Apple HomePod Mini : date de sortie, prix, fonctionnalités principales

L'Apple HomePod Mini est la nouvelle enceinte intelligente conçu par la firme de Cupertino. Après des années de fuites - il est annoncé depuis 2018 -, nous avons pu le découvrir officiellement le 13 octobre dernier, en même temps que la gamme iPhone 12.

Il s'agit avant tout d'une version plus petite de l'Apple HomePod d'origine. Mais, il ne faudrait pas oublier pour autant toutes les fonctionnalités inédites et intéressantes que cet HomePod Mini pourrait nous offrir. A commencer par un contrôle plus étendu de vos appareils Apple et de votre maison connectée.

Apple affirme que la nouvelle enceinte évoluera comme « cerveau de votre maison », avec un point d'honneur à assurer « la confidentialité et la sécurité » de vos usages. Des mises à niveau régulières permettront à Siri d'agir en majordome toujours à la pointe de la technologie.

Sa date de sortie a été calé avant le Black Friday, ce qui ferait de la seconde enceinte HomePod une idée cadeau des plus populaires pour Noël.

Intrigué ? Voici tout ce que nous savons sur l'Apple HomePod Mini jusqu'à présent.

L'Apple HomePod Mini en résumé

Qu'est-ce que c'est ? La nouvelle enceinte intelligente HomePod

La nouvelle enceinte intelligente HomePod Quand sortira-t-il ? Le 6 novembre 2020

Le 6 novembre 2020 Combien coûtera-t-il ? 99 €

Le HomePod mini devrait coûter 99 €. C'est beaucoup moins cher que l'Apple HomePod d'origine, qui affichait un prix de lancement de 349 €, en 2018. Aujourd'hui, ce dernier est disponible à 329 € mais devrait encore bénéficier d'offres promotionnelles fantastiques pendant le Black Friday.

Ce prix met le HomePod mini en concurrence directe avec le nouvel Amazon Echo 2020, vendu 99 centimes de plus - avec un design assez similaire.

A noter que le HomePod Mini est compatible multiroom, vous pouvez donc le coupler en stéréo et acheter plusieurs enceintes Apple.

Le HomePod Mini sera commercialisé à partir du 6 novembre, il est toutefois possible de le précommander dès le 16 octobre.

(Image credit: Apple)

Design de l'Apple HomePod Mini

D'une hauteur de 8,5 cm, l'Apple HomePod Mini ressemble à une version plus petite et compressée du HomePod original, avec une conception sphérique qui, comme nous l'avons mentionné ci-dessus, n'est pas si différente du nouvel Amazon Echo (2020).

Reste à étudier l'impact de cette compression sur la qualité sonore du HomePod Mini, ce que nous analyserons lors d'un prochain test complet. Après tout, l'un des points forts du HomePod original est un son puissant et remplissant amplement la pièce dans laquelle il se trouve.

Comme son prédécesseur, le HomePod Mini est recouvert d'un tissu maillé blanc ou gris sidéral, et comprend un petit écran pour régler le volume mais aussi activer Siri. L'écran s'allume lorsque vous appelez votre assistant vocal.

Apple affirme que le HomePod Mini « utilise 99% de composants recyclés ». Le tissu maillé, lui, est fabriqué à partir de « 90% de plastique recyclé », tandis que les fibres sont issues de « forêts gérées de manière éco-responsable ».

(Image credit: Apple)

Performances audio de l'Apple HomePod Mini

Sans avoir encore testé le HomePod mini, nous ne pouvons pas dire avec certitude comment il résonne - mais nous pouvons tout de même jeter un œil avisé sur ses spécifications techniques.

D'après Apple, le HomePod Mini offre « une expérience acoustique incroyablement riche et détaillée ». Pour compenser sa construction plus petite par rapport au HomePod d'origine, la nouvelle enceinte intelligente contient la puce Apple S5 qui, de l'avis du constructeur, peut « analyser chaque morceau musical et appliquer un réglage personnalisé en optimisant le volume, ajustant la plage dynamique et contrôlant le mouvement du conducteur et des radiateurs passifs en temps réel ».

Le HomePod Mini contient un haut-parleur large bande, est alimenté par un aimant au néodyme et une paire de radiateurs passifs. Une configuration qui délivrerait plus de basses profondes et d'aigus nets.

Ce second modèle s'inspire de son prédécesseur, en reprenant l'expérience audio immersive à 360 degrés. Ce qui signifie que vous pouvez, théoriquement, placer le HomePod Mini n'importe où dans votre maison, le son demeurera cohérent.

