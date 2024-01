iPhone 16 Pro Max : dernières nouvelles, rumeurs et tout ce que nous savons à ce jour

L'iPhone 15 Pro Max est le meilleur iPhone qu'on puisse acheter, du moins si l'argent n'est pas un problème, et il figure parmi les meilleurs téléphones de n'importe quelle marque. Alors, on attend avec impatience l'iPhone 16 Pro Max.

Comment Apple peut améliorer un appareil déjà si excellent ? Notre critique de l'iPhone 15 Pro Max a souligné que certains téléphones le surpassent encore en termes de capacités de zoom et de vitesse de chargement, entre autres.

Il y a donc clairement des améliorations qu'Apple peut apporter, au-delà de simplement ajouter plus de puissance. D'après ce qu'on a entendu jusqu'à présent, il est probable que l'iPhone 16 Pro Max représente une avancée significative, avec des rumeurs parlant d'un écran plus grand, d'un bouton supplémentaire et d'un zoom optique à plus longue portée, entre autres caractéristiques.

Vous trouverez ci-dessous toutes les fuites que nous avons entendues sur ce téléphone, et nous mettrons cet article à jour dès que nous aurons de nouvelles informations. Ou pour une analyse plus approfondie de ce que nous attendons de l'iPhone 16 Pro Max, rendez-vous dans la seconde moitié de cet article, où vous trouverez notre liste de souhaits.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? La version du iPhone 16 Pro dotée d'un écran plus grand et d'une meilleure batterie

La version du iPhone 16 Pro dotée d'un écran plus grand et d'une meilleure batterie Quand sortira-t-il ? Probablement en septembre 2024

Probablement en septembre 2024 Combien coûtera-t-il ? Probablement à partir de 1 479 €

Lancement probable dans la première quinzaine de septembre 2024

La date d'expédition sera probablement une semaine plus tard environ

Peut coûter encore plus cher que l'iPhone 15 Pro Max

Apple a l'habitude de lancer les iPhones un mardi ou un mercredi de la première ou de la deuxième semaine de septembre, et de les mettre en vente le vendredi suivant.

À titre de référence, l'iPhone 15 Pro Max a été dévoilé le 12 septembre lors de l'événement Apple de ce même mois. Il a été proposé en précommande le 15 septembre et a été mis en vente le 22 septembre, au prix de 1 479 € pour la version de base de 256 Go. Il existe également un modèle de 512 Go en milieu de gamme à 1 729 € et un modèle de 1 To à 1 979 €.

Nous nous attendons à ce que la disponibilité de l'iPhone 16 Pro Max reflète assez fidèlement celle-ci (ainsi que le reste de la gamme iPhone 16). Cela dit, il pourrait coûter plus cher, un rapport suggérant que les améliorations apportées à l'appareil photo de l'iPhone 16 Pro Max augmenteront le prix.

iPhone 15 Pro Max ou Ultra ?

Avant la sortie de la série iPhone 15, les spéculations allaient bon train sur le fait de savoir si 2023 serait l'année où Apple introduirait un modèle "Ultra" dans sa gamme, un suffixe que des sociétés comme Samsung, Motorola et Xiaomi utilisent déjà pour leurs gammes de téléphones concurrentes.

L'événement "Wonderlust" de l'entreprise s'étant déroulé sans que l'on entende parler d'un iPhone 15 Ultra, il est logique que l'idée d'un iPhone Ultra s'applique plutôt à la gamme iPhone 16 d'Apple, attendue pour la fin 2024.

À l'heure actuelle, il est difficile de savoir si l'Ultra remplacera le Pro Max, s'il sera lancé ou s'il sera lancé en même temps que lui. Toutefois, si Apple opte pour cette dernière option, elle relèvera le plafond de la gamme d'iPhone, ce qui permettra à la société de facturer encore plus cher son iPhone le plus performant du moment.

iPhone 16 Pro Max : Conception et affichage prévus

Écran "ProMotion" de 6,9 pouces à 120 Hz, selon les rumeurs

Système Face ID possible sous l'écran

Probablement un cadre en titane, comme le 15 Pro Max

Un nouveau bouton capacitif "Capture" pour chaque modèle.

