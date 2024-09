A18 Pro : ce que l'on peut attendre de la prochaine puce d'Apple selon les rumeurs

L'A18 Pro devrait être la prochaine génération de puces mobiles d'Apple et le cœur battant de l'iPhone 16 Pro et de l'iPhone 16 Pro Max, qui n'ont pas encore été annoncés, et peut-être même de l'iPhone 16 et de l'iPhone 16 Plus, qui sont des modèles plus bas de gamme.

Ces quatre appareils devraient être lancés lors du prochain événement Apple, le 9 septembre, et nous sommes impatients de voir comment l'A18 Pro - qui sera certainement plus puissant que l'actuel chipset A17 Pro de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max - améliorera ce qui sera certainement le meilleur iPhone d'Apple, enfin, de tous les temps.

Nous avons détaillé ci-dessous les plus importantes fuites, rumeurs et prédictions concernant le probable prochain chipset d'Apple. Nous mettrons cette page à jour avec davantage d'informations une fois que la série iPhone 16 - et, nous l'espérons, l'A18 Pro - sera annoncée dans les jours à venir.

Comme nous l'avons mentionné, Apple a confirmé que son prochain événement de lancement de produits aura lieu à 19h (heure de Paris) le lundi 9 septembre.

Nous nous attendons à ce que l'entreprise présente la gamme iPhone 16 lors de cet événement, et donc le chipset A18 Pro. Bien entendu, la date de sortie de l'iPhone 16 n'a pas encore été confirmée, mais nous prévoyons que les précommandes de l'iPhone 16 débuteront le vendredi 13 septembre.

D'ailleurs, l'invitation colorée pour le prochain événement d'Apple indique « It's Glowtime », ce qui semble être une référence à l'ensemble d'outils Apple Intelligence qui sera largement présent dans les nouveaux produits et systèmes d'exploitation de l'entreprise.

Outre l'iPhone 16 et l'A18 Pro, Apple pourrait également annoncer les AirPods 4, l'Apple Watch 10 et les mises à jour d'iOS 18, d'iPadOS 18, de watchOS 11, de macOS Sequoia et de tvOS 18 lors de l'événement de lundi. Pour regarder vous-même, consultez notre explication sur la façon de regarder en direct le lancement de l'iPhone 16.

A18 Pro : Fuites et rumeurs

(Image credit: Future)

L'Apple Intelligence a été annoncée lors de la WWDC 2024 en juin dernier, et nous savons donc déjà à quelles fonctionnalités de l'Apple Intelligence il faut s'attendre le 9 septembre. Des outils comme le nouveau Siri amélioré, la fonction d'édition Clean Up et le résumé automatique de texte nécessiteront tous une certaine puissance pour fonctionner, ce qui signifie que les nouveaux appareils d'Apple ont besoin d'un puissant chipset pour tirer parti de cette nouvelle technologie.

L'A18 Pro sera donc très rapide, n'est-ce pas ? Peut-être. Ces dernières années, il était quasiment acquis que l'iPhone phare serait équipé d'un chipset plus puissant que le téléphone Android équivalent, mais nous ne sommes pas sûrs que ce sera le cas cette année. Selon Nguyen Phi Hung sur X (via Phone Arena), l'A18 Pro n'offrirait qu'une augmentation de 10 % de la vitesse par rapport à l'actuel A17 Pro, ce qui semble étonnamment peu compte tenu de l'importance de l'Apple Intelligence dans la nouvelle gamme d'iPhone. Cela dit, il ne s'agit encore que d'une rumeur, après tout.

L'A17 Pro qui équipe Genshin Impact sur l'iPhone 15 Pro (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

N'oubliez pas non plus que le chipset A17 Pro n'est pas en reste. Apple a déjà confirmé que l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max seront capables d'exécuter les fonctions d'Apple Intelligence (ou du moins certaines d'entre elles), de sorte que l'A18 Pro n'aura peut-être pas besoin d'être beaucoup plus puissant. Plus précisément, l'A17 Pro est un chipset à 3 nanomètres doté d'un moteur neuronal à 16 cœurs et d'un GPU à 6 cœurs qui prend en charge le ray tracing, maximisant ainsi les performances des jeux mobiles tels que Resident Evil Village, Resident Evil 4 et Death Stranding.

L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, en revanche, sont équipés de la puce A16 Bionic et ne disposent que de 6 Go de mémoire, ce qui signifie qu'ils ne sont certainement pas assez puissants pour exécuter les fonctions d'Apple Intelligence. Bonne nouvelle : des rumeurs suggèrent que l'ensemble de la gamme iPhone 16, y compris l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus, pourrait recevoir la puce A18 Pro.

Nous avons également entendu dire que l'A18 Pro pourrait avoir beaucoup plus de cœurs dans son moteur neuronal. Selon le site taïwanais Economic Daily News (via 9to5Mac), le moteur neuronal du prochain chipset d'Apple aura « significativement » plus de cœurs que le moteur neuronal de l'A17 Pro. Il s'agit d'une nouvelle prometteuse, puisque le moteur neuronal est la partie des puces d'Apple qui alimente spécifiquement l'intelligence artificielle. Il est donc logique que le chipset A18 Pro soit doté d'un plus grand nombre de cœurs de moteur neuronal afin d'alimenter les fonctions d'intelligence artificielle d'Apple mentionnées plus haut.

L'A18 Pro aurait plus de cœurs que l'A17 Pro (ci-dessus) (Image credit: Apple)

En ce qui concerne la conception de l'A18 Pro avec l'IA à l'esprit, nous avons également entendu l'informateur Jeff Pu de Haiton International Tech Research (via 9to5Mac) que l'A18 Pro « disposera d'une plus grande surface de matrice (par rapport à l'A17 Pro), ce qui pourrait être une tendance pour l'informatique de l'IA de pointe ».

Qu'est-ce que l'IA périphérique ? Il s'agit de la capacité à effectuer des tâches d'IA sur le téléphone lui-même plutôt que dans le cloud. L'IA périphérique est importante parce qu'elle peut être plus rapide et qu'elle fonctionne sans connexion internet. Mais il y a aussi des inconvénients. L'augmentation de la surface d'un chipset pour atteindre ces vitesses améliorées peut diminuer sa capacité à dissiper la chaleur. Cela peut également réduire l'efficacité énergétique.

Avec l'A18 Pro, Apple devra donc maximiser la vitesse et la puissance sans compromettre la dissipation de la chaleur et l'efficacité énergétique. Quoi qu'il en soit, nous en saurons probablement plus lors de l'événement « It's Glowtime » de la société, qui se tiendra bientôt.