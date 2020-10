Les meilleurs haut-parleurs et systèmes audio pour votre ordinateur

Les meilleurs haut-parleurs pour ordinateur offrent une qualité sonore incroyable et parfois même un son surround immersif pour améliorer considérablement votre expérience multimédia. Ils sont essentiels à toute configuration informatique, que vous soyez créateur de contenus vidéo et audio, que vous vous définissiez comme joueur invétéré, mélomane ou cinéphile.

De nombreux joueurs et créateurs de contenu s'accordent à dire que posséder les meilleurs casques audio s’avère le seul moyen de vivre une véritable expérience audio immersive sur PC. Néanmoins, porter ce type de matériel au plus près de vos tympans, pendant des heures, peut être néfaste pour votre audition. Les meilleurs haut-parleurs d'ordinateur constituent une alternative de choix, et pas seulement pour vous faire plaisir.

Nous avons sélectionné ici les meilleurs haut-parleurs pour ordinateur que l’année 2020 ait à vous offrir. Que vous souhaitiez un son équilibré ou un déluge de basses pour ressentir la moindre explosion, vous trouverez de quoi vous satisfaire vos goûts personnels dans cette liste. Lisez, comparez puis cliquez sur le bouton « Acheter » dès que vous aurez trouvé le système audio idéal.

1. Audioengine A2+ Petit mais (avec un son) costaud. Poids : 1,4-1,6 kg | Dimensions : 152,4 x 101,6 x 133,3 mm | Pilotes : Haut-parleur de 7 cm en fibre d'aramide, tweeters à dôme de soie de 2 cm | Connectivité : Sans fil avec l'adaptateur W3 d'Audioengine | Entrées audio : USB, RCA, mini-jack stéréo 3,5 mm | Sorties : RCA 299 € Voir à Amazon 957 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Convertisseur numérique audio intégré Pas de son compressé via USB Pas de subwoofer

Bien que l'Audioengine A2+ soit arrivé sur le marché il y a quatre ans, il constitue toujours l'un des meilleurs systèmes de haut-parleurs pour ordinateur disponible sur le marché. Cette paire de haut-parleurs élégants se branche sur votre PV via un simple câble USB. Et contrairement à de nombreux modèles du genre, elle ne compresse pas le son par le biais de cette connexion. Vous bénéficiez au contraire d’une qualité sonore étonnante grâce à son DAC (Digital Analog Converter) intégré. Son seul inconvénient : l'Audioengine A2+ est livré sans subwoofer. Cependant, si vous avez vraiment besoin de basses profondes pour plus de résonance, inutile d’aller voir ailleurs : principalement parce qu'il y a une sortie RCA et qu’il est donc simple de connecter un woofer externe. Surveillez bien le catalogue Audioengine, vous en trouverez un vendu séparément.

2. Logitech Z625 Rien n’arrête ses basses. Poids : 850g (à gauche), 900g (à droite) | Dimensions : 264 x 303 x 282 mm | Pilotes : woofer de 7 pouces, haut-parleurs de 2,5 pouces | Connectivité : aucune | Entrées audio : 1 x optique, 2 x prise jack 3,5 mm, 1 x RCA | Sorties : 1 x prise jack 176,25 € Voir à Amazon 840 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Idéal pour les gamers Abordable Pas de connectivité sans fil Quelques distorsions en volume max

Logitech prouve une fois de plus ses prouesses en matière de périphériques audio, avec ce système de haut-parleurs 2.1 pour ordinateur. Les basses du Logitech Z625 sont incroyablement sublimées et certifiées THX, ce qui en fait un compagnon indispensable pour les joueurs PC qui souhaiteraient profiter de l’univers sonore des titres AAA - sans casques audio ou écouteurs. Vous pouvez également regarder un film ou une série sur votre plateforme de streaming, en en faisant profiter tout le monde. Le Z625 est en outre doté d'un grand nombre de ports pour connecter votre téléviseur ou votre console de jeux sans difficulté. On regrettera une légère distorsion lorsque vous poussez le volume au maximum. Astuce rapide : contentez-vous de l’augmenter à 75% pour bénéficier d’une qualité sonore excellente. Et qui ne vous fera nullement regretter d’avoir investi moins de 200 € dans un système audio pour PC.

