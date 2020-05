Quelles sont les meilleures manettes pour jouer sur votre PC ?

Vous n’avez jamais eu autant besoin d’une des meilleures manettes de jeux qu’en ce moment. En effet, les sorties de jeux vidéo AAA sur PC défilent à une vitesse folle, plusieurs grands titres sont même téléchargeables gratuitement aujourd’hui. Ajoutez à cela, des mesures sanitaires restrictives liées à la progression du coronavirus et qui vous octroie - par défaut - un maximum de temps libre. 2020 est donc l’année où la manette pourrait prendre l’ascendance sur le combo clavier / souris, n’en déplaise aux joueurs PC les plus puristes.

Les meilleures manettes pour PC rendent vos jeux bien plus maniables, car vous n'utilisez qu'un seul périphérique au lieu de deux. Elles offrent davantage de dextérité pour les genres au gameplay exigeant comme les jeux d'action et de combat. Si vous avez pris l’habitude de jouer sur console avant d’opter pour un PC Gamer, elles sont le compromis idéal qui vous aidera à vous familiariser avec votre nouvelle machine. Qui plus est, de nombreux éditeurs définissent désormais leurs commandes de jeux standards comme celles des consoles. Il est donc plus évident de configurer vos contrôles sur une manette que sur vos clavier et souris.

Il existe de nombreuses manettes de jeu sur le marché. A vous de déterminer celle qui sera votre compagne la plus précieuse, en fonction de votre style de jeu. Que vous désiriez une manette économique au design minimaliste ou une manette haut de gamme riche en fonctionnalités, laissez-nous vous aider à arrêter ce choix difficile. Nous avons sélectionné ci-dessous les meilleures manettes pour PC fonctionnelles et abordables. Comme nous avons passé de nombreuses heures à les user sur les jeux PC les plus récents (il en va de notre exigence !), vous pouvez être sûr que chacune de ces manettes vous accompagnera pendant des années et testera tous les nouveaux titres AAA qui entreront dans votre bibliothèque.

(Image credit: Microsoft)

1. Microsoft Xbox One sans fil

Encore et toujours la référence absolue.

Connectivité : Bluetooth | Caractéristiques : Poignées ergonomiques, prise jack stéréo 3,5 mm, 2 piles LR6 AA

Prise en main confortable

Prix abordable

Commandes indispensables, peu d'extras

La manette Xbox de Microsoft est l’étalon-or qui sert à évaluer toutes les autres manettes de jeux pour PC depuis les beaux jours de la Xbox 360. Et pour cause : elle est confortable et lourde, avec une disposition des boutons qui semble on ne peut plus naturelle pour n’importe quel gabarit de main. La version la plus récente - conçue pour la console Xbox One - reprend tout ce qui a fait la grandeur du modèle initial, en ajoutant des touches L1/L2 er R1/R2 bien plus malléables, ainsi qu’un pavé directionnel largement amélioré.

Grâce à la fonction sans fil Bluetooth intégrée, il est facile de l'associer à votre ordinateur de bureau ou portable, et son prix reste très attractif pour les joueurs disposant d'un budget limité. La manette Xbox One existe dans une variété incroyable de couleurs et de motifs, ce qui signifie que vous trouverez probablement un modèle qui correspond à votre appareil et à votre personnalité. A noter que si vous n'êtes pas fan d'un coloris classique, Microsoft vous permet de personnaliser votre périphérique de jeu grâce au Xbox Design Lab. Cette édition se révèle tout ce qu’il y a de plus universel, ce qui en fait un choix fantastique pour presque toutes les configurations gaming et l'une des meilleures manettes pour PC en 2020.

(Image credit: Microsoft)

2. Microsoft Xbox One Elite sans fil

Pour les joueurs qui rêvent de luxe.

Connectivité : Sans fil (via un adaptateur) | Caractéristiques : Composants interchangeables, retour haptique, prise jack 3,5 mm, customisable

Des tonnes de commandes

Personnalisation à outrance

Très chère

Version haut de gamme de la manette Xbox One, la Xbox Elite mérite assurément son surnom. Elle comporte un nombre considérable d’améliorations par rapport à la manette Xbox standard, comme la disposition des composants interchangeables et des boutons additionnels présents sur le verso. Vous bénéficiez en outre d’une tension ajustable que vous pouvez activer au niveau des gâchettes, pour optimiser la sensibilité de vos mouvements dans le jeu. Forcément, son prix passe du simple au double, mieux vaut donc privilégier ce produit si vous êtes un inconditionnel du combo clavier / souris et que vous avez besoin de commandes plus poussées et entièrement personnalisées.

