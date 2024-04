HomePod d'Apple : une fuite suggère qu'un modèle à écran tactile complet est à venir

Le moulin à rumeurs s'est une fois de plus emballé au sujet d'un prochain HomePod d'Apple doté d'un écran entièrement tactile. Dans cette nouvelle fuite (partagée par l'utilisateur X @Kosutami_Ito), une prétendue image partielle semble montrer une nouvelle plaque supérieure d'affichage HomePod plus grande - oui, là où réside la sphère tourbillonnante actuelle du dessus.

Il n'y a pas de point de référence pour estimer la taille réelle de l'écran circulaire, mais l'informateur affirme qu'il montre un HomePod "brillant" avec écran, dont le nom de code est B720.

New picture of the (might be upcoming one) HomePod with display. Glossy, sick, just imagine.#Apple #appleinternal (B720) pic.twitter.com/xMTULXpGw0April 18, 2024 See more

Ce n'est pas la première fois que nous entendons parler d'un HomePod amélioré par l'écran intelligent d'Apple. En octobre 2023, une fuite postée par un certain KotsutamiSan (un pseudo X qui semble avoir disparu, bien qu'il ressemble remarquablement à Kotsutami_Ito, auteur de la dernière fuite) faisait également référence à un HomePod B720 doté d'un écran tactile plus grand qui pourrait être capable d'afficher des images - de pochettes d'album, par exemple.

Il y a un peu plus d'un an, en mars 2023, le respecté analyste d'Apple Ming-Chi Kuo avait prédit qu'un HomePod doté d'un écran débarquerait à un moment donné en 2024.

Et l'histoire remonte encore plus loin, en février 2022, lorsque Siri aurait commencé à déraper en mentionnant une sorte d'écran HomePod - et n'oublions pas que c'était bien avant l'arrivée du HomePod 2 [en anglais], en janvier 2023.

"Siri, il faut qu'on parle"

Oh, Siri… (Image credit: Apple)

Nous ne pensons pas que les enceintes intelligentes d'Apple aient quoi que ce soit à se reprocher sur le plan du design - nous avons adoré les dimensions et la configuration de l'HomePod d'origine. Mais plus que cela, nous avons adoré le son qu'il produisait. Et nous avons adoré les vibrations tourbillonnantes, presque hantées, de la plaque supérieure distinctive ; rien à redire à ce sujet.

Le fait est que ce n'est un secret pour personne que l'assistant vocal d'Apple (intégré à l'origine à l'iPhone 4S en octobre 2011, après avoir débuté en tant qu'application pour iOS en février 2010) est à la traîne. Mark Wilson, rédacteur en chef de TechRadar, a récemment déploré que "Siri soit vraiment terrible", et malgré son optimisme quant à la rumeur d'un redémarrage d'iOS 18 (prévu pour septembre 2024), il n'est pas le seul à avoir exprimé cette opinion.

Siri a été largement délaissé lors du dernier événement WWDC 2023 d'Apple, la grande "mise à jour" du subordonné vocal autrefois pionnier étant... un raccourcissement de la phrase de réveil de "Hey Siri" à "Siri". Il est facile de penser qu'Apple ne se soucie plus de Siri.

Le problème, tel que présenté, n'a rien à voir avec le fait qu'un écran plus grand et plus complet sur un haut-parleur Apple puisse être impressionnant. Le problème est qu'un HomePod d'Apple avec la version actuelle de Siri à la base ne peut pas rivaliser avec les meilleurs haut-parleurs intelligents du marché en 2024. Depuis avril 2023, nous déplorons le fait que Siri soit laissé pour compte - et Apple le sait.

Mais attendez ! Tout n'est pas perdu : au début du mois, des chercheurs d'Apple ont révélé une avancée en matière d'IA qui pourrait rendre Siri beaucoup plus intelligent. Le nouveau document (intitulé "ReALM : Reference Resolution As Language Modeling") contient des informations d'Apple sur la manière dont le système d'IA du géant de Cupertino visera à prendre en compte à la fois ce qui est affiché sur l'écran de votre appareil et les tâches que vous effectuez simultanément (au premier plan et en arrière-plan) comme stimuli pour répondre à vos requêtes.

Si votre HomePod peut comprendre le contexte et la demande directe, Apple pense que cela donnera un avantage à son IA. Cela pourrait-il l'empêcher de jouer les 25 plus grands succès d'Apple Music lorsque c'est vous qui dites "Siri, joue-moi une bonne chanson" (au lieu de prendre en compte les genres de musique que vous aimez vraiment) ?