Bien que nous soyons loin d'une fiche technique complète à ce stade précoce, certaines rumeurs concernant le design de l'iPhone 16 Pro Max ont déjà fait surface.

Un rapport de la publication sud-coréenne The Elec affirme que le système Face ID, qui a d'abord été déplacé sur l'îlot dynamique sur la gamme iPhone 14 Pro, fera son chemin sous les pixels de l'écran, ne laissant que la caméra frontale visible sur le 16 Pro Max.

En ce qui concerne l'écran, Apple a réussi à amincir les bords des deux modèles iPhone 15 Pro, mais un analyste de Display Supply Chain Consultants s'attend à ce que la taille de l'ensemble de l'écran augmente l'année prochaine. Si c'est le cas, l'iPhone 16 Pro Max pourrait être doté d'un écran de 6,9 pouces, contre 6,7 pouces pour l'iPhone 15 Pro Max, ce qui en ferait le plus grand iPhone à ce jour. Ross Young, analyste principal chez DSCC, suggère également qu'Apple pourrait finalement s'écarter du format 19,5:9 utilisé par les derniers iPhones et opter pour un format 19,6:9. L'iPhone 16 Pro serait ainsi un peu plus grand et plus étroit que l'iPhone 15 Pro.

On a également entendu parler de cette taille d'écran plus grande pour l'iPhone 16 Pro Max de la part d'une autre source, tandis qu'une troisième mentionne également un écran de 6,86 pouces pour l'iPhone 16 Pro Max, donc cela semble assez probable.

Une dernière rumeur (encore une fois, de The Elec) suggère que les écrans déjà lumineux qu'Apple intègre dans ses iPhones seront surpassés de manière spectaculaire par un nouveau panneau AMOLED 'Multi-Lens Array' (MLA). Prévu pour être exclusif aux modèles Pro (et possiblement Ultra) de la famille iPhone de 2024, la technologie MLA aurait aidé LG à rendre ses panneaux de télévision 60% plus lumineux, et Samsung utiliserait déjà des écrans AMOLED MLA sur des appareils tels que le Samsung Galaxy S23 Ultra.

Les compromis avec la technologie MLA sont que les angles de vision peuvent être réduits et que les panneaux sont plus chers, ce qui pourrait avoir un effet sur le prix final de l'iPhone 16 Pro Max, si Apple décide d'emprunter cette voie.

On peut également faire quelques suppositions éclairées sur le reste du design de l'iPhone 16 Pro Max. Tout d'abord, le bouton Action – qui remplace l'ancien interrupteur silencieux/sonnerie – sur le côté de l'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max sera presque certainement conservé pour le modèle de l'année prochaine. Mais il y a plus : les boutons à état solide, qui étaient initialement attendus sur les iPhones Pro de 2023, sont censés faire leur apparition sur tous les modèles d'iPhone 16, y compris l'iPhone 16 Pro Max.

De plus, on a entendu dire que l'iPhone 16 Pro Max et ses frères pourraient recevoir un tout nouveau bouton 'Capture' à état solide. La source de cette rumeur ne précise pas à quoi sert le bouton, mais une fuite ultérieure indique que le bouton Capture serait un bouton dédié à l'enregistrement vidéo.

Nous avons également entendu une autre source mentionner l'ajout d'un nouveau bouton à toute la gamme de l'iPhone 16, et celle-ci a ajouté que le bouton Action serait également à semi-conducteurs, mais que les boutons de mise sous tension et de volume ne le seraient pas.

De même, une troisième source a indiqué que l'iPhone 16 Pro Max devrait être équipé de boutons Action et Capture à semi-conducteurs/capacitifs, ce qui semble donc très probable.

