger. Or, l'iPhone Duo ne peut pas recharger un autre appareil. Comme l'a résumé un utilisateur sur Threads : « Ce qui signifie, en gros, que mon Pencil Pro ne me sert plus à rien ? » Le mien non plus, mon ami. Le mien non plus.