Apple promet un « hub personnel », mais oublie complètement le HomePod mini 2

John Ternus affirme avoir commencé la journée avec l’idée d’un « hub personnel »

Cette déclaration arrive pendant le fameux moment « one more thing » qui clôt l’événement Apple

Et pourtant, aucun HomePod mini 2 — une absence qui ressemble à une occasion manquée

Que l’événement Apple ait été suivi en direct ou par l’intermédiaire de sa couverture, une chose ressort : parallèlement aux deux nouveaux AirPods 5 et au tout premier iPhone pliable, John Ternus a semblé teaser à plusieurs reprises l’idée d’un « hub personnel » capable de devenir la télécommande du quotidien.

À un moment de l’événement, avant l’annonce de ces écouteurs d’un blanc immaculé, M. Ternus s’est même tenu devant un ensemble sphérique d’enceintes — imaginez se placer exactement au centre et lancer un morceau de Rage Against the Machine… Tout laissait alors penser que le moment « one more thing » d’Apple allait être consacré au très attendu et très commenté HomePod mini 2.

L’une des explications les plus crédibles au retard du HomePod mini de deuxième génération reposait justement sur Siri : Apple aurait attendu que son assistant profondément remanié et dopé à l’IA soit suffisamment abouti pour accompagner de nouveaux produits.

Et les planètes semblaient enfin s’aligner. L’iPhone Duo, l’Apple Watch et d’autres appareils profitent désormais de la nouvelle technologie Audio Intelligence d’Apple, ainsi que de Siri Recap, un ensemble capable notamment de traduire ce qui est dit autour de l’utilisateur. Tout semblait donc prêt. Cette fois devait être la bonne, non ?

Pas de HomePod mini 2, pas de fête

(Image credit: Future)

L’attente portait donc sur une annonce du genre : « Voici la nouvelle enceinte sans fil Apple au format balle de softball, améliorée et désormais proposée dans des couleurs dignes de n’importe quel terrain de softball : le HomePod mini 2 ! Quoi de neuf ? La puce, des conversations améliorées et des réponses plus rapides. »

Apple aurait ensuite pu insister sur le maintien, six ans après le lancement de l’original, de son tarif initial de 2020 — le jeu de mots avec un prix « verrouillé » était tout trouvé. En France, cela aurait signifié revenir aux 99 € du lancement au lieu des 139 € demandés actuellement. Un scénario comparable à celui des AirPods 5 avec Boîtier de charge sans fil, qui ajoutent recharge sans fil, ANC et réglage du volume sur les tiges pour 169 €, soit moins que les 199 € des AirPods 4 avec réduction active du bruit.

Mais non.

Qu’aurait encore pu proposer Apple dans cette petite enceinte « hub » propulsée par Siri ? Peut-être une puce S9 améliorée pour remplacer la S5 du HomePod mini original. Puis une intégration plus profonde d’Apple Intelligence, avec un Siri plus bavard, davantage conscient du contexte et réellement capable de discuter de musique — les commandes musicales restant justement l’un des usages les plus naturels de l’assistant.

Pourquoi pas également un Wi-Fi plus performant ou l’Ultra Wideband de deuxième génération, UWB 2, pour améliorer Handoff — un point qu’Apple a justement évoqué pendant l’événement ?

Le plus important était sans doute la suite de la déclaration de Ternus. Après avoir expliqué avoir commencé la journée avec l’idée d’un « hub personnel intelligent », il a affirmé qu’aucun produit au monde n’était mieux conçu pour jouer ce rôle que l’iPhone. Voilà le nœud du problème : les smartphones pliables.

Le désir d’Apple de commercialiser un modèle pliable se comprend, mais l’argument reste contestable. Une enceinte capable de parler, de reproduire la musique aussi bien que le HomePod mini et de récupérer instantanément l’audio d’un iPhone ou d’AirPods grâce à un transfert parfaitement fluide dès l’entrée dans la maison ? Voilà un hub capable de rendre le domicile plus agréable à vivre.

Et si un hub désigne par définition le composant central de quelque chose, le foyer occupe justement cette place centrale pour énormément de personnes. Un HomePod mini 2 n’aurait-il donc pas constitué un excellent « hub personnel intelligent », M. Ternus ?