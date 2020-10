Meilleurs jeux PC : les titres à ne pas manquer ou à rattraper en 2020

Vous venez d’acquérir un nouveau PC Gaming et vous cherchez des jeux vidéo capables d’exploiter les prouesses de vos cartes graphique et processeur dernier cri ? Vos soirées sont longues et vous aimeriez les occuper avec un excellent jeu d’aventure ? Ou vous souhaitez simplement vous défouler dans des tournois multi-joueurs de qualité ? Alors, vous êtes au bon endroit.

Nous avons sélectionné, dans ce guide, les meilleurs jeux PC issus de différents genres. Chaque entrée prouvant, s’il le fallait encore, que le PC est le meilleur support de jeu au monde.

En effet, maintenant que les cartes graphiques GeForce RTX 2080 Ti et Super RTX de Nvidia ont débarquée, que le Coffee Lake Refresh d’Intel a rafraîchi les processeurs… il n'y a jamais eu de meilleur moment pour (re)devenir un joueur PC. D’autant plus que le catalogue de jeux PC se veut de plus en plus exhaustif via des plateformes de jeux dématérialisés, Steam en tête. Les meilleurs titres s’y côtoient régulièrement et sont accessibles pour tous les budgets, avec des promotions et des ventes flash plus qu’intéressantes.

Oubliez donc vos PlayStation et Xbox. A l’inverse des meilleurs jeux consoles, les meilleurs jeux pour PC ne se limitent pas à des titres Action-Aventure aux graphismes époustouflants. Vous pouvez élargir vos intérêts vidéoludiques du jeu de plateforme au point’n’click, en passant par les jeux de tir à la première personne (FPS) ou les MMO coopératifs entre amis. Et bien sûr une bibliothèque rétrogaming sans fonds pour les nostalgeeks !

Vous avez la tête qui tourne à l’évocation de tous ces jeux PC brillants à installer sur votre machine ? Pas de panique, nous avons listé pour vous les 15 jeux les plus emblématiques à l’heure actuelle. Pour vous aider à démarrer.

Notre jeu du moment - Horizon Zero Dawn

(Image credit: Guerrilla)

Lorsqu’Horizon Zero Dawn est sorti sur Playstation 4 en 2017, il a été immédiatement salué comme l'un des meilleurs jeux de l'année. Et avec sa récente sortie sur PC, Guerilla Games étend désormais la notoriété de son chef d’œuvre vidéoludique. Même si celui-ci peut s’avérer techniquement daté, il n’en reste pas moins magnifique et peut maintenant profiter des performances des PC Gamer haut de gamme. Avec une résolution et une fréquence d'images plus élevées.

L’histoire suit Alloy, jeune paria perdue dans un monde post-apocalyptique où elle doit affronter des dinosaures robots et des sectes cruelles, tout en perçant le secret de sa naissance. Aussi intrigant que sublime, Horizon Zero Dawn offre l’un des mondes ouverts les plus riches de ces dix dernières années. Armé d’un arc, de flèches et de votre intelligence, vous plongez rapidement dans une expérience unique et totalement immersive.

1. The Witcher 3: Wild Hunt

(Image credit: CD Projekt Red)

Rares sont les titres vidéoludiques qui vieillissent aussi bien que The Witcher 3: Wild Hunt. Même plusieurs années après sa sortie sur PC (à peine quelques mois après celle sur Nintendo Switch), il culmine toujours comme l'un des open-worlds les plus impressionnants du jeu vidéo. Sa force ? Allier une carte incroyablement variée et vivante, comme celle de Skyrim, avec des intrigues et personnages d’une profondeur sans pareil, à l’instar des histoires de Grand Theft Auto V.

C'est un jeu tellement déconcertant et chronophage qu’il doit forcément occuper la première place sur notre guide des meilleurs jeux à rattraper en 2020. The Witcher 3: Wild Hunt n'est pas seulement notre recommandation majeure pour bien commencer l’année devant votre écran. Ni le meilleur open-world sur PC. Ce pourrait être, sans exagération, l'un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps.