Cela dit, une fuite plus récente affirme que le bouton Capture sera plutôt mécanique, et donne plus de détails sur son fonctionnement supposé. Apparemment, vous pourrez l'utiliser à la fois pour les photos et les vidéos, et glisser sur le dessus pour zoomer et dézoomer. Ensuite, avec une légère pression, vous pouvez faire la mise au point de l'appareil photo, et avec une pression forte, vous pouvez activer l'obturateur.

Entre-temps, le port USB-C introduit cette année et le nouveau cadre en titane léger feront également sans aucun doute une autre apparition. Espérons qu'Apple propose des couleurs plus intéressantes pour le Pro Max de l'année prochaine, car la gamme de cette année semble un peu... terne.

Nous venons de voir à quoi pourrait ressembler l'iPhone 16 Pro Max (ainsi que l'iPhone 16 Pro) dans les maquettes de MacRumors, censées être basées sur les conceptions internes d'Apple. Vous pouvez voir l'une de ces maquettes ci-dessus.

Ces maquettes montrent le bouton de capture annoncé par la rumeur et incluent un écran de 6,9 pouces, mais le reste du design semble largement inchangé par rapport à l'iPhone 15 Pro Max, ce qui signifie qu'il n'y a pas de Face ID sous l'écran, du moins d'après ces informations.

Cette fuite mentionne également les couleurs, l'iPhone 16 Pro Max étant apparemment testé dans les mêmes teintes que l'iPhone 15 Pro Max, mais avec une couleur mystère supplémentaire apparemment prévue également.

iPhone 16 Pro Max : Appareils photo

On parle d'une caméra périscopique "super téléobjectif".

Un rapport fait état d'une caméra ultra-large de 48MP

Des rumeurs évoquent un capteur superposé qui pourrait améliorer les performances dans des conditions de faible luminosité

Au cours des deux dernières générations, la qualité du matériel photo des iPhones a considérablement évolué, avec l'iPhone 14 Pro/Pro Max qui a introduit un nouveau capteur principal de 48MP (contre 12MP auparavant), offrant un zoom sans perte 2x grâce au recadrage du capteur, ainsi que quelques autres nouvelles astuces photographiques.

En se projetant sur la ligne iPhone de cette année, en plus d'un capteur principal amélioré de 48MP, l'iPhone 15 Pro Max bénéficie également du premier téléobjectif périscope d'Apple, qui permet un zoom jusqu'à 5x. Certaines sources suggèrent que son successeur ira encore plus loin.

Selon le célèbre informateur Digital Chat Station, la caméra de l'iPhone 16 Pro Max pourrait enfin rivaliser avec Samsung dans un domaine clé, à savoir que le modèle de l'année prochaine pourrait se vanter d'avoir une caméra "super téléobjectif". Cela implique un appareil photo avec une plage focale atteignant ou dépassant 300mm, ce qui surpasserait la plage de zoom du Galaxy S23 Ultra, son principal concurrent actuel dans ce domaine.

Selon l'approche d'Apple, le capteur pourrait utiliser soit un design de prisme étendu (comme les téléphones Ultra de Samsung), soit un prisme replié (comme le tétraprisme trouvé sur le snapper téléobjectif 5x du 15 Pro Max) pour un module de caméra plus discret. Alternativement, la société pourrait combiner sa technologie de prisme existante et le recadrage de capteur pour atteindre cette impressionnante plage de zoom.

Nous avons également entendu dire qu'Apple pourrait utiliser du verre moulé plus fin pour atteindre ce zoom étendu dans l'iPhone 16 Pro Max. Cela signifierait que, quelle que soit l'approche utilisée par Apple, l'objectif résultant serait plus petit que dans le cas contraire.

