Steam Deck peut-il être encore meilleur ? La prise en charge de GeForce NOW par Nvidia est un grand oui

Malgré une concurrence acharnée de la part de Lenovo, Asus, MSI et bien d'autres, la Steam Deck de Valve s'est imposée à plusieurs reprises comme l'une des meilleures consoles de jeu PC du marché. Et avec l'annonce que la GeForce NOW de Nvidia introduira un support plus large pour la Steam Deck, sa domination est encore plus assurée.

Deux excellentes mises à jour sont destinées aux utilisateurs de Steam Deck. La première est une nouvelle méthode d'installation bêta pour GeForce NOW sur Steam Deck, qui installera automatiquement Google Chrome sur l'appareil et ajoutera tous les paramètres nécessaires pour que les utilisateurs puissent commencer à jouer immédiatement après le premier démarrage.

La seconde est une mise à jour de GeForce NOW qui permet aux utilisateurs de naviguer dans le navigateur à l'aide d'une manette de jeu, y compris sur le Steam Deck. Cela permet de trouver et de jouer à des jeux sur l'ordinateur de poche sans se soucier des spécifications du système - y compris les jeux non-Steam et les titres avec le support Nvidia DLSS et le ray-tracing.

Nvidia et Valve sont en pourparlers depuis 2023 pour ajouter plus de support pour le Steam Deck, donc ces mises à jour étaient certainement attendues depuis longtemps.

Steam Deck se lance à corps perdu dans le monde du gaming

Ces dernières mises à jour de Nvidia permettent d'atténuer certains des problèmes de la Steam Deck, notamment son manque de puissance par rapport aux autres PC portables, qui devient de plus en plus évident avec le temps. La Steam Deck OLED corrige certains de ces problèmes, mais certains titres ne peuvent pas fonctionner en mode natif sans mods.

Mais être capable de streamer des titres à travers GeForce NOW aussi facilement est le meilleur moyen de combattre ce problème (au moins jusqu'à ce que le Steam Deck 2 soit enfin lancé, bien sûr) puisque le matériel n'a rien à voir avec la façon dont les meilleurs jeux PC tournent. Tant que vous disposez d'une connexion solide, le framerate et les performances générales sont aussi stables qu'ils peuvent l'être, même pour les titres auxquels le système ne peut pas répondre autrement.

Et avec la prise en charge de la manette, couplée au principal avantage de la Steam Deck par rapport à la concurrence - son excellent système d'exploitation entièrement optimisé pour l'ordinateur de poche - on a vraiment l'impression qu'elle a bénéficié d'améliorations significatives qui lui permettent de rester compétitive par rapport à ses rivales plus puissantes.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance