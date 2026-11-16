Vous pensez acheter l’Apple HomeView ? Attention, ce nouvel appareil n’est absolument pas une tablette

L’Apple HomeView n’est pas une tablette. Il s’agit d’un nouveau type d’appareil, à mi-chemin entre un centre de contrôle domotique et une extension du téléphone, le tout reposant sur Siri AI. Une distinction importante avant d’envisager son achat.

La Google Pixel Tablet, désormais abandonnée, reste pourtant l’un des appareils les plus pratiques pour la maison connectée. Installée sur la table de la cuisine, sur son support de charge magnétique faisant également office d’enceinte, elle permet d’écouter la radio, des podcasts ou de regarder The Great British Bake Off.

Son écran peut aussi être détaché et transporté d’une pièce à l’autre. Pendant le confinement, cette possibilité permettait notamment de poser la tablette sur une table basse grâce à sa béquille et de discuter avec la famille sur Zoom, confortablement installé dans le canapé.

À première vue, l’Apple HomeView semble proposer une expérience similaire, malgré son format carré. C’est d’ailleurs ce que laissent penser plusieurs commentaires sur Reddit. Pourtant, après une semaine d’utilisation à la place de la Pixel Tablet, les différences fondamentales entre les deux appareils deviennent évidentes.

Un centre de contrôle domotique plus intelligent

L’HomeView présente de nombreux avantages face à la vieillissante Pixel Tablet. Il est d’abord nettement plus élégant, avec un écran plus lumineux et plus précis, orientable sur une jolie base en forme de dôme. Son enceinte se révèle également bien supérieure à celle de Google.

Surtout, il constitue un centre de contrôle domotique beaucoup plus performant. Grâce à son routeur Thread intégré et à sa fonction de contrôleur Matter, il devient un véritable centre névralgique pour la maison. Son interface modulaire est particulièrement réussie, avec une esthétique épurée et de grands boutons tactiles bien plus soignés que ceux de l’application Google Home. Associé aux nouvelles serrures et caméras connectées développées avec les partenaires d’Apple, l’écosystème prend tout son sens.

La confidentialité représente une autre différence importante. Les deux appareils permettent de consulter ses e-mails, mais la Pixel Tablet reste connectée au compte Google de son utilisateur principal. Comme le changement de compte est fastidieux, toute personne présente dans la pièce peut potentiellement consulter ses messages.

À l’inverse, l’HomeView est associé à un iPhone. Grâce à cette connexion directe et à la reconnaissance faciale, il identifie la personne qui se tient devant lui et adapte les informations affichées au membre du foyer concerné. Il ressemble ainsi moins à un ordinateur familial partagé qu’à une fenêtre personnelle sur le téléphone, installée sur un plan de travail.

La grande différence se trouve dans les applications

Cette dépendance à l’iPhone s’accompagne toutefois d’une limite majeure que les acheteurs potentiels doivent comprendre avant de passer à la caisse.

La Pixel Tablet est conçue pour rester à la maison, avec une autonomie limitée et aucun emplacement SIM pour les données mobiles. Mais puisqu’elle fonctionne sous Android, elle donne librement accès au Google Play Store. YouTube, les principales plateformes de streaming, Zoom et les jeux sont donc directement disponibles. Il suffit même de la retirer de son support pour s’installer dans le canapé et effectuer sa leçon quotidienne sur Duolingo.

L’HomeView ne fonctionne ni sous iPadOS ni sous l’un des systèmes d’exploitation habituels d’Apple. Il utilise un logiciel spécifique, ce qui empêche d’installer librement des applications depuis l’App Store. En réalité, seules quinze applications sont préinstallées. Elles fonctionnent toutes correctement, et certains services audio ou vidéo tiers restent accessibles, à condition d’être compatibles avec CarPlay et de passer par l’iPhone. Impossible, donc, de télécharger simplement des jeux, de regarder BBC iPlayer ou de parcourir Instagram.

Apple ajoutera probablement d’autres applications HomeView au fil des mois et des années. Mais cet appareil occupe une catégorie à part et paraît peu susceptible de recevoir un véritable magasin d’applications. Un point essentiel à garder en tête avant d’acheter un nouvel écran pour la maison connectée.