(Image credit: Apple)

Le HomePod mini comprend également un réseau de trois microphones qui vous permet d'interagir avec Siri, ainsi qu'un microphone orienté vers l'intérieur qui aide à isoler le son provenant du haut-parleur. Vous obtenez, dès lors, une détection vocale améliorée pendant vos appels, même si vous écoutez de la musique en même temps.

L'enceinte intelligente prend en charge les services de streaming Apple Music (naturellement), iHeartRadio, TuneIn et , dans les mois à venir, des applications complémentaires comme Pandora et Amazon Music. Aucune mention n'est faite de Spotify ou Tidal, deux des plus grands rivaux d'Apple Music. Ce n'est pas surprenant, reste que le manque de compatibilité avec les plateformes de streaming tierces a déjà coûté cher au HomePod original par le passé. Malgré tout, la société demeure campée sur ses positions.

La connectivité Bluetooth, non plus, n'a pas été évoquée. Ce qui s'avère décevant - nous aurions apprécié appairer rapidement notre smartphone au nouvel appareil, sans forcément qu'il s'agisse impérativement d'un iPhone.

Si vous achetez plusieurs enceintes HomePod Mini, vous pourrez écouter de la musique ou des podcasts dans différentes pièces de votre maison, en synchronisation parfaite - une volonté d'Apple qui menace potentiellement les géants de l'audio multiroom comme Sonos. Vous avez également la possibilité de placer deux HomePod Mini dans une même pièce pour créer un ensemble stéréo.

(Image credit: Apple)

Fonctionnalités principales de l'Apple HomePod Mini

Le HomePod Mini est livré avec l'assistant personnel Siri. Vous pouvez lui poser des questions, définir des rappels, obtenir des mises à jour sur le trafic, et plus encore. Selon Apple, Siri peut identifier tous les utilisateurs du foyer et adapter la programmation musicale ou de podcasts en fonction de leurs préférences personnelles. Il serait même possible d'accéder aux messages de chacun, depuis un iPhone connecté.

Tous les raccourcis Siri créés sur votre iPhone ou votre iPad seront accessibles depuis le HomePod Mini, afin que les utilisateurs puissent gérer la maison connectée comme bon leur semble : démarrer la cafetière, contrôler un robot aspirateur, ajouter un produit dans la liste des courses ne poseraient aucun souci.

Siri peut également diffuser des sons ambiants (ASMR) comme le bruit de la pluie pour vous aider à vous détendre. La fonction Localiser vous permettra de remettre la main sur des appareils perdus, tandis que la navigation web vocal est toujours disponible ici.

Avec Siri intégré, vous emploierez le HomePod Mini comme centre de commandes de vos appareils domotiques, que vous souhaitiez éteindre vos ampoules connectées ou régler la température intérieure via un thermostat intelligent.

Apple met l'accent sur la sécurité et la confidentialité des données utilisées, affirmant que toute information n'est envoyée aux serveurs Apple que lorsque le HomePod Mini reconnaît le mot d'activation « Dis Siri ».

(Image credit: Apple)

Connectivité de l'Apple HomePod Mini

Vous pouvez associer le HomePod Mini avec une large gamme d'appareils Apple, que vous répondiez à un appel depuis votre smartphone, écoutiez de la musique depuis votre MacBook ou utilisiez l'enceinte comme barre de son dédiée à votre Apple TV.

Une fonctionnalité intéressante pour les propriétaires d'un iPhone est la possibilité de transférer votre playlist musicale du smartphone à l'enceinte, rien qu'en rapprochant les deux appareils Apple. Et ce, sans aucune latence.

De plus, vous obtiendrez des suggestions d'écoute personnalisées sur votre iPhone lorsque celui-ci se trouve à proximité de l'HomePod Mini, ainsi que la possibilité de contrôler le HomePod sans déverrouiller votre téléphone.

Mais la plus excitante des fonctions inédites est, à n'en pas douter, l'ajout d'un interphone familial. Celle-ci vous permet d'utiliser chaque HomePod Mini de la maison pour envoyer un message d'une pièce à l'autre et communiquer avec les autres utilisateurs du foyer sans vous déplacer. Mieux encore : si vous ne disposez que d'une seule enceinte, cette dernière enverra lesdits messages aux iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods et même système CarPlay, présents dans la maison ou à l'extérieur.

Avec le HomePod Mini, Apple se place ainsi en concurrent de choix des écosystèmes domotiques de Google et d'Amazon.