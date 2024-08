Apple vient d'envoyer les invitations pour l'événement iPhone 16 - « It's Glowtime » est prévu pour le 9 septembre

On attendait tous un événement Apple en septembre, et le géant de la technologie vient de le rendre officiel. Ce lundi, Apple a envoyé des invitations pour un événement spécial le 9 septembre intitulé "It's Glowtime."

Cela commencera à 19h [heure de Paris] le 9 septembre 2024 à l'Apple Park, mais pas d'inquiétude si l'invitation n'est pas arrivée jusqu'à vous. L'événement sera diffusé en direct, et TechRadar sera sur place pour vous apporter les dernières nouvelles. Et pour ceux qui suivaient les rumeurs, c’est un jour plus tôt que la date supposée fuitée.

Comme pour les événements Apple de septembre précédents, on s'attend à voir la nouvelle génération d'iPhone 16, les Apple Watch, et les AirPods pendant ce qui devrait être une keynote bien remplie. Bien sûr, on en apprendra davantage sur l’Apple Intelligence – la version du géant de Cupertino de l’IA – ainsi que sur la prochaine génération de plateformes telles que iOS et iPadOS 18, watchOS 11, macOS Sequoia, et tvOS 18.

En plus des rumeurs sur ce que dévoilera Apple, une analyse de l'invitation a été réalisée, et quelques indices intéressants ont été décelés.

Que nous dit l'invitation d'Apple ?

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Pour "Glowtime," l'invitation d'Apple met en avant le logo classique de la marque, revisité avec une touche Siri, ainsi que toutes les nouvelles nuances de bleu, violet, orange et rose. Cela semble tout à fait charmant et annonce certainement le déploiement et la sortie tant attendue de l'Apple Intelligence.

Le slogan, "It's Glowtime," suggère que la nouvelle interface Siri prend pratiquement le contrôle de l'écran de l'iPhone, avec des éléments qui viennent se glisser à gauche, à droite, en bas et en haut.

Le terme "Glow" pourrait aussi annoncer une nouvelle couleur pour l'iPhone, des écrans plus lumineux, ou encore de meilleures performances en basse lumière pour les appareils photo. Nous allons passer en revue certaines rumeurs et fuites concernant les prochains iPhones, Apple Watch et AirPods ci-dessous, mais tout comme lors de l'événement "Wonderlust" de septembre 2023 ou celui de mai 2024 intitulé "Let Loose," Apple sait comment faire monter l'attente autour de cet événement.

Bien entendu, il a également été confirmé que l'événement aura lieu le 9 septembre 2024, avec un coup d'envoi à 19h (heure de Paris), soit l'heure habituelle des événements Apple. L'événement se déroulera à l'Apple Park, plus précisément au Steve Jobs Theater, mais il sera retransmis en direct sur Apple.com et sur la chaîne YouTube officielle. TechRadar sera également sur place pour un reportage en direct, donc il faudra rester à l’écoute.

À quoi peut-on s'attendre à « It's Glowtime » ?

Cela fait un moment que les rumeurs circulent sur la prochaine génération d'iPhones, bien avant même la présentation de la gamme iPhone 15. Nous avons donc une idée assez précise de ce qu’Apple pourrait dévoiler lors de cet événement de septembre 2024. Pour commencer, Apple devrait rester fidèle à ses quatre modèles d'iPhone – l’iPhone 16, l’iPhone 16 Plus, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max. Les quatre modèles devraient intégrer l’Apple Intelligence, qui sera certainement une fonctionnalité phare.

Comme par le passé, la puce A17 Pro de l’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max devrait se retrouver dans les iPhone 16 et 16 Plus. Cette puce sera largement suffisante pour faire tourner l'Apple Intelligence, sachant que la bêta d’iOS 18.1 fonctionne déjà sur les 15 Pro et 15 Pro Max, permettant de découvrir en avant-première des fonctionnalités comme les “Outils d’écriture” et la création de vidéos souvenirs personnalisées dans Photos.

En revanche, les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max devraient bénéficier de la toute dernière puce d'Apple, offrant ainsi des performances supérieures et peut-être quelques astuces personnalisées. Si les rumeurs se confirment, on peut s’attendre à des écrans légèrement plus grands, toujours aussi fluides et éclatants sur les modèles Pro, ainsi qu’à un bouton supplémentaire spécialement conçu pour l’appareil photo. Les caméras devraient encore être améliorées avec le zoom perfectionné qui a fait ses débuts sur le 15 Pro Max, désormais disponible sur les deux modèles Pro de l’iPhone 16, ainsi qu’avec des améliorations supplémentaires telles qu'un ultra grand-angle avec plus de mégapixels et de meilleures performances en basse lumière.

(Image credit: Future / Britta O'Boyle)

Au-delà de l’iPhone, trois nouvelles Apple Watch pourraient également être présentées lors de cet événement. L’Apple Watch fêtera officiellement ses 10 ans avec la Series 10, et l'Ultra en sera à sa troisième génération. Les deux modèles devraient être équipés de nouveaux processeurs, mais la Series 10 pourrait offrir une raison plus significative de passer à la nouvelle version grâce à un écran plus grand. Il se murmure également qu'une Apple Watch SE en plastique pourrait voir le jour, ce qui permettrait de faire baisser le prix et d’en faire une option encore plus abordable.

Il est peu probable qu’un successeur des AirPods Pro de deuxième génération soit présenté, mais des rumeurs évoquent de nouveaux modèles d’entrée et de milieu de gamme pour les AirPods. Ces derniers pourraient même bénéficier de certaines des fonctionnalités des Pro, comme un design plus confortable et des modes d’écoute intelligents. Selon les dernières informations de Mark Gurman de Bloomberg, la réduction de bruit serait présente sur le modèle de milieu de gamme.

Bien sûr, comme toujours avec les rumeurs Apple, rien n’est certain à 100 % tant que la société ne l’a pas officiellement annoncé, mais heureusement, l’attente ne sera pas longue. Apple dévoilera officiellement tous ses nouveaux matériels, fonctionnalités, logiciels et services lors de cet événement spécial du 9 septembre 2024.

Vous pourrez suivre en direct et découvrir tous les nouveaux gadgets en avant-première via le live blog de TechRadar, qui sera sur place et diffusera l'événement en direct via Apple.