2. Dark Souls 3

(Image credit: From Software)

Bien qu’il soit moins complexe que les deux épisodes précédents de la série, Dark Souls 3 reprend toutes les bonnes idées qui vous ont rendus accros à la mythologie Dark Souls. A savoir de la dark fantasy moyenâgeuse, une collection d’armes à faire pâlir le second amendement américain et un niveau de difficulté quasi-insurmontable. Il reprend également des éléments plus modernes de Bloodborne (autre hit du studio FromSoftware), tels que des combats ultra-chorégraphiés.

Nous n'allons pas vous mentir : vous allez mourir souvent dans Dark Souls 3. Il faut de la patience pour maîtriser son gameplay, mais son scénario s’avère extrêmement prenant et attirera de nombreux joueurs occasionnels.

De plus, à l’inverse des deux premiers chapitres, il est parfaitement optimisé pour PC. Si vous souhaitez rester dans ce monde aussi sombre que fantastique, nous vous conseillons d’enchaîner avec Dark Souls: Remastered. Pour découvrir les origines apocalyptiques de la franchise. La Première Flamme n’attend plus que vous.

3. Control

(Image credit: Remedy Entertainment/505 Games)

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Control a pris d'assaut et emballer les critiques jeux vidéo aux quatre coins du globe. L'équipe créatrice de Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake) a présenté - une fois n’est pas coutume – un jeu d’action-aventure résolument tourné vers le cinéma. Avec une mise en scène époustouflante, un découpage scénaristique complexe et des performances d’acteurs brillantes tout comme leur numérisation sans faille.

Control vous place aux commandes de Jesse Faden, directrice tout juste nommée du Bureau Fédéral du Contrôle. Menacée par une entité surnaturelle qui semble increvable, vous allez devoir combattre vos ex-collègues, mettre de l’ordre dans votre vie, sauver New-York et retrouver votre frère disparu. Pas forcément dans cet ordre. Bourré de rebondissements, Control ne cesse de jouer avec votre perception de la réalité et vous perturbera pendant de multiples heures de jeu. Et bien après.

4. Microsoft Flight Simulator

(Image credit: Xbox Game Studios)

Au-delà de ses graphismes époustouflants et de son excellente assistance périphérique, il ne vous faudra pas longtemps pour réaliser que cette nouvelle mise à niveau du mythique Microsoft Flight Simulator est un véritable travail d’orfèvre… et d’amoureux transis de la licence. Il y a une grande attention portée aux détails ici, ainsi qu'un niveau de réalisme et d'immersion que vous ne trouverez sur aucune autre simulation. A tel point que même si vous n'êtes pas fan de ce type de jeux, vous aurez sérieusement envie de vous y mettre !

Mais cela signifie aussi que ce jeu ne sera pas adapté pour toutes les configurations PC (et donc pour tout le monde). Néanmoins, si vous êtes un collectionneur avéré des premières éditions, ou si vous aimez par-dessus tout les avions et le pilotage, vous vous jetterez dessus après avoir monté en gamme votre PC Gamer. Piloter des colosses volants emblématiques, dans certains des endroits et des conditions les plus magnifiques et dangereux au monde, vaut bien ça.

5. Monster Hunter World

(Image credit: Capcom)

C’est l’une des plus grosses franchises vidéoludiques du XXIe siècle, avec près de 24 jeux vidéo portés sur 11 consoles distinctes. Elle existe depuis 2004 et pourtant la plupart des joueurs ont commencé à en entendre parler il y a deux ans, lors de la sortie de son dernier rejeton. Avec Monster Hunter: World, la série a effectivement fait son entrée sur le marché grand public et a gagné la communauté des gamers PC. Aujourd'hui, c'est l'un des titres les plus populaires sur les plateformes de jeux dématérialisés.