En supposant que le capteur principal de l'iPhone 16 Pro Max maintienne la longueur focale actuelle de 24mm du 15 Pro/Pro Max, un appareil photo téléobjectif 6x (avec une plage focale de 150mm), associé à un capteur plus grand (le Pro Max actuel dispose d'un capteur téléobjectif de 12MP) qui permet un recadrage du capteur de 2x pourrait être utilisé pour atteindre le chiffre magique de 300mm.

Comme déjà mentionné, il reste incertain si cette caméra super téléobjectif sera présente sur l'iPhone 16 Pro Max ou l'iPhone 16 Ultra, ou si ce seront un et le même. Mais de toute façon, nous croisons les doigts pour que 2024 soit l'année où nous verrons cette technologie arriver sur l'iPhone.

Au-delà de l'appareil photo longue portée, l'utilisation par Apple du matériel photo de Sony pourrait également s'étendre à la technologie du capteur Exmor T for Mobile que l'on trouve actuellement dans les Xperia 1 V et Xperia 5 V. En réorganisant la disposition des composants internes du capteur, Sony a été en mesure de construire un appareil photo pour smartphone capable d'aspirer plus de lumière à résolution égale ; l'analyste Apple chevronné Ming-Chi Kuo, pour sa part, affirme que les modèles iPhone 16 Pro bénéficieront également de cette mise à niveau du capteur de l'appareil photo.

Par ailleurs, un autre analyste technologique respecté, Jeff Pu, affirme que l'iPhone 16 Pro et 16 Pro Max bénéficieront d'autres améliorations essentielles par rapport à l'iPhone 15 Pro, notamment un appareil photo ultra-large de 48 Mpx, ce que Pu a réaffirmé en octobre.

iPhone 16 Pro Max : Caractéristiques et spécifications

Puce Apple A18 Pro présumée

Au moins 8 Go, comme on le pensait pour le 15 Pro Max

Pour toutes les fuites entourant le design et la technologie de l'appareil photo de la gamme iPhone 16 Pro, les détails sur le reste des composants internes sont absents du moulin à rumeurs pour le moment, ce qui nous laisse combler les lacunes par des spéculations éclairées, basées sur les pratiques passées d'Apple.

Le jour du lancement de l'iPhone 15 Pro Max, Apple a également sorti le candidat à la version finale de Xcode 15, qui a révélé que le téléphone dispose de 8 Go de RAM, contre 6 Go pour les générations précédentes. Ainsi, on suppose que le 16 Pro Max continuera cette tendance, en supportant le successeur présumé du dernier chipset A17 Pro fabriqué par Apple, qui fait ses débuts dans le 15 Pro Max - probablement le SoC A18 Pro.

En effet, une fuite a maintenant spécifiquement mentionné l'A18 Pro associé à 8 Go de RAM pour l'iPhone 16 Pro et Pro Max.

La même source a également affirmé que ces téléphones prendront en charge le Wi-Fi 7 et auront un nouveau modem 5G, permettant des vitesses de données plus élevées que sur les modèles actuels.

Trois mois après cette première affirmation, cette source a de nouveau dit s'attendre à 8 Go de RAM et un nouveau modem 5G dans l'iPhone 16 Pro Max. Ce dernier pourrait non seulement permettre un 5G plus rapide, mais aussi être plus économe en énergie, préservant ainsi la durée de vie de la batterie.

Et bien que la RAM ne semble pas augmenter, le stockage pourrait le faire, puisqu'une fuite suggère que l'iPhone 16 Pro Max atteindra un maximum de 2 To plutôt que la limite actuelle de 1 To. Cela serait dû à un type de stockage différent, qui prend moins de place et est moins cher à produire, mais offre des vitesses d'écriture plus lentes.

En ce qui concerne la nouvelle connectivité USB-C du modèle, Apple semble peu probable de changer les vitesses de charge ou de données seulement un an après avoir fait le changement, mais on peut rêver.

Un changement que nous pourrions voir, cependant, concerne certains matériaux internes, avec l'iPhone 16 Pro Max qui serait équipé d'un dissipateur de chaleur en graphène et d'une coque de batterie métallique, afin d'aider à garder le téléphone au frais.

