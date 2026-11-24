Les Garmin Fenix et les Apple Watch Ultra figurent parmi les gammes de montres connectées haut de gamme les plus populaires. Elles se distinguent à bien des égards, mais occupent essentiellement la même place au sein de leurs catalogues respectifs. Il s'agit de versions ultra-premium et particulièrement robustes des montres connectées plus accessibles de chaque marque, conçues notamment pour la randonnée et les activités de plein air.

Alors, laquelle acheter pendant le Black Friday ? C'est précisément la question à laquelle cet article doit vous aider à répondre. J'ai testé toutes les Apple Watch Ultra, et j'ai porté en alternance les Garmin Fenix 8, Apple Watch Ultra 3, Garmin Fenix 9 Pro et Apple Watch Ultra 4 pendant près de deux ans. Cette expérience me permet donc de vous conseiller sur les modèles à privilégier.

Ma réponse ne sera pas la même pour tout le monde. Elle dépendra de votre budget et de vos besoins particuliers. Mais j'espère qu'après avoir lu cet article, vous saurez mieux quelle montre haut de gamme vous convient.

Premièrement : utilisez-vous un iPhone ?

Commençons par une évidence. Cette comparaison ne concerne réellement que les utilisateurs d'iPhone. Les Apple Watch fonctionnent exclusivement avec les smartphones d'Apple. Si vous possédez un autre type de téléphone, il n'y a donc aucune raison de vous orienter vers cette gamme.

Si vous utilisez Android, je choisirais une Garmin Fenix. Ces montres sont indépendantes du système d'exploitation et fonctionnent avec n'importe quel smartphone compatible, à condition de télécharger l'application correspondante.

Si vous possédez un smartphone Samsung, vous pourriez également opter pour une Galaxy Watch Ultra 2. C'est une très bonne montre, qui s'intègre parfaitement à Samsung Health. Mais si vous trouvez une excellente promotion sur la Garmin Fenix 8, à laquelle nous avons attribué cinq étoiles, j'aurais beaucoup de mal à recommander la Samsung plutôt que la Garmin.

Deuxièmement : prenez le prix en compte

Les Garmin Fenix 9 et 9 Pro viennent de sortir, et ce sont d'excellentes montres. À l'image des Garmin Fenix 8 et Fenix 8 Pro avant elles, la Fenix 9 Pro a obtenu cinq étoiles lors de notre test. Cependant, avec un tarif de départ d'environ 1 100 € en France, elles sont loin d'être abordables. Et puisqu'elles sont toutes nouvelles, il est peu probable que les promotions du Black Friday soient particulièrement importantes, même si quelques petites réductions sont déjà apparues.

À l'inverse, la Garmin Fenix 8 bénéficie actuellement de très belles promotions. Son prix de lancement était proche de celui de la Fenix 9, mais la version AMOLED Sapphire de 47 mm est désormais proposée à 679 € au lieu de 899 € chez certains revendeurs français. Cette déclinaison possède un verre saphir particulièrement résistant, à la place du verre Corning Gorilla Glass de la version classique, qui reste néanmoins robuste.

En France, les prix des autres déclinaisons ont également fortement baissé. La plus petite Garmin Fenix 8 AMOLED Sapphire de 43 mm est désormais proposée autour de 679 €, contre 899 € auparavant.

Le modèle classique de 47 mm se montre encore moins cher, avec une promotion à 530 € au lieu de 799 €. Quant à la version AMOLED de 51 mm, elle est descendue autour de 677 € chez certains vendeurs français.

Economisez 34% Garmin Fenix 8 (47mm): était 799 € maintenant 530 € à idealo.fr La Garmin Fenix 8 classique de 47 mm bénéficie d'une réduction particulièrement importante pour le Black Friday. Les versions de 47 et 51 mm possèdent de magnifiques écrans, particulièrement agréables pour consulter des cartes. Elles offrent également une capacité de batterie supérieure à celle du modèle de 43 mm.

Comme pour les Garmin Fenix, j'ai repéré quelques petites réductions sur l'Apple Watch Ultra 4 de cette année. Mais elles restent trop modestes pour présenter un réel intérêt. C'est sur l'Apple Watch Ultra 3 de l'année dernière que l'on trouve les baisses de prix les plus intéressantes.

En France, l'Apple Watch Ultra 3 en titane noir est notamment proposée à 769 € au lieu de 899 € dans certaines configurations. Contrairement à la Fenix 8, chaque génération d'Apple Watch Ultra ne possède qu'une seule taille et un seul modèle. Deux coloris et trois styles de bracelets sont néanmoins disponibles.

Une autre configuration de l'Apple Watch Ultra 3 est également disponible en France à 859 € au lieu de 899 €, avec un boîtier en titane noir et un bracelet Océan noir. Cette offre est moins avantageuse que celle à 769 €, mais concerne une combinaison précise de boîtier et de bracelet. Il est donc utile de comparer les deux avant de choisir.