Dans Monster Hunter: World, vous devrez chasser des monstres de plus en plus grands et vicieux. Taillez-les en pièces et confectionnez des armures toujours plus titanesques. Vous l’aurez compris, le mot d’ordre c’est « gigantesque » ! Le système de jeu se veut sournoisement simple et c’est ce qui a garanti son succès.

A l’automne dernier, les fans de Monster Hunter: World ont pu découvrir une nouvelle extension téléchargeable intitulée Iceborne. L’action se situe sur une toute nouvelle map, le Givre Eternel, peuplée de prédateurs colossaux dont trois inédits. Une volonté de l’éditeur Capcom d’enrichir le jeu pour encore quelques décennies. Si vous êtes tenté(e) par un jeu captivant, immersif et, plus important encore, plus amusant en coopération qu’en mode solo, Monster Hunter: World est le jeu PC de vos rêves. Ou plutôt cauchemars.

6. Death Stranding

(Image credit: 505 Games)

Après s’être hissé parmi les meilleurs jeux PlayStation de l’an dernier, Death Stranding compte bien reproduire le même exploit sur PC. Il est vrai que son portage Windows, disponible depuis juillet 2020, n’a pas à rougir et offre des graphismes impressionnants, en plus d’un gameplay riche et varié. Vous allez y mourir de nombreuses fois, mais point de frustration ici. Ça fait partie du scénario.

La dernière production onirique d’Hideo Kojima vous perdra dans les méandres de son histoire. Et il faudra être attentif pour profiter pleinement de l’une des fins de jeux vidéo les plus époustouflantes de tous les temps. Pour maintenir votre concentration, vous pouvez compter sur un casting de luxe comprenant Norman Reedus (The Walking Dead), Mads Mikkelsen (Hannibal, Casino Royale) ou encore Léa Seydoux (007: Spectre).

Dans le rôle du livreur Sam Bridges, vous traversez courageusement les terres post-apocalyptiques des États-Unis, des cargaisons de valeur sur le dos. En plus du poids et des conditions météorologiques, il vous faudra braver des attaques terroristes, des spectres angoissants (et invisibles). Et surtout les états d’âme perturbants de votre compagnon… nouveau-né ! Tour à tour musclées, stressantes et amusantes, vous vous délecterez de ses multiples quêtes. Et de cette Amérique dévastée mais éblouissante.

7. Red Dead Redemption 2

(Image credit: Rockstar Games)

Le dernier blockbuster des studios Rockstar Games a connu un succès immédiat dès sa sortie sur consoles. Red Dead Redemption 2 est un western captivant qui suit Arthur Morgan et sa bande de hors-la-loi dans un Far West aussi hostile que gigantesque et prometteur.

Qu'il s'agisse de vous perdre dans l'histoire, de suivre chaque quête scrupuleusement jusqu'à la conclusion de la campagne solo ou simplement de vous lier avec votre cheval, Red Dead Redemption 2 est l'un de ces titres qui ne va jamais vous lâcher. D’une durée de vie de 50 heures minimum, vous y passerez le double à explorer les villes et les quêtes secondaires, de même que les missions en ligne.

Le gameplay et les graphismes sont exceptionnels, il est d’ailleurs possible d’exécuter le jeu en 8K si vous disposez du matériel adéquat. L’un des meilleurs mondes ouverts de tous les temps.

8. Doom Eternal

(Image credit: Bethesda)

La série FPS la plus emblématique s’offre son meilleur lifting, 27 ans après le premier épisode. Doom Eternal est le meilleur jeu PC de ce printemps casanier, et il est bien parti pour trôner au classement d’une majorité de tops vidéoludiques en 2020.

Doom Eternal reprend la recette incroyable du reboot de 2016 en lui ajoutant un moteur physique qui garantit plus de frénésie, d’avantage de démons de l’enfer, des combats - beaucoup trop - intenses, des combinaisons de mouvements étonnantes. Et surtout un mode multijoueur poussé à son paroxysme avec des matchs en 2v1 (un joueur chasseur contre deux joueurs démons).