3. Logitech G560 Un spectacle de son et lumières RGB. Poids : haut-parleurs de 1,79 kg ; subwoofer de 5,5 kg | Dimensions : haut-parleurs de 147,3 x 165,1 x 116,8 mm ; subwoofer de 403,9 x 254 x 205,7 cm | Pilotes : subwoofer de 6,5 pouces, tweeters de 2 pouces | Connectivité : USB, 3,5 mm, Bluetooth | Entrées audio : USB, mini-jack stéréo 3,5 mm | Sorties : écouteurs et casques audio 199,36 € Voir à Amazon 147 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Eclairage RGB agréable Technologie DTS surround Onéreux

Nous n’avons plus à présenter le sérieux et la qualité des ensembles audio Logitech. Et bien, le G560 élève la réputation de l'entreprise à un niveau supérieur. Ce sont les premiers haut-parleurs de la marque créés spécifiquement pour les jeux vidéo, et ils remplissent à merveille le cahier des charges spécifique à cette catégorie. Non seulement ils sont dotés d'un éclairage RVB - un must pour les périphériques de jeu en 2020 - mais en plus, le son surround DTS délivre un environnement sonore 3D qui vous immerge pleinement dans vos FPS, RPG ou MMO favoris. Enfin, grâce au logiciel intégré de Logitech, vous contrôlez complètement l'éclairage multicolore et l’adapter à tout type de contenu multimédia. Pour une expérience plus brillante, voire hypnotisante.

4. Razer Nommo Pro Les meilleurs haut-parleurs gaming à ce jour. Poids : 12,5 kg | Pilotes : subwoofer à projection vers le bas de 7 pouces, tweeters à dôme en soie de 0,8 pouces, haut-parleurs à gamme complète de 3 pouces | Connectivité : Bluetooth 4.2 | Entrées audio : USB, Bluetooth 4.2, mini-jack stéréo 3,5 mm | Sorties : Prise jack 413,82 € Voir à Cdiscount FR 60 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Qualité sonore fantastique Système d’éclairage Chroma Incompatible avec la plupart des budgets

Le Razer Nommo Pro a peut-être un nom amusant et un look funky unique, mais ne vous y trompez pas : il s'agit d'un set d'enceintes de qualité qui doit être pris très au sérieux. Bien entendu, son prix élevé vous donnera envie de courir dans la direction opposée, toutefois si vous êtes un gamer averti, vous auriez tort. Le Razer Nommo Pro a beaucoup à offrir et se veut un investissement judicieux. De par son subwoofer qui vous époustouflera par le son Dolby Virtual Surround qu’il délivre, et grâce à la fonction Razer Chroma qui offre plusieurs modes d’éclairage à personnaliser comme bon vous semble. Il existe sans aucun doute des haut-parleurs d'ordinateur à prix plus raisonnable (voir toutes les autres entrées de ce classement). Mais avec ce souci constant de qualité, le Razer Nommo Pro vaut incontestablement sa facture salée.

5. Harman Kardon Soundsticks III Un son de qualité dans un ensemble esthétique sublime. Poids : 2,04kg | Dimensions : 278 x 402 x 292 mm | Pilotes : quatre haut-parleurs de 1 pouce à gamme complète | Connectivité : aucune | Entrées audio : Prise jack 3,5 mm | Sorties : Aucune 78,41 € Voir à Cdiscount FR 4 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Design futuriste Des basses très puissantes Contrôle limité

Les Harmon Kardon Soundsticks III ressemblent à une méduse mais ils ne sont pas venimeux pour autant. Ces haut-parleurs se sont contentés de récupérer la beauté translucide de la souveraine des océans, transformant l’ensemble en une véritable installation artistique moderne. Du plus bel effet dans votre salon ou dans votre bureau. Cette combinaison de haut-parleurs et de caisson de basse n’est pas en reste côté puissance sonore. En appuyant sur le bouton « Marche », vous délivrerez des basses spectaculaire grâce à son woofer de qualité supérieure, ainsi que des aigus détaillés. Vous craignez que cette œuvre d’art ne vous mette à dos votre banquier ? Il n’en sera rien : les Soundsticks III vous permettront d’obtenir un son étonnant à très bon prix, ce qui les rend incontournables pour les amateurs de belles choses avec un budget limité.

6. Edifier E25 Luna Eclipse Vous allez oublier le bouton du volume. Poids : 3,6 kg | Dimensions : 121,9 x 212,1 x 222 mm | Pilotes : tweeters à dôme de soie, membrane pour les basses fréquences | Connectivité : Bluetooth | Entrées audio : Bluetooth, prise jack 3,5 mm | Sorties : Port USB pour la recharge, prise jack 169,80 € Voir à Amazon 50 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Conception superbe Qualité sonore équilibrée Basses un peu lourdes

L'Edifier E25 Luna Eclipse est une installation d’enceintes stupéfiante qui possède un design séduisant, sans sacrifier la part du coût de production consacrée au rendu sonore. Elle est destinée avant tout aux audiophiles qui aiment les basses les plus vrombissantes. La Luna Eclipse, qui existe en rouge, blanc et noir, offre en effet des basses fréquences puissantes mais toujours bien contrôlées, ainsi qu'un équilibre plaisant avec les médiums nets et une bonne séparation stéréo. Elle comprend même une petite télécommande très pratique qui vous évite de vous lever si la paresse vous a définitivement conseillé de rester sur le canapé. Vous disposez ici des enceintes pour ordinateur les plus équilibrées, qui vous inciteront à monter le volume sans distorsion (ou presque sans).

