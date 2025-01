Samsung Galaxy S25 : la meilleure nouveauté est cachée à vos yeux

La prochaine génération de téléphones Samsung est sur le point d'être dévoilée. Les annonces officielles concernant les Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra sont attendues d’ici la fin du mois. Cette année, pourtant, la mise à niveau la plus importante de la gamme Galaxy pourrait ne rien avoir à voir avec leur apparence.

L’enthousiasme autour des nouvelles technologies est compréhensible à chaque annonce de modèle phare, mais dans les faits, les améliorations d’une année sur l’autre tendent à ralentir pour les composants majeurs des smartphones modernes – du moins ceux visibles à l’œil nu.

Les modèles de la série Galaxy de Samsung ont conservé un format similaire depuis environ cinq ans. Du côté de Google, la série Pixel s’attache à stabiliser ses performances à chaque version, tandis que l’iPhone 16 marque la première vraie rupture dans la gamme Apple depuis des années.

Cette année encore, la série Galaxy S25 devrait proposer des spécifications légèrement améliorées, en particulier pour les modèles de base, le S25 et le S25 Plus, qui partageront les mêmes caractéristiques techniques. Ces deux modèles manqueront toutefois des améliorations haut de gamme réservées au S25 Ultra. Selon les prévisions, les S25 et S25 Plus pourraient bénéficier de davantage de RAM, d’un écran légèrement plus grand et peut-être d’options de stockage accrues. Les caméras et la taille des batteries, elles, ne devraient pas évoluer. On est loin d’une révolution, non ?

Il existe cependant une catégorie dans laquelle des avancées majeures sont attendues cette année, et elle n’est pas visible sans démonter l’appareil (ce qui, comme le souligne TechRadar, est fortement déconseillé).

Chaque modèle de Galaxy S25 devrait être équipé du Snapdragon 8 Elite, le dernier processeur mobile haut de gamme de Qualcomm. Cette nouveauté pourrait transformer radicalement les performances et placer Samsung en tête de la course face à Apple. Voici pourquoi.

L'élite par son nom, l'élite par sa nature

La S25 peut ressembler à la S24 (photo), mais des améliorations importantes sous le capot pourraient rendre l'expérience radicalement différente. (Image credit: Philip Berne / Future)

Le Snapdragon 8 Elite succède au Snapdragon 8 Gen 3, déjà l’un des processeurs mobiles les plus puissants jamais conçus. Selon Qualcomm, ce nouveau modèle améliore les performances monocœur et multicœurs de 45 % tout en offrant une efficacité énergétique nettement supérieure.

Lors des tests préliminaires réalisés par Philip Berne, rédacteur mobile chez TechRadar US, le Snapdragon 8 Elite a quasiment doublé les scores obtenus par l’A18 Pro équipant l’iPhone 16 Pro.

À un prix estimé de 964,90 €, le S25 de base se positionnera face à l’iPhone 16, qui intègre le moins performant processeur A18. Si ces résultats se traduisent en performances réelles, la concurrence entre Apple et Samsung pourrait ressembler à une course à pied contre une voiture de sport (selon notre test du Google Pixel 9 Pro, les processeurs Tensor de Google ne jouent pas encore dans la même catégorie).

Pour les utilisateurs, cela signifie un smartphone Galaxy encore plus rapide – des temps de chargement réduits, une navigation fluide entre les applications et des possibilités élargies pour l’IA. Qualcomm insiste sur les avantages concrets de ses processeurs, au-delà des scores impressionnants obtenus lors des benchmarks.

Les principales caractéristiques du Snapdragon 8 Elite (Image credit: Qualcomm)

Avec les rumeurs d’une offensive majeure de Samsung dans le domaine de l’IA cette année, la série S25 pourrait figurer parmi les meilleurs téléphones IA. Les nouveaux modèles, dotés de 12 Go de RAM (soit 4 Go de plus que la génération précédente), devraient offrir des performances accrues pour le multitâche et les applications basées sur l’IA.

Les performances du Snapdragon 8 Elite sont déjà visibles avec les Asus Rog Phone 9 et 9 Pro, disponibles depuis décembre 2024. Lors de notre test du Rog Phone 9 Pro, ce dernier a obtenu une note parfaite grâce à sa constance, ses performances graphiques exceptionnelles et son expérience de jeu améliorée. Samsung devra optimiser ces capacités pour répondre aux besoins du grand public avec la série S25.

Historiquement, Samsung n’a jamais été en reste en matière de performances. Lors de notre test du Galaxy S24, son modèle phare de base s’est révélé presque aussi performant que le S24 Ultra. Cependant, les gains apportés par le Snapdragon 8 Elite pourraient être si marquants qu’ils pourraient inciter les utilisateurs de S24 à changer d’appareil cette année.

Cela étant dit, la majorité des informations évoquées repose encore sur des rumeurs. Pour connaître les détails officiels, il faudra suivre de près les annonces de Samsung dans les semaines à venir.