Nous avons également maintenant vu des images divulguées montrant prétendument une batterie pour l'iPhone 16 Pro, et celle-ci est logée dans une coque métallique, ajoutant de la crédibilité à ce qui précède.

iPhone 16 Pro Max : Ce que nous voulons voir

En parlant de rêve, comme nous l'avons mentionné plus haut, si l'iPhone 15 Pro Max est indéniablement un appareil impressionnant, Apple a certainement laissé de la place pour que son successeur puisse relever le défi, en se basant sur ce que le marché a d'autre à offrir.

Voici ce que nous attendons de l'iPhone 16 Pro Max.

1. De meilleures couleurs

Cette année, les modèles Pro et Pro Max en titane des iPhone 15 se déclinent en un quatuor de coloris : blanc, noir, bleu et titane 'naturel' parmi lesquels choisir.

Bien que les discours sur un revêtement nano et le processus de 14 heures nécessaires pour obtenir l'aspect final aient semblé très impressionnants lors de la présentation, le résultat final de ces finitions premium est correct, bien que peu excitant.

On a eu l'impression que les iPhone 14 Pro et Pro Max sortaient un peu de la zone de confort d'Apple, avec l'introduction de la teinte Deep Purple. Cependant, une telle déviation n'a pas persisté l'année suivante. Et cela malgré les rumeurs d'un nouveau coloris Deep Red potentiellement en vue.

Nous espérons qu'avec l'iPhone 16 Pro Max, ce coloris Deep Red supplémentaire fera finalement son apparition, ou qu'Apple prendra au moins quelques risques supplémentaires avec les finitions de ses iPhone Pro de 2024.

2. Chargement plus rapide

Apple ne semble pas avoir tenté d'accélérer la recharge sur la série d'iPhone de cette année et, bien que des batteries légèrement plus grandes et une puce plus efficace devraient améliorer l'efficacité, une légère augmentation des vitesses de recharge ne serait pas de trop non plus.

3. Transfert de données plus rapide via USB

Les régulateeurs européens ont peut-être forcé la main d'Apple avec l'adoption de l'USB-C sur la gamme iPhone 15, mais alors que la société a traité les modèles standard et Plus de manière décevante en laissant les vitesses de données pratiquement inchangées par rapport au port Lightning de la génération précédente, ils ont au moins jugé bon d'équiper les 15 Pro et Pro Max avec des vitesses de transfert de données USB 3.0 allant jusqu'à 10Gbps.

Que ce soit par hasard ou malheureusement, le jour même du lancement de la série 15, Intel a révélé son dernier standard Thunderbolt 5, qui peut atteindre des vitesses de transfert théoriques allant jusqu'à 120Gbps – c'est 12 fois plus rapide que les ports des 15 Pro et Pro Max.

Avec des ordinateurs attendus pour arriver avec des ports Thunderbolt 5 en 2024 et Apple ayant déjà adopté le standard Thunderbolt sur les Mac et ses écrans, la seule chose qui empêche Apple de mettre un port encore plus rapide sur l'iPhone 16 Pro Max, c'est Apple elle-même.

4. Caméra sous l'écran

Alors que les rumeurs suggèrent déjà que les composants Face ID se glisseront sous l'écran des modèles Pro de l'année prochaine, si quelqu'un pouvait résoudre l'énigme des caméras sous l'écran, ce serait bien Apple.

Certes, des modèles comme le Samsung Galaxy Z Fold 5 et le Red Magic 8S Pro proposent déjà la technologie de caméra sous l'écran, mais la physique même de cette technologie signifie que la qualité des images est constamment en-dessous des attentes.

Si Apple est prêt à investir autant de temps et d'énergie dans ce projet qu'il l'a fait pour le Dynamic Island, on a peu de doutes que la marque pourrait réaliser des merveilles pour la technologie de caméra sous l'écran sur un futur modèle d'iPhone.