Le scénario et les designs sont une ode aux précédents opus, avec des voyages et des codex rappelant vos aventures sur Terre comme sur Mars. La durée de vie se montre, quant à elle, des plus honnêtes avec 20 heures dédiées à la campagne solo. Si vous savez prendre votre temps, ce qui est aussi un challenge dans l’univers Doom. En attendant de potentiels mods supplémentaires qui combleront les joueurs les plus damnés.

9. Half-Life : Alyx

(Image credit: Valve)

Ne vous attendez pas à la suite tant attendue d’Half-Life 2, ce nouvel épisode sobrement baptisé Alyx est en fait une préquelle qui nous invite à faire connaissance avec l’intrépide Alyx Vance. Cinq ans avant qu’elle ne rencontre Gordon Freeman. L’intérêt d’Half-Life : Alyx n’est donc pas de combler le manque des fans - encore que - mais d’imposer les studios Valve sur le marché VR, avec une franchise facile à vendre.

Et ça fonctionne. Dans la droite lignée de ces prédécesseurs, Half-Life : Alyx se révèle un jeu d’aventures époustouflant, avec un moteur physique à tomber. Et il n’est pas que beau, puisqu’il comblera tous les types de joueurs, du mordu de FPS à l’explorateur en passant par l’amateur de puzzle-games. Même les néophytes n’ayant jamais touché un Half-Life entreront aisément dans la partie. Assez longuement puisque la durée de vie du titre excède un peu plus de 10 heures. Vu la qualité générale qui s’en dégage, nous nous mettons à espérer de nouveau un chimérique Half-Life 3… en VR.

10. Command & Conquer Remastered Collection

(Image credit: EA)

Alors oui, il est curieux de voir l’un des meilleurs jeux de la décennie 90’s dominer celui de l’année 2020. Et pourtant, ce pack comprenant les épisodes les plus addictifs de Command & Conquer a de quoi se fondre dans le décor. Il ne s'agit pas seulement d'une version remasterisée du jeu original datant de 1995, il comprend également Alerte rouge ainsi que les trois extensions du hit de stratégie. Soit plus de 100 missions et plus de 250 cartes multijoueurs. Un voyage dans le temps qui devrait vous occuper tout le reste de l’année, sans lassitude.

D’autant que ce « nouveau » Command & Conquer parvient à séduire les configurations les plus récentes, grâce à une mise à niveau sublime des graphismes comme de la bande son totalement réenregistrée. Vous pouvez lancer vos parties en résolution 4K et utiliser des raccourcis clavier, chose impensable avec le jeu original. Pour les joueurs les plus addicts (ou nostalgiques), un support de création de mods est livré avec l’ensemble, pour partager vos propres cartes et ressources. Les années 2020 sont les nouvelles 90’s et ça n’augure que du bon pour le monde vidéoludique.

11. Forza Horizon 4

(Image credit: Microsoft)

La licence sportive la plus nerveuse de Microsoft ne cesse de s'améliorer à chaque nouvel opus. Et à bien des égards, Forza Horizon 4 se hisse sur la plus haute marche du podium des simulations de course. Titre qui peut aisément être conservé quelques années supplémentaires. Tant cette édition est sans cesse enrichie par des challenges amusants et un mode multijoueur complètement fou (affrontez jusqu’à 72 joueurs en simultané).

Le point fort de Forza Horizon 4, c’est bien entendu ses 450 bolides et ses pistes de course - ici anglaises - incroyablement reconstitués. La version PC apporte une touche de plus dans le réalisme graphique et dans la fluidité des animations. Vous vous penserez réellement au volant d’une McLaren Senna ou d’une Aston Martin DBS… à la place de James Bond !

Vous pouvez acheter Forza Horizon 4 pour PC via le Microsoft Store. Il est également disponible, via abonnement, sur le Xbox Game Pass.

