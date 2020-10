Les meilleurs ordinateurs pour faire du montage vidéo : 8 modèles indispensables pour éditer vos films

Nous avons rassemblé ci-dessous les meilleurs ordinateurs de montage vidéo. Notre sélection met en avant les modèles répondant au ratio qualité-prix le plus convaincant, même si aucun d’entre eux ne s’avérera bon marché - en raison de leur configuration premium requise. Ne vous inquiétez pas : grâce à notre outil de comparaison des prix intégré, vous profiterez des meilleures offres actuelles sur chaque ordinateur retenu.

Si vous cherchez le meilleur ordinateur dédié au montage vidéo que vous puissiez vous offrir et exploiter en 2020, vous êtes au bon endroit. Que vous soyez éditeur vidéo professionnellement ou par passion, vous aurez besoin d'une configuration suffisamment puissante pour pouvoir monter des fichiers vidéo très volumineux, mais aussi les lire.

Les meilleurs ordinateurs conçus pour l’édition vidéo sont dotés d’un combo processeur multicœur / carte graphique on ne peut plus performant. AMD et Nvidia produisent traditionnellement d'excellentes cartes graphiques professionnelles, mais vous pouvez également utiliser une carte graphique initialement développée pour faire tourner des jeux vidéo AAA. Elles sont aujourd’hui assez équivalentes en termes de puissance, mais moins chères que les cartes pro.

Il vous faut également beaucoup de mémoire vive pour rendre le processus de montage vidéo aussi rapide que possible.

Quel ordinateur choisir pour faire du montage vidéo ?

Apple iMac Pro iMac (27 pouces, 2020) Microsoft Surface Studio 2 Corsair One Pro i180 Mac Mini 2018 iMac (27 pouces, 2019) Apple Mac Pro (2019) Lenovo Yoga A940

1. Apple iMac Pro Le tout-en-un ultime pour les professionnels. Processeur : Intel Xeon W | Carte graphique : AMD Vega 64 (16 Go HBM2 RAM) | RAM : 128 Go | Connectivité : Gigabit Ethernet | Dimensions : 65 x 20,3 x 51,6 cm Check Amazon Le Mac le plus puissant jamais conçu Design sublime Très cher Non personnalisable par l'utilisateur

L'iMac Pro est l'un des ordinateurs les plus puissants jamais fabriqués par Apple. Et c'est sans aucun doute le meilleur ordinateur de montage vidéo que l'on puisse acheter actuellement. Avec un prix logiquement conséquent. C’est néanmoins un investissement rentable avec une conception sans défaut et certains des composants les plus avant-gardistes du marché. Ainsi, le processeur Intel Xeon et la carte graphique AMD Vega 64 rendront votre montage vidéo incroyablement rapide et fluide.

Sur Final Cut Pro X par exemple, la gestion des fichiers vidéo volumineux et à haute résolution s’effectue sans temps mort. Vous pouvez éditer, ajouter des effets, modifier les couleurs et superposer les scènes, puis regardez le rendu final instantanément. De quoi vous faire gagner plusieurs minutes, voire des heures précieuses sur votre projet vidéo.

Cette machine est également capable d'éditer à la volée des vidéos 360°, pendant que vos collaborateurs ou premiers spectateurs peuvent visualiser les modifications depuis un casque de réalité virtuelle HTC Vive. Ce n'est pas un usage particulièrement courant, mais cela montre la polyvalence de l'iMac Pro.

(Image credit: Apple)

2. iMac (27 pouces, 2020) Un formidable assistant pour le montage vidéo (et le télétravail). Processeur : Intel Core i5 - i9 de 10e génération | Carte graphique : AMD Radeon Pro 5300 - Radeon Pro 5700 XT | RAM : 8 Go - 128 Go 2666 MHz DDR4 | Stockage : SSD 256 Go - 8To | Ecran : 27 pouces Retina 5K (5120 x 2880) Check Amazon Une vraie mise à niveau depuis l’an dernier Le prix n’augmente pas Résolument évolutif Le design se fait vieux

Même si la dernière mise à jour de l'iMac 27 pouces date seulement de l'année dernière (et se classe toujours en bonne place dans ce guide d’achat), Apple n'a pas pu s'empêcher de procéder à une mise à jour clinquante de son ordinateur tout-en-un fétiche. Désormais livré avec les derniers processeurs Intel Comet Lake de 10e génération, des SSD volumineux, les meilleurs GPU AMD Radeon Pro et des tonnes de RAM, cet iMac 2020 plaira avant tout aux créatifs travaillant à distance.

