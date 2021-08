Où précommander la Nintendo Switch OLED ? Ces magasins assurent vous livrer en temps et en heure

Annoncée en juillet 2021, la nouvelle Nintendo Switch OLED est actuellement disponible en précommande. Reste que, dans la plupart des enseignes, vous devrez faire face à des stocks épuisés bien avant le lancement officiel de la console. Il semble en effet que la demande soit extrêmement élevée pour cette mise à niveau, et qu’il faudra d’ores et déjà compter sur des retards de livraison à partir du 8 octobre, date de sortie actée de la Nintendo Switch OLED.

Au prix de 359,99 €, la nouvelle Nintendo Switch OLED se révèle 60 € plus chère que le modèle original. En contrepartie, elle offre un écran OLED plus grand (7 pouces vs 6,2 pouces pour la Switch standard) ainsi qu’un support plus robuste, une capacité de stockage de 64 Go, un port LAN sur la station d’accueil et l’audio optimisé.

A noter que certains détaillants la proposent aujourd’hui à 349 €, à l’instar d’Auchan, Cdiscount et Micromania. Découvrez ci-dessous l’ensemble des enseignes réapprovisionnant régulièrement leurs stocks - c’est ici que vous aurez plus de chances de recevoir votre Nintendo Switch OLED le 8 octobre.

Précommander la Nintendo Switch OLED est crucial - voici pourquoi

Il y a une très bonne raison de précommander la Nintendo Switch OLED aujourd'hui, celle d’assurer votre commande avant la sortie de l’appareil en octobre. Après le 8, la liste d’attente risque sévèrement de s’allonger, 1/ pour honorer toutes les précommandes, 2/ beaucoup de joueurs souhaiteront se faire livrer avant les fêtes de fin d’année, 3/ la pénurie de semi-conducteurs se poursuit, menaçant de perturber les chaînes de production et d’approvisionnement de Nintendo. A l’image de celles de Sony et de Microsoft, respectivement pour la PS5 et la Xbox Series X.

Si vous pensez que la Switch OLED constitue une mise à niveau mineure de la Nintendo Switch (vous n'êtes pas seul) et que les stocks suivront (c'est faux), rappelez-vous que la Switch originale, enregistre des records de vente à chaque Noël depuis quatre ans (son âge).

En d'autres termes, si vous désirez offrir ou recevoir une Nintendo Switch OLED le 25 décembre, il est nécessaire de vous décider dès aujourd’hui. Dans moins d’un mois et demi, ce sera le chaos.

A quelle fréquence les magasins réapprovisionnent-ils leurs stocks ?

Pour l'instant, la plupart des détaillants semblent posséder des stocks conséquents ou les maintenir puisque, hormis Amazon, il n’est fait nullement mention d’une Nintendo Switch OLED “actuellement indisponible” ailleurs.

Attention, si la demande reste élevée, il est probable que ces mêmes détaillants auront recours à diverses techniques anti-scalping et anti-botting pour s'assurer que les clients réels obtiennent leurs consoles. Vous rejoindrez alors une file d’attente ou serez invité à participer à quelques sessions de tirage au sort.

Nintendo aurait demandé à ses studios partenaires d’optimiser les titres à venir pour supporter une résolution 4K. Bien que la présentation de la console par le géant japonait n’ait nullement mentionné une option 4K, il demeure possible que le catalogue de jeux existant subisse une remasterisation.

Nintendo a tout intérêt, en effet, à proposer une offre rétrocompatible aussi large que celle de Sony et Microsoft, leurs développeurs communs s’assurant déjà de la mise à niveau graphique de leurs jeux passés.

Toutefois, ces spécifications plus élevées engendrent des coûts de production supplémentaires. Et alors que les titres rétrocompatibles pourraient ne pas augmenter leurs tarifs, nous pourrions voir une légère inflation s’exercer sur les sorties inédites.