Troisièmement : examinez les fonctionnalités

Les Apple Watch Ultra 3 et 4 possèdent beaucoup trop de fonctionnalités logicielles pour qu'il soit possible de toutes les énumérer ici. Nous ne recommandons pas d'acheter la première Ultra ni l'Ultra 2, puisqu'il est préférable de choisir un modèle capable de recevoir les mises à jour logicielles d'Apple le plus longtemps possible. Et si une fonctionnalité manque, il est généralement possible de la trouver sur l'App Store.

Sur le plan matériel, les Apple Watch Ultra restent la référence pour la précision du GPS et du suivi de la fréquence cardiaque. C'est d'ailleurs à elles que je compare les autres montres pendant mes tests. Chaque modèle peut également être associé à un forfait mobile dès sa sortie de boîte, ce qui permet de l'utiliser comme un petit téléphone, même lorsqu'il n'est pas connecté à un iPhone en Bluetooth.

Les Fenix 8 et Fenix 9 restent en retrait face aux Apple Watch concernant les fonctionnalités logicielles. Leur interface n'est pas tout à fait aussi réussie. Elles permettent bien de gérer les notifications, d'utiliser un portefeuille numérique et de retrouver son téléphone, comme une Apple Watch. Mais ces fonctionnalités ne sont pas spécialement conçues pour l'iPhone. Leur utilisation est donc moins fluide, tandis que tout fonctionne de manière parfaitement intégrée chez Apple.

En revanche, après tous mes essais, je considère que les Garmin Fenix sont pratiquement au même niveau que les Apple Watch pour la précision du GPS et de la fréquence cardiaque. Les deux gammes proposent des fonctions de navigation avancées, des cartes en couleur et des outils de meneur d'allure virtuel. Le principal avantage des Fenix concerne toutefois leur autonomie. Selon le modèle, elles fonctionnent environ 9 à 18 jours entre deux recharges, contre deux jours pour les Apple Watch.

Cela permet de suivre davantage de nuits de sommeil et de séances d'entraînement avec GPS, tout en se préoccupant beaucoup moins de l'autonomie restante. Les Fenix embarquent également davantage d'outils de survie, notamment une véritable lampe torche LED. Sur l'Apple Watch Ultra, cette fonction utilise simplement l'écran.

Alors, laquelle acheter ?

(Image credit: Future)

Les promotions rapprochent fortement les prix de la Garmin Fenix 8 et de l'Apple Watch Ultra 3 sur certains marchés. Il devient donc difficile de savoir laquelle choisir, surtout lorsque leurs performances sont globalement équivalentes.

Mais en tenant compte des informations précédentes, il est possible de résumer ce choix à trois questions très simples.

Avez-vous besoin d'une grande autonomie ? Si vous risquez de passer plus de 24 à 48 heures sans pouvoir recharger votre montre, même avec une recharge rapide, choisissez la Fenix 8.

Si vous risquez de passer plus de 24 à 48 heures sans pouvoir recharger votre montre, même avec une recharge rapide, choisissez la Fenix 8. Souhaitez-vous associer votre montre à un forfait mobile ? Dans la gamme Fenix 8, seule la Fenix 8 Pro peut être associée à un forfait de données, et je n'ai pas encore repéré d'excellente promotion Black Friday la concernant. En revanche, toutes les Apple Watch Ultra peuvent être associées à un forfait compatible pour passer des appels, envoyer des SMS, gérer les e-mails, utiliser WhatsApp et bien d'autres fonctions. Elles constituent donc de bien meilleurs outils de communication.

Dans la gamme Fenix 8, seule la Fenix 8 Pro peut être associée à un forfait de données, et je n'ai pas encore repéré d'excellente promotion Black Friday la concernant. En revanche, toutes les Apple Watch Ultra peuvent être associées à un forfait compatible pour passer des appels, envoyer des SMS, gérer les e-mails, utiliser WhatsApp et bien d'autres fonctions. Elles constituent donc de bien meilleurs outils de communication. Possédez-vous déjà plusieurs appareils Apple ? Si vous utilisez un iPhone, des AirPods et un Mac, l'Apple Watch représente le choix le plus logique. Vous profiterez de nombreuses fonctions pratiques et d'une excellente intégration entre vos différents appareils.

Si vous ne souhaitez pas payer un forfait supplémentaire pour utiliser votre montre comme un appareil de communication, et si vous n'aimez pas devoir la recharger tous les deux jours, je choisirais la Garmin Fenix 8. D'ailleurs, compte tenu des réductions impressionnantes évoquées plus haut, je la privilégierais même face à la Fenix 9 vendue au prix fort.

En revanche, si vous appréciez l'idée de posséder un mini-téléphone au poignet, parfaitement intégré à vos appareils Apple, tout en profitant d'une montre sportive haut de gamme, je choisirais l'Apple Watch Ultra 3 en promotion.