12. Thimbleweed Park

(Image credit: Terrible Toybox)

Les amateurs des point-and-click rétros à l’image de la saga Monkey Island ou encore de Day of the Tentacle devraient ajouter Thimbleweed Park dans leur bibliothèque « à faire d’urgence ». Il faut dire que ce brillant jeu d’énigmes a un ADN d’envergure puisqu’il a été conçu par Ron Gilbert et Gary Winnick, responsables d’à peu près tous les meilleurs jeux d’aventure des années 80. Thimbleweed Park est une véritable lettre d'amour à ces derniers.

Avec ses puzzles complétement insensés, son humour loufoque, ses personnages hors du temps et ses multiples références à la culture geek, l’écriture de Thimbleweed Park promet une durée de vie admirable. D’autant que le jeu est volontairement rejouable avec deux modes de difficulté et plusieurs perspectives. Replongez à la belle époque des jeux LucasArts et de leur esthétique 8-bits.

13. Sekiro: Shadows Die Twice

(Image credit: From Software)

Pour celles et ceux qui ne parviennent pas à choisir entre le jeu d’action-aventure (comme le n°3 de ce top), le die and retry (voir le n°2) et le jeu d’infiltration (cf n°7), nous ne saurions que trop conseiller le polyvalent Sekiro: Shadows Die Twice. Son gameplay bénéficie d’une liberté absolue et vous envoie explorer le Japon du XVIe siècle, ses paysages denses ainsi que ses créatures merveilleusement terrifiantes.

Nous ne pouvons en dire trop sur l’histoire de Sekiro, sous peine de gâcher votre progression dans le jeu. Pour faire bref, vous incarnez un shinobi, un guerrier ninja chargé de la protection d’un jeune seigneur. Au cours de votre périple, vous serez confronté à un étrange culte et à ses disciples pressés d’en découdre.

La difficulté du jeu est extrême. Et pour cause : il est développé par les artisans de Dark Souls et Bloodborne. Ne vous frustrez pas à chaque « Game over », vos parties perdues vous permettent en effet de progresser constamment et vous donne le temps d’apprécier, minute après minute, ce sublime récit médiéval-fantastique.

14. Minecraft

(Image credit: Microsoft)

C’est probablement le succès vidéoludique le plus surprenant de la décennie précédente. Avec ses textures « cubiques » et pixellisées à outrance, Minecraft fédère plus de 110 millions de joueurs chaque mois. Son secret : un gameplay qui éveille l’imagination et la collaboration de ses membres ainsi qu’une durée de vie infinie.

Vous pouvez créer votre monde ou explorer celui des autres, en exploitant différentes ressources que vous trouverez dans l’environnement du jeu. Bien sûr, il est possible de jouer rapidement en se limitant aux nombreux outils et blocs proposés par l’éditeur Mojang. Ou alors, vous décidez de vous investir complètement dans cet univers parallèle et vous installez (voire développez) des nouveaux mods partagés en ligne. Aujourd’hui et pour longtemps, Minecraft peut se vanter d’être le plus illustre jeu bac à sable de l’Histoire.

15. Fortnite Battle Royale

(Image credit: Epic Games)

C'est peut-être le titre le plus joué au monde à l'heure actuelle. Fortnite Battle Royale est un phénomène mondial qui a dépassé les 200 millions d’initiés l’an dernier. A l’origine, simple mode gratuit du jeu en ligne Fortnite, il a très vite révolutionné le principe du Battle Royale avec un gameplay addictif et des mises à jour régulières offertes par Epic Games, son éditeur.

L’objectif de Fortnite Battle Royale est de vous frayer un chemin à travers une carte de plus en plus rétrécie jusqu'à ce que vous soyez le dernier joueur - sur les 100 initiaux - à y survivre. Bien que cela puisse paraître assez simple, Fortnite fait appel à un nombre de compétences, d’items et surtout de stratégies indispensables pour entrer dans le cercle très restreint des meilleurs fortniters. Oserez-vous relever ce défi ?

Merci à Gabe Carey et Bill Thomas qui ont grandement contribué à cet article.