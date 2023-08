Lenovo : Découvrez le Legion Go, un mélange entre le Steam Deck et la Nintendo Switch

Le Steam Deck de Valve et la Nintendo Switch jouissent d'une grande popularité depuis leur lancement. D'ailleurs, Valve serait déjà en train de mettre au point le Steam Deck 2 . Nintendo pourrait également proposer la Switch 2 dès 2024. En attendant, les deux fabricants vont bientôt devoir faire face à un concurrent de taille : le Legion Go de Lenovo, une console portable ambitieuse.

Les images disponibles montrent que le Legion Go de Lenovo ressemble beaucoup à des appareils tels que la Steam Deck et l'Asus ROG Ally, mais à également beaucoup de points communs avec la Nintendo Switch. En effet, selon Windows Report, la Legion Go affiche un écran de huit pouces et dispose de deux manettes de type Joy-Con qui peuvent être retirées. De plus, la console est équipée d'une béquille similaire à la Switch OLED de Nintendo.

Lenovo Legion Go : une console portable sous Windows 11

Les deux manettes du Legion Go pourraient, elles aussi, s'inspirer de la console de Valve et de la Switch. En effet, celles-ci semblent être un mélange des Joy-Cons amovibles de la Switch et des poignées profilées de la Steam Deck. La manette droite afficherait un écran tactile, tandis que le Steam Deck dispose d'un écran tactile de chaque côté de la console.

Windows Report affirme que le Legion Go fonctionnera sous Windows 11. En d'autres termes, vous devriez être en mesure de jouer à tous les jeux Windows qui prennent en charge les spécifications de l'appareil. Par ailleurs, le Legion Go devrait être équipé des processeurs AMD Phoenix, que l'on retrouve également dans le ROG Ally. Il s'agirait peut-être d'un processeur AMD Ryzen 7000 Phoenix, tel que le Ryzen 7 7840U ou le Ryzen Z1 Extreme, qui équipe actuellement la console d'Asus.

Lenovo s'est déjà essayé aux appareils de jeu portables par le passé, en présentant notamment le concept "LaVie Mini" en partenariat avec NEC. Le fabricant s'est également lancé dans la conception d'un appareil basé sur Android non commercialisé appelé Legion Play.