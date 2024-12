Samsung Galaxy S25 Ultra : toutes les caractéristiques supposées du modèle haut de gamme

Le Samsung Galaxy S25 Ultra, qui fait encore l'objet de rumeurs, a de très bonnes chances d'être le meilleur téléphone de 2025. Il n'est même pas encore sorti, mais nous sommes déjà sûrs de nous, car les modèles « Ultra » de Samsung se classent presque toujours parmi les meilleurs appareils de leur année de sortie.

En effet, grâce aux fuites et aux rumeurs, nous avons également une bonne idée des spécifications probables du Samsung Galaxy S25 Ultra, et elles suggèrent certainement un téléphone qui pourrait être difficile à battre.

Ci-dessous, nous avons détaillé les principales caractéristiques que nous attendons. Elles proviennent pour la plupart de fuites crédibles, mais nous avons également eu recours à des suppositions raisonnées lorsque les fuites étaient moins claires.

Samsung Galaxy 25 Ultra : Caractéristiques techniques supposées

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Caractéristiques techniques du Samsung Galaxy S25 Ultra Affichage AMOLED 6.9 pouces Résolution 1440 x 3120+ pixels Taux de raffraîchissement 120Hz Chipset Snapdragon 8 Elite Appareils photo arrières 200MP large, 50MP ultra-large, 50MP périscope (zoom 5x), 10MP téléobjectif (zoom 3x) Appareil photo avant 12MP RAM 16Go Stockage 256Go, 512Go, 1To Batterie 5,000mAh

Comme on peut le voir dans le graphique ci-dessus, le Samsung Galaxy S25 Ultra pourrait être rempli de technologies haut de gamme, mais passons en revue exactement ce que l'on peut attendre et pourquoi.

D'abord, l'écran du Samsung Galaxy S25 Ultra, qui, selon les fuites, fera probablement 6,86 pouces. Cependant, Samsung n'est généralement pas aussi précis sur les tailles d'écran en dehors des petites mentions légales, donc il sera très probablement présenté comme un écran de 6,9 pouces.

Dans tous les cas, cela le rendrait un peu plus grand que l'écran déjà immense de 6,8 pouces du Samsung Galaxy S24 Ultra. En fait, cela le placerait parmi les plus grands écrans de smartphones disponibles (au moins en dehors des téléphones pliables), et cela le mettrait à égalité avec l'iPhone 16 Pro Max en termes de taille, ce qui pourrait expliquer pourquoi Samsung le rendrait plus grand cette année.

Aucun autre détail sur l'écran du Samsung Galaxy S25 Ultra n'a encore fuité, mais certaines hypothèses sont possibles. Par exemple, il aura probablement une résolution d'au moins 1440 x 3120, puisque c'est la résolution du Galaxy S24 Ultra. En revanche, il est possible que la résolution soit encore plus élevée sur ce modèle, surtout que l'écran est apparemment plus grand.

On peut également être très confiant sur le fait que le Samsung Galaxy S25 Ultra aura un taux de rafraîchissement de 120 Hz, puisqu'encore une fois, c'est ce que propose son prédécesseur, et il est très rare que des téléphones non dédiés au gaming dépassent ce chiffre.

Ensuite, le processeur, qui pourrait être l'une des améliorations les plus excitantes sur le Samsung Galaxy S25 Ultra, car de nombreuses fuites suggèrent qu'il sera équipé du processeur Snapdragon 8 Elite.

Le Snapdragon 8 Elite est le processeur phare de Qualcomm, et selon les benchmarks, il pourrait être encore plus puissant que le A18 Pro utilisé par Apple dans des modèles comme l'iPhone 16 Pro Max. En fait, le Snapdragon 8 Elite promet de fournir une véritable puissance d'ordinateur portable dans un téléphone.

Bien sûr, le processeur n'est qu'une partie de l'équation en matière de puissance – les smartphones dépendent également de la RAM, et sur ce point, le Samsung Galaxy S25 Ultra est supposé avoir 16 Go. Ce serait une autre amélioration par rapport au modèle actuel, car le S24 Ultra est livré avec 12 Go. Si le Samsung Galaxy S25 Ultra dispose effectivement de 16 Go de RAM, cela le placerait au-dessus de la majorité des téléphones, et cette quantité serait un atout majeur pour les performances liées à l'intelligence artificielle.

Passons maintenant aux appareils photo, et comme pour de nombreux autres éléments du Samsung Galaxy S25 Ultra, ceux-ci pourraient également être améliorés par rapport au modèle précédent. Ou du moins l'un d'eux, plusieurs fuites suggérant que le Samsung Galaxy S25 Ultra sera équipé d'un appareil photo ultra grand-angle de 50 MP.

Cela représenterait une augmentation significative par rapport au capteur de 12 MP actuellement utilisé. Mais d'après ce qui a été entendu, les autres appareils photo ne devraient pas bénéficier de nouveaux matériels, ce qui signifie probablement le retour d'un capteur principal de 200 MP, d'un téléobjectif périscopique de 50 MP avec zoom optique 5x, d'un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique 3x, et d'un appareil photo frontal de 12 MP pour les selfies.

Passons maintenant à des aspects où aucune amélioration n'est prévue, car les rumeurs suggèrent que le Samsung Galaxy S25 Ultra disposera d'une batterie de 5 000 mAh, tout comme le S24 Ultra. On entend également dire que le Galaxy S25 Ultra pourrait conserver une charge de 45 W.

Enfin, il y a le stockage, et c'est la seule caractéristique principale sur laquelle aucune information n'a encore été communiquée, mais cela en soi indique que le S25 Ultra pourrait offrir la même capacité de stockage que le Samsung Galaxy S24 Ultra, à savoir des configurations de 256 Go, 512 Go et 1 To.