La manette Elite comprend des fonctionnalités logicielles vraiment impressionnantes, qui vous permettent de régler et d'affiner presque tous les aspects du jeu. Ici, vous pouvez configurer de nombreux profils différents, la manette vous permet au passage de passer d’un profil à l’autre, à tout moment, par simple pression d’un bouton. Si vous cherchez la manette de jeu la plus complète pour votre PC, c'est le produit parfait. A condition d’y mettre le prix.

(Image credit: Logitech)

3. Logitech F310

La solution économique ultime.

Connectivité : Filaire | Caractéristiques : Boutons programmables, commutateur DirectInput pour émuler vos jeux rétro

Presque donnée

Facile à utiliser

Petit gabarit

Si vous êtes à la recherche d’une manette pour PC performante mais qui ne vous mettra pas sur la paille, il est difficile de faire plus rentable que la F310 de Logitech. Elle s’avère sans doute basique dans son design comme pour les commandes qu’elle propose, mais ce défaut se révèle aussi une qualité majeure : elle n’affiche rien de superflu. Il suffit de la brancher via USB et vous voilà prêt à partir dans de nouveaux mondes vidéoludiques. Compte tenu de la surabondance d'options de personnalisation et de fonctionnalités de toutes les manettes haut de gamme disponibles, la F310 est curieusement rafraîchissante. Elle se trouve également dotée d'un admirable pavé directionnel, tandis que l’ensemble de ses boutons se veut excellement disposé.

Comme on pouvait s'y attendre, le prix est assorti d'un certain nombre de compromis. Tout d'abord, la manette est plutôt légère, ce qui lui confère une précision moins qualitative. De plus, comme elle ne possède pas de connectivité Bluetooth, votre liberté de mouvement s’en retrouvera réduite. Ajoutons à cela une taille légèrement en dessous des autres références et qui risque de déplaire aux joueurs à grandes mains. Malgré tout, la Logitech F310 reste une alternative peu coûteuse à vos souris et clavier.

(Image credit: Sony)

4. Sony DualShock 4

Indispensable pour les FPS et les simulations sportives.

Connectivité : Sans fil | Caractéristiques : Prise jack 3,5 mm, pavé tactile, contrôle des mouvements

Manipulation très agréable

Pavé directionnel D-PAD bluffant

Touches L1/L2/R1/R2 trop fragiles

La DualShock 4 est la meilleure manette de Sony à ce jour et, heureusement pour nous, elle est compatible avec toute votre bibliothèque de jeux Steam. Très confortable, elle tient dans toutes les paumes et se dote de sticks analogiques offrant tout ce qu’il faut de résistance. Ni plus, ni moins. De même, nous disposons ici du meilleur pavé directionnel jamais conçu. Sa technologie avancée permet de réaliser des mouvements fluides sur un nombre surprenant de jeux, récents comme désormais cultes, et offre une direction ultra-précise dans des jeux de course ou de tir.

Il faut toutefois souligner quelques problèmes. En particulier, les touches L1/L2/R1/R2 très exposées et donc potentiellement cassables en cas de choc. Le caoutchouc des sticks analogiques a également tendance à déteindre après une utilisation prolongée. Au-delà de cette fragilité, la manette de Sony est l'une des options les plus généreuses pour les joueurs PC.

(Image credit: 8BitDo)

5. 8BitDo SN30 Pro

La championne du rétro.

Connectivité : Filaire, Bluetooth | Caractéristiques : Vibrations, capture d'écran, bouton turbo

Conception rétro

Extrêmement robuste

Petite et parfois inconfortable

Le fabricant de périphériques 8BitDo s'est fait un nom grâce à des designs rétro qui misent sur l’attrait nostalgiques des joueurs… consoles. Inspirée des manettes Super Nintendo sévissant dans les années 90, la SN30 Pro ravira les collectionneurs et ceux qui sont passés au PC sur le tard. La disposition de ses boutons se montre instantanément familière pour les gamers qui ont grandi avec les jeux de plateformes 2D et les JRPG. Elle plaira moins aux autres.

La structure de la SN30 Pro est étonnamment robuste, surtout si l'on considère son prix bon marché. Elle est aussi équipée d'une paire de sticks analogiques si vous souhaitez l'utiliser pour des jeux de tir ou d'action modernes, bien que nous ne le recommandions pas. Sa petite taille la rend inconfortable pour des sessions prolongées ou des titres au gameplay plus rythmé / musclé. Quoi qu'il en soit, il existe un certain nombre de jeux qui profiteront de l’interface authentiquement rétro de la SN30 Pro. Rien que cette madeleine de Proust suffit à en faire l'une des meilleures manettes intemporelles pour PC.