Sa nouvelle webcam FaceTime HD 1080p et ses microphones de qualité studio vous permettront en effet d’échanger en visioconférence de vos productions en cours, voire de transformer vos appels vidéo en films du « monde d’après ». Vous pourrez également compter sur des performances graphiques jusqu’à 55% plus rapides que sur le modèle précédent. Ainsi que sur l’écran Retina 5K toujours bluffant, avec sa résolution de 5120 x 2880 pixels, une luminosité de 500 nits et la prise en charge de la large gamme de couleurs P3. Oh, et Apple a également ajouté True Tone, qui ajuste la température de l'écran en fonction des conditions d'éclairage.

(Image credit: Microsoft)

3. Microsoft Surface Studio 2 Une excellente alternative à l'iMac Pro. Processeur : Intel Core i7-7820HQ | Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1060 - 1070 | RAM : 16 Go - 32 Go | Stockage : SSD 1To - 2 To 3 526,65 € Voir à Microsoft Un affichage plus lumineux SSD PCIe rapide Amélioration majeure des performances Onéreux

Doté d'un processeur mobile Intel Kaby Lake et de cartes graphiques Nvidia Pascal, le Surface Studio 2 est beaucoup plus puissant que l'original, et constitue un ordinateur de montage vidéo d'une capacité incontournable. Il embarque aussi un superbe écran PixelSense avec prise en charge du stylet Surface Pen, vous permettant d’interagir avec vos montages vidéo de façon plus originale et avec une extrême précision. Il fonctionne sous Windows 10, donc le support logiciel se veut complet. Tandis que le SSD de 2 To vous permet de stocker de nombreuses séquences vidéo pour une lecture plus rapide et plus fluide.

(Image credit: Future)

4. Corsair One Pro i180 Un PC Gamer qui cache un PC de montage vidéo incroyablement puissant. Processeur : Intel Core i9-9920X | Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 2080 Ti | RAM : 32 Go | Stockage : SSD 960 Go, Disque dur 2 To | Connectivités : Gigabit Ethernet | Dimensions : 20 x 17,6 x 38 cm Check Amazon Immensément puissant Conception compacte Très coûteux Légèrement bruyant

Le Corsair One Pro i180 est un véritable monstre dans l’univers des PC Gamer. Mais il ne s’agit pas que d’un ordinateur de jeu. Vous pouvez en effet vous en servir pour réaliser vos montages vidéo les plus méticuleux. Il est livré avec un processeur Intel Core i9-9920X, une carte graphique Nvidia RTX 2080 Ti, 32 Go de RAM DDR4, 920 Go de stockage sous SSD - que viennent compléter les 2 To de son disque dur. Contrairement à l'iMac Pro et au Surface Studio 2 ci-dessus, le Corsair One Pro i180 vous permet de mettre à jour vous-même certains composants internes, ce qui en fait un PC à l'épreuve du temps. Il est également étonnamment compact et vous avez la possibilité de l’utiliser au bureau ou de l’emporter chez vous pour finaliser un projet.

Le One Pro i180 présente une facture élevée certes, mais il demeure moins coûteux que les modèles intégrant une carte graphique professionnelle Nvidia ou AMD. D’autant qu’il offre la possibilité de jongler entre montage vidéo et exécution de jeux vidéo AAA, merci à son GPU brillamment polyvalent.

(Image credit: Apple)

5. Mac Mini 2018 Ne vous fiez pas à sa taille. Processeur : Intel Core i3 - Core i7 de 8e génération | Carte graphique : Intel UHD 630 | Stockage : 128 Go - 2 To | Dimensions : 19,7 x 19,7 x 3,6 cm Low Stock 799 € Voir à Asgoodasnew FR Une configuration considérablement améliorée Quatre ports USB-C Thunderbolt 3 Petit et élégant Coût élevé

Le Mac Mini 2018 a été rafraîchi avec du matériel de premier ordre, faisant entrer le plus petit Mac d'Apple dans l'ère moderne. Il est équipé d'un processeur Intel de 8e génération, d’un volume de mémoire vive conséquent et de certains des modèles SSD les plus rapides que nous ayons évalués. Cerise sur le gâteau : sa forme compacte très appréciée car facilement transportable.

Là où le Mac Mini 2018 apparaît comme un ordinateur idéal pour le montage vidéo, c'est que vous pouvez lui ajouter une carte graphique externe pour maximiser ses prouesses graphiques. Vous avez également la possibilité d’associer plusieurs Mac mini et de distiller vos tâches de production sur chaque machine. Pendant que le premier gère les transitions, le second peut traiter les séquences, le troisième les pistes audio, le quatrième les sous-titres, et ainsi de suite. Une vraie équipe de production fiable et silencieuse.

