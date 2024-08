Caméras de l'iPhone 16 Pro : tous les appareils photo attendus sur l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max

Les caméras sont souvent l’un des aspects les plus excitants de chaque nouvel iPhone, et c’est particulièrement vrai pour les modèles Pro et Pro Max. Ces appareils figurent généralement parmi les meilleurs photophones disponibles sur le marché, avec des capteurs et des objectifs souvent supérieurs à ceux des modèles de base et Plus.

Cela devrait être le cas également pour l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max. Même si aucune information n’est encore confirmée sur ces futurs téléphones – et ne le sera probablement pas avant leur annonce, prévue en septembre – de nombreuses fuites et rumeurs nous donnent déjà une bonne idée de ce que l’on peut attendre de leurs configurations caméra.

Ci-dessous, sont détaillées nos prédictions concernant les caméras de l’iPhone 16 Pro et de l’iPhone 16 Pro Max. Lorsque les rumeurs divergent, toutes les possibilités crédibles sont mentionnées. Cependant, une estimation éclairée est fournie sur ce que l'on pourrait réellement voir avec les caméras de l’iPhone 16 Pro.

iPhone 16 Pro : Prévisions pour la caméra

L'iPhone 15 Pro (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Swipe to scroll horizontally Spécifications de l'appareil photo de l'iPhone 16 Pro (rumeurs) Appareil photo principal : 48MP, f/1.8, 1/1.28 pouces Appareil photo ultra-large : 48MP, 1/2,6 pouces Appareil photo à téléobjectif : 12MP, f/2.8, 1/3,06 pouces, 120mm (zoom optique 5x) Caméra frontale : 12MP, f/1.9, 1/3.6 pouces

L’iPhone 16 Pro pourrait bénéficier de deux améliorations significatives de la caméra par rapport à l’iPhone 15 Pro. La première de ces améliorations serait une nouvelle caméra ultra grand-angle, avec de nombreux rapports suggérant que l’iPhone 16 Pro serait équipé d’un capteur de 48MP, en remplacement de celui de 12MP utilisé par son prédécesseur.

En plus d’avoir plus de mégapixels, il pourrait également s’agir d’un capteur plus grand de 1/2,6 pouces selon certaines sources, ce qui constituerait une amélioration notable.

La deuxième grande amélioration dont il est question à plusieurs reprises concerne une caméra téléobjectif 5x, en remplacement de celle 3x de l’iPhone 15 Pro. Cela peut sembler moins excitant, car il s’agirait probablement du même objectif 5x que celui déjà vu sur l’iPhone 15 Pro Max (un capteur de 12MP avec une ouverture f/2.8).

Il est assez probable que ces deux améliorations voient le jour, étant donné la fréquence avec laquelle elles sont mentionnées. En revanche, il reste une certaine incertitude quant à d'éventuels changements sur le capteur principal.

Sur l’iPhone 15 Pro, ce capteur principal est un 48MP avec une ouverture f/1.8 et une taille de capteur de 1/1,28 pouces. Cependant, l'informateur Digital Chat Station affirme que la taille du capteur de l’iPhone 16 Pro pourrait passer à 1/1,14 pouces, tout en conservant 48 mégapixels.

Cela dit, une fuite plus récente – bien que provenant d’une source moins fiable – suggère qu’il n’y aura aucun changement sur la caméra principale de l’iPhone 16 Pro. Pour l’instant, il est difficile de savoir qui a raison, mais si une hypothèse devait être faite, il semblerait peu probable qu’Apple améliore les trois caméras arrière en une seule année.

Il est également possible que la caméra frontale de l’iPhone 16 Pro ne soit pas améliorée, et qu'elle reste donc à 12MP. Cependant, une source indique qu'une ou plusieurs des lentilles de l’iPhone 16 Pro pourraient bénéficier d'un nouveau type de revêtement, ce qui réduirait les effets de "ghosting" et les artefacts sur les images. Il est aussi possible que certaines des lentilles adoptent une conception empilée, ce qui pourrait améliorer les performances en basse lumière.

iPhone 16 Pro Max : Prévisions pour la caméra

L'iPhone 15 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Swipe to scroll horizontally Spécifications de l'appareil photo de l'iPhone 16 Pro Max (rumeurs) Appareil photo principal : 48MP, f/1.8, 1/1.14 pouces Appareil photo ultra-large : 48MP, 1/2,6 pouces Appareil photo à téléobjectif : 12MP, f/2.8, 1/3,06 pouces, 120mm (zoom optique 5x) Caméra frontale : 12MP, f/1.9, 1/3.6 pouces

L’iPhone 16 Pro Max devrait recevoir la même caméra ultra grand-angle de 48MP que l’iPhone 16 Pro, mentionnée plus haut. Il s’agirait d’une amélioration par rapport à la caméra ultra grand-angle de 12MP du modèle actuel, et si l’iPhone 16 Pro en est équipé, il est quasiment certain que l’iPhone 16 Pro Max le sera également.

Comme pour l’iPhone 16 Pro, l’iPhone 16 Pro Max pourrait également recevoir un nouveau revêtement de lentille pour réduire les effets de "ghosting" et les artefacts sur les images, ainsi qu’une nouvelle conception empilée pour une meilleure performance en basse lumière.

L’iPhone 16 Pro Max pourrait aussi être doté d’un nouveau capteur principal, qui selon une source ne serait pas intégré à l’iPhone 16 Pro. Cependant, ce capteur resterait à 48MP, donc il ne s’agirait peut-être pas d’une amélioration radicale. Il pourrait s’agir du capteur plus grand de 1/1,14 pouces mentionné précédemment en relation avec l’iPhone 16 Pro.

Il n’y a actuellement aucune indication suggérant que la caméra selfie de l’iPhone 16 Pro Max sera améliorée par rapport à l’actuelle de 12MP, et il est également probable que la caméra téléobjectif ne soit pas mise à jour.

Cela dit, certaines fuites précoces avaient laissé entendre que l’iPhone 16 Pro Max pourrait être équipé d’une caméra « super téléobjectif », qui augmenterait la plage de zoom de 5x actuellement à 10x ou plus. Cependant, aucune information récente ne semble confirmer cette amélioration spécifique, donc cela reste improbable.