7. AudioEngine HD3 Wireless Speakers Un appareil audiophile de premier ordre… et sans fil ! Poids : 1,5-1,8 kg | Dimensions : 294,6 x 298,4 x 223,5 mm | Pilotes : woofers en fibre aramide de 2,75 pouces, tweeters à dôme en soie | Connectivité : Bluetooth | Entrées audio : mini-jack stéréo 3,5 mm, RCA stéréo, USB | Sorties : RCA, mini-jack 3,5 mm 399 € Voir à Amazon 72 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Faible latence Connexions filaires ou sans fil au choix Design élégant Pas le moins cher

Les haut-parleurs sans fil ne sont peut-être pas les mieux adaptés si vous comptez les jeux vidéo comme usage principal de votre PC. Ils souffrent en effet de latence qui peuvent vous faire perdre de précieuses millisecondes de gameplay. Les Audioengine HD 3 sont cependant un modèle à part dans la famille des sans fil. La force de ces haut-parleurs est qu'ils offrent le meilleur des deux mondes. Leur latence se limite à 30 ms en mode sans fil, elle est pratiquement négligeable lorsque vous écoutez des playlists musicales ou visionnez vos séries préférées. Si vous êtes plutôt du genre à utiliser votre ordinateur pour des compétitions e-sportives, vous disposez également d'une entrée audio USB et d'une double entrée analogique, sans parler de la sortie du subwoofer qui vous apporteront des basses puissantes et sans déséquilibre. Et comme cet ensemble est fabriqué par Audioengine, vous savez d’ores et déjà que la qualité sonore s’avère sensationnelle.

8. Klipsch ProMedia 2.1 THX Des enceintes THX avec du punch. Poids : haut-parleurs de 0,95 kg ; subwoofer de 5 kg | Dimensions : haut-parleurs de 215,9 x 106,7 x 144 mm ; subwoofer de 241,3 x 248,9 x 259,1 mm | Pilotes : Tweeter à compression, woofer en fibre composite | Connectivité : aucune | Entrées audio : Mini-fiche pour carte son MP3 à deux canaux | Sorties : Prise jack Check Amazon Son Home Cinema certifié THX Robuste Plus de finesse serait un luxe

Le système de haut-parleurs Klipsch ProMedia 2.1 offre un son fantastique et polyvalent. Cela signifie que, lorsque vous écoutez de la musique, regardez un film ou vous baladez dans votre monde ouvert AAA, vous bénéficiez de la meilleure expérience de haut-parleurs d'ordinateur. Grâce à la norme THX vous embarquez une large gamme de fréquences de 31 Hz à 20 kHz. La qualité audio s’en ressent avec des basses puissantes, une clarté maximale et un équilibre bluffant. Quand nous disons qu'elles sont assez puissantes pour reproduire la qualité d'un home cinéma dans votre salon, nous n'exagérons pas. Le plus fort, c'est que leur prix est étonnamment raisonnable.

9. Edifier M3200 2.1 Du bon son à moins de 100 euros. Poids : 5,3Kg | Dimensions : 73,9 x 281,9 x 88,9 mm | Pilotes : Subwoofer de 5½ pouces | Connectivité : aucune | Entrées audio : Prise jack 3.5mm | Sorties : Prise jack Check Amazon Abordable Grande scène sonore Distorsion à des niveaux plus élevés

Edifier a toujours été une marque de confiance sur le marché audio, il n'est donc pas surprenant que deux de ces appareils phares apparaissent communément au sein de cette liste. Tout comme les Luna Eclipse, l'Edifier M3200 se présente sous une forme originale - celle d'un sablier - et offre un son de qualité supérieure. Ce système de haut-parleurs est également équipé d'un subwoofer magnétique délivrant des basses plus riches et plus profondes, que vous regardiez la première saison de The Witcher ou que vous jouiez à la trilogie vidéoludique. En outre, son prix inférieur à 100 euros conviendra à tous les joueurs qui ont cassé leur tirelire pour l’une des meilleures configurations de PC Gamer.

10. Mackie CR4BT Le compagnon idéal des vidéastes. Poids : 6 kg | Dimensions : 294,6 x 238,8 x 431,8 mm | Pilotes : trois haut-parleurs à large bande de 2,25 pouces | Connectivité : Bluetooth | Entrées audio : Bluetooth, RCA | Sorties : Prise jack Low Stock 139 € Voir à Cdiscount FR 55 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Usage professionnel Isolation en mousse acoustique Médiums légers et absence de basses

Le Mackie CR4BT promet des performances de niveau professionnel. Il est vrai qu'il possède sa part d'inconvénients - notamment des médiums plus faibles et des basses qui se coupent à 70 Hz, soit un modèle qui ne vous permettra pas de profiter des derniers blockbusters sur votre écran. Cependant, ce système accompagnera parfaitement les Youtubers et Twitchers dans leurs tâches d’édition vidéo. Les coussinets en mousse acoustique garantissent une excellente isolation, vous permettant de localiser tous les sons parasites et de les éliminer a posteriori dans votre processus de création et de production multimédia.