(Image credit: Apple)

6. iMac (27 pouces, 2019) Sans doute le tout-en-un d’Apple le plus abordable. Processeur : Intel Core i5 de 8e génération - i5 de 9e génération | Carte graphique : AMD Radeon Pro 570X - 580X, Intel UHD Graphics 630 | RAM : 8 Go - 64 Go | Écran : 27 pouces Retina 5K (5 120 x 2 880) P3 | Stockage : Fusion Drive 1 To - 2 To | Dimensions : 51,6 x 65,0 x 20,3 cm Check Amazon 18 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Ecran 5K Étonnamment silencieux Connectivité intéressante Mise à jour coûteuse

Apple domine très clairement ce classement des meilleurs ordinateurs de montage vidéo et cette ultime évolution du iMac n’y est pas étrangère. Le tout-en-un iconique de la firme de Cupertino s’équipe, dans cette édition 2019, de processeurs Intel de 8e et 9e génération, avec cette fois-ci jusqu'à 8 cœurs pour le multitâche - un point vital si vous vous lancez dans le montage vidéo.

Plus que tout, vous apprécierez son écran P3 qui prend en charge une variété considérable de couleurs et qui délivre une lecture de vos séquences, bluffante de netteté. Il peut effectuer toutes les tâches gourmandes de l’édition vidéo, sans fatiguer vos tympans - ce qui est le cas avec bon nombre de ses concurrents soumis au bourdonnement des ventilateurs pour un processus aussi énergivore. Dernier bon point mais pas des moindres : cet iMac 27 pouces constitue votre choix n°1 si vous avez un budget plus limité et que vous ne souhaitez pas dépenser toute votre épargne dans un iMac Pro.

(Image credit: Apple)

7. Apple Mac Pro (2019) L'un des principaux fleurons d’Apple s’améliore encore. Processeur : Intel Xeon W jusqu'à 28 cœurs | Carte graphique : AMD Radeon Pro Vega II Duo | RAM : jusqu'à 1,5 To | Stockage : SSD jusqu'à 8 To | Connectivité : Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, Ethernet 2x 10 Gb | Dimensions : 21,8 x 45,0 x 52,9 cm Check Amazon Ecran lumineux Haut-parleurs puissants Très cher Conception moins attrayante (pour un ordinateur Apple)

Apple a fait du Apple Mac Pro (2019) l'un de ses ordinateurs les plus modulaires à ce jour. Tout éditeur vidéo peut profiter de sa puissance brute, mais aussi de sa configuration extrêmement évolutive. Autrement dit, vous pourrez l’utiliser plusieurs années et rentabiliser aisément votre investissement. Son système de refroidissement unique facilite la circulation de l'air et réduit le bruit, généralement conséquent pendant l’exécution d’un logiciel de montage premium.

L'un des principaux arguments de vente du MacBook Pro est qu’il vous permet d'utiliser un iPad comme second écran à l'aide de la fonction Sidecar. De ce fait, vous profiterez de la précision du stylet pour retoucher vos séquences via cette assistant improvisé et boosté par la puissance du Mac Pro. La nouvelle carte graphique vous garantit la résolution plus élevée sans aucune dégradation des performances, alors que les haut-parleurs intégrés délivrent une scène sonore impressionnante sans distorsion. Fort pratique pour traiter parfaitement les pistes audio de vos films.

(Image credit: Lenovo)

8. Lenovo Yoga A940 Un tueur d’iMac ? Processeur : Intel Core i7-8700 de 8e génération | Carte graphique : AMD Radeon RX 560 4 Go | RAM : 32 Go DDR4 2666 MHz | Stockage : 1 To + SSD PCIe 256 Go | Ecran : 27" 4K UHD (3840 x 2160) IPS Multi-touch Check Amazon Prix accessible Stylet inclus Composants plus anciens Ecran un peu plus terne

La dernière offre tout-en-un de Lenovo n'est peut-être pas aussi puissante que le dernier Mac Pro ou même que l'iMac Pro, avec des puces de 8e génération et une carte graphique Radeon RX 560 légèrement dépassés. Toutefois, sa configuration s’avère encore suffisamment puissante pour répondre aux besoins des créatifs dont le budget élimine d’emblée le catalogue Apple. Le Lenovo Yoga A940 peut aussi compter sur quelques as intéressants dans ses manches, dont le support intégral des normes Adobe RGB et Dolby Vision, un ensemble de haut-parleurs Dolby Atmos, une connectivité plus généreuse que celle du tout-en-un d'Apple, et un stylet inclus très pratique pour travailler avec précision et rapidité.