Apple Watch 10 : ce que nous voulons voir

L'Apple Watch 10 pourrait être la meilleure Apple Watch depuis des années, certains rapports suggérant qu'elle pourrait être baptisée Apple Watch X et qu'elle apporterait des améliorations significatives.

Cela dit, toutes les sources ne sont pas d'accord, et comme l'Apple Watch 10 n'arrivera probablement pas avant le mois de septembre, les fuites et les rumeurs n'en sont qu'à leurs débuts.

Vous trouverez ci-dessous tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent sur l'Apple Watch 10, et nous mettrons cet article à jour dès que nous en saurons plus. Ensuite, vous trouverez une liste des principales choses que nous attendons de cette smartwatch, pour en faire le meilleur gadget possible à porter au poignet.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? La prochaine Apple Watch

La prochaine Apple Watch Quand sortira-t-elle ? Probablement en septembre

Probablement en septembre Combien coûtera-t-elle ? Certainement au moins 449 €

Le prix de cette montre devrait être au moins équivalent à celui de l'Apple Watch 9. (Image credit: Future / Matt Evans)

L'Apple Watch 10 sera probablement annoncée en septembre 2024. Après tout, l'Apple Watch 9 a été dévoilée en septembre 2023, et les modèles précédents ont également été dévoilés en septembre de leur année de sortie.

Plus précisément, si l'on se réfère au passé, l'Apple Watch 10 sera probablement dévoilée au cours de la première ou de la deuxième semaine de septembre (probablement un mardi ou un mercredi) et sera probablement livrée le vendredi de la semaine suivante. Cela signifie une annonce le 3, 4, 10 ou 11 septembre et une date de livraison le 13 ou le 20 septembre.

Il n'y a pas encore d'informations sur le prix de l'Apple Watch 10, et c'est un peu plus difficile à prévoir que la date de sortie, car nous avons entendu des informations contradictoires sur la question de savoir s'il s'agira d'une grosse mise à jour - si c'est le cas, et que l'électronique reste très chère à l'achat, alors le prix pourrait bien augmenter. Si ce n'est pas le cas, le prix pourrait facilement rester identique à celui de l'Apple Watch 9.

Pour rappel, cette dernière est proposée à partir de 449 €, soit le prix le plus bas que l'Apple Watch 10 est susceptible de coûter.

Apple Watch 10 : actualités et fuites

Nous avons déjà eu connaissance de plusieurs fuites concernant l'Apple Watch 10, la plus ancienne remontant à février 2023, lorsqu'un analyste nous a indiqué qu'elle s'appellerait l'Apple Watch X et qu'elle serait disponible dans des tailles de 1,89 pouce et de 2,04 pouces. À titre de référence, l'Apple Watch 9 est disponible en 1,69 pouce et 1,9 pouce.

L'utilisation d'un X plutôt que d'un 10 serait le reflet de l'iPhone X, et pourrait suggérer que de grands changements sont à venir pour le dispositif portable, tout comme l'iPhone X arborait un nouveau design.

Mais une fuite plus récente, datant d'octobre 2023, suggère que l'Apple Watch X ou l'Apple Watch 10 ne proposera pas d'"expériences innovantes significatives". La fuite note spécifiquement que ce produit portable n'aura apparemment pas d'écran micro-LED ou de moniteur de glycémie. Ces informations proviennent de l'analyste Ming-Chi Kuo, qui a de bons antécédents en matière de fuites sur Apple.

D'autre part, un rapport de novembre 2023 de Mark Gurman, également fiable, indique que "la détection de l'hypertension et de l'apnée du sommeil pour la montre" est prévue pour l'Apple Watch 10, et c'est une affirmation que Gurman a réitérée pour Bloomberg en décembre, il semble donc confiant. Nous pourrions donc voir de nouvelles fonctionnalités significatives après tout !

