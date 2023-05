Où acheter The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom au meilleur prix ?

Le jeu tant attendu des fans de la licence est enfin disponible sur Switch, Switch OLED et Switch Lite. Si vous n'êtes pas encore en train d'explorer le monde d'Hyrule avec Link, voici où vous pouvez trouver le jeu au meilleur prix !

Le nouveau Zelda explose les ventes - vers une rupture de stock prochaine ?

Depuis sa sortie récente, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bat tous les records, en surpassant d'ores et déjà de près de 3 fois les ventes du précédent opus, Breath of the Wild, sorti en 2017. Selon le Figaro, le jeu frôle déjà le demi-million de ventes en France (s'ouvre dans un nouvel onglet). Et ce chiffre ne concerne que les ventes physiques - le nombre de ventes dématérialisées étant tenu secret par Nintendo. Bien que cela était prévisible, il faut probablement se préparer à ce que le jeu soit prochainement en rupture de stock.

Acheter The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom au meilleur prix

Les boutiques qui commercialisent The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sont nombreuses. Voici où vous pouvez mettre la main sur le GOAT 2023 de Nintendo actuellement.

Achetez The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sur Nexplay Le jeu est actuellement proposé au meilleur prix sur la plateforme Nexplay, qui le commercialise à 49,99 € - soit un tarif encore plus intéressant que les précédentes offres de précommande.

Achetez The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom chez Cdiscount Le marchand Cdiscount propose quant à lui le jeu au prix de 54,99 €.

Achetez The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom chez Leclerc En ce moment, le jeu est proposé au prix de 59,99 € chez E.Leclerc.