L'Apple Watch 10 pourrait être dotée d'un nouveau bracelet. (Image credit: Future / Matt Evans)

Gurman a affirmé dans le même rapport qu'au moins un modèle d'Apple Watch en 2024 aura un nouveau look. Il n'a pas précisé lequel, il pourrait donc parler de l'Apple Watch Ultra 3 ou de l'Apple Watch SE 3, mais si l'Apple Watch 10 est lancée sous le nom d'Apple Watch X, il serait logique qu'elle ait un nouveau look.

Dans un rapport antérieur de Bloomberg, Gurman a déclaré que l'Apple Watch X aura un boîtier plus fin et un nouveau système d'attache magnétique, ce qui pourrait libérer de l'espace pour une batterie plus grande.

Toutefois, il convient de noter qu'il a déclaré que cette montre connectée pourrait être lancé en 2024 ou 2025. Il est donc possible que l'Apple Watch 10 et l'Apple Watch X soient finalement deux appareils différents, même si X est le chiffre romain qui correspond à 10.

Apple Watch 10 : ce que nous voulons voir

Nous n'avons encore aucune certitude sur l'Apple Watch 10, mais nous savons ce que nous en attendons, notamment les éléments suivants.

1. Meilleure autonomie de la batterie

Apple Watch 8 (Image credit: TechRadar)

L'une de nos principales déceptions à l'égard de l'Apple Watch 9 est qu'elle nécessite une charge quotidienne, ce qui peut également limiter la possibilité de l'utiliser pour le suivi du sommeil. L'amélioration de l'autonomie de la batterie est donc l'un de nos plus grands souhaits pour l'Apple Watch 10.

Heureusement, elle pourrait en bénéficier, car une fuite suggère qu'elle pourrait être dotée d'un nouveau design de connecteur de bracelet qui prendrait moins de place, ce qui en laisserait plus pour une batterie plus grande.

2. Un nouveau design

Si l'Apple Watch Ultra 2 présente un design légèrement différent de celui de l'Apple Watch 9, les modèles de base numérotés n'ont pas beaucoup changé visuellement, enfin, jamais vraiment. Nous aimerions donc vraiment voir une refonte visuelle pour l'Apple Watch 10.

Nous ne savons pas exactement ce que cela pourrait impliquer, mais nous avons entendu parler d'un boîtier plus fin et d'un bracelet au design différent. Si Apple veut vraiment l'appeler Apple Watch X, il faut qu'elle soit à la hauteur de ce nom, et un nouveau look y contribuerait.

3. Un bouton Action

L'Apple Watch Ultra 2 est dotée d'un bouton Action (Image credit: Future / Matt Evans)

L'Apple Watch Ultra, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max sont tous dotés d'un bouton Action, il est donc temps que l'Apple Watch standard en ait un aussi.

Il s'agit d'un bouton personnalisable que vous pouvez utiliser comme raccourci vers une fonction de votre choix. C'est donc un moyen pratique d'accélérer la navigation, d'autant plus utile sur un écran aussi petit que celui de l'Apple Watch. Nous aimerions donc qu'un bouton Action soit ajouté à l'Apple Watch 10.

4. Nouvelles fonctionnalités utiles en matière de santé

Les Apple Watch sont de plus en plus destinées à vous aider à surveiller votre santé et votre forme physique, et nous souhaitons que l'Apple Watch 10 poursuive dans cette voie.

Des rumeurs suggèrent qu'elle pourrait vous alerter en cas d'apnée du sommeil et d'hypertension artérielle, alors nous espérons que ces fuites se révéleront exactes.

5. Compatibilité Android

Samsung Galaxy S23 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

D'accord, il n'y a aucune chance que cela se produise, mais nous aimerions bien pouvoir utiliser une Apple Watch avec un téléphone Android.

Pour l'instant, si vous avez tendance à alterner entre iPhones et téléphones Android, l'Apple Watch est un achat risqué, car vous ne pourrez pas l'utiliser avec un Android, et beaucoup d'utilisateurs de téléphones exclusivement Android aimeraient probablement aussi une Apple Watch.

Il est donc regrettable que cette option ne soit pas possible, d'autant plus que vous pouvez utiliser les montres Wear OS avec un iPhone.