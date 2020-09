Meilleure Apple Watch 2020 : choisissez la montre connectée idéale pour votre iPhone

Si vous recherchez la meilleure Apple Watch que la firme de Cupertino ait jamais conçue, vous devriez attendre l'Apple Watch 6, dont la présentation officielle devrait avoir lieu le 15 septembre pendant l’Apple Event 2020. Il s’agira certainement d'une mise à jour exceptionnelle de l'Apple Watch 5, déjà excellente sous tous rapports.

Mais il n'est pas non plus nécessaire d'attendre sa sortie, puisqu’il existe déjà de nombreux modèles d'Apple Watch remarquables. Ces derniers bénéficieront, qui plus est, de la mise à jour du système d’exploitation watchOS 7, également imminente. De quoi obtenir un rapport qualité-prix sans précédent sur les meilleures montres connectées Apple.

Ce guide d’achat vous présentera les versions disponibles d'Apple Watch, en mettant en évidence les plus complètes, en termes de spécifications techniques et de fonctionnalités logicielles. Nous avons également abordé les éléments tout aussi déterminants à prendre en compte lors de votre future acquisition, tels que les différents bracelets, couleurs et tailles en vigueur.

Une fois tous ces aspects pris en compte, nous obtenons plus de 100 variantes de montres connectées Apple distinctes. Evidemment, nous avons réduit cette sélection pour rendre votre choix définitivement plus simple et rapide.

Si, malgré tout, vous ne trouvez pas votre bonheur, n'oubliez pas de consulter notre classement des meilleures montres connectées, tous OS confondus. Pour trouver encore plus d’articles tentants à porter.

Quelle Apple Watch est faite pour vous ?

(Image credit: Apple)

L'Apple Watch 5 reste la meilleure montre connectée que vous puissiez obtenir si vous possédez un iPhone. Elle s’appaire et fonctionne de manière fluide avec tous les smartphones Apple.

Par rapport à l’Apple Watch 4, vous trouverez très peu de mises à jour conséquentes. L’évolution principale de la Watch 5 réside dans la mise en veille de l’écran… qui disparaît ! La montre Apple opte pour un affichage permanent des informations dont vous avez besoin. Celle-ci défile sur un écran qui ne fait que s’assombrir - sans s’éteindre - si vous ne l’utilisez pas. Ainsi, vous n’avez plus besoin de lever votre montre pour l’activer et accéder à vos statistiques clés. On ne peut pas rêver plus pratique (mais aussi plus gourmand pour votre batterie).

Le design de la Watch 5 est similaire à celui de la version précédente. L’écran est légèrement plus grand, le modèle est disponible aux formats 40 mm ou 44 mm.

Nous retrouvons également toutes les fonctionnalités de remise en forme attendues, avec plusieurs outils haut de gamme tels qu’un moniteur de fréquence cardiaque, un GPS le suivi GPS, un tracker de sommeil et même un autre de cycle menstruel ! Il est enfin possible de profiter d’une connexion 4G via votre forfait mobile SFR ou Orange. Un vrai luxe.

Lire notre test complet (en anglais) : Apple Watch 5

(Image credit: Apple)

L’Apple Watch 4 reste remarquablement similaire à la smartwatch qui lui a succédée, la Watch 5 mentionnée en seconde position dans ce top. Conformément à la volonté de la firme de Cupertino de concevoir une technologie solide et durable. Qui plus est, la Watch 4 constitue une sortie majeure dans l’histoire des montres connectées.

L’écran OLED de cette quatrième génération est 30% plus grand que les précédentes. Il surpasse d’ailleurs bon nombre de montres concurrentes, encore aujourd’hui. Et pourtant, son poids demeure minime, la smartwatch s’avère à peine perceptible sur votre poignet. Disponible en tailles 40 mm et 44 mm, elle s’adapte à tous les gabarits.

La technologie la plus intéressante sur la Watch 4 est le moniteur de fréquence cardiaque, le plus minutieux du marché. Il peut détecter tout risque de fibrillation auriculaire et vous permettra de demander de l'aide plus rapidement, si votre santé est en danger. Cette Apple Watch se veut donc un accessoire indispensable pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques. Ainsi que pour les utilisateurs désireux de surveiller davantage leur santé.

Lire notre test complet (en anglais) : Apple Watch 4

(Image credit: Apple )

Impressionnante par ses performances il y a encore 3 ans, l'Apple Watch 3 s’est depuis faite distancée par ses petites sœurs, les Watch 4 et 5. Elle assure toujours les fonctions essentielles d’une montre connectée et conviendra parfaitement aux budgets les plus serrés.

La Watch 3 dispose de plusieurs cordes à son arc : un design carré qui a longtemps connu la préférence des propriétaires de montres connectées, un écran haute définition, des capteurs de condition physique réactifs et précis. Si vous êtes plus mélomane que sportif (ou les deux), l’ancienne vedette d’Apple vous permet d’écouter les 50 millions de chansons du catalogue d’Apple Music avec une fluidité remarquable. Et même de zapper ou naviguer vocalement entre vos playlists via l’activation de Siri.

Le prix de la Watch 3 est aujourd’hui au plus bas. Et il s’avère forcément son atout essentiel.

Lire notre test complet (en anglais) : Apple Watch 3

Existe-t-il d'autres modèles Apple Watch ?

Vous remarquerez probablement que la montre Apple originale, les séries 1 et 2 sont toutes absentes de cette liste. C'est parce qu'il est difficile aujourd’hui d'acheter ces appareils totalement neufs. Nous nous sommes donc concentrés sur les smartwatches Apple les plus faciles à trouver en boutique.

Vous pouvez toujours vous procurer l'Apple Watch original et d’autres éditions classiques dans des brocantes ou sur des plateformes de ventes entre particuliers. Toutefois, nous vous recommandons d'opter pour l'un des modèles ci-dessus car ils supportent des mises à jour logicielles depuis plus longtemps et s’avèrent généralement bien plus perfectionnés.

Quel prix conseillé pour une Apple Watch ?

Le prix de l'Apple Watch dépend en grande partie de l'âge du produit. Si vous courez après l'Apple Watch 3, vous l’obtiendrez pour beaucoup moins cher que l'Apple Watch 5.

Vous trouverez ci-dessous un widget qui vous indiquera les dernières offres enregistrées pour toutes les versions de l'Apple Watch, si vous souhaitez connaître le prix exact de chacune d’entre elles, en temps réel. N'oubliez pas que vous pouvez également acheter l'Apple Watch 3, 4 ou 5 en option 4G/LTE plus onéreuse. Ce qui n'est pas le cas pour les montres Apple antérieures.

De quel iPhone avez-vous besoin pour utiliser une Apple Watch ?

Contrairement aux appareils Wear OS de Google, l'Apple Watch ne fonctionne qu'avec un seul type de système d’exploitation : iOS. Vous devez donc posséder au moins un iPhone 5 fonctionnant sous iOS 10 (ou une version ultérieure) pour piloter aisément une Apple Watch / Apple Watch 2.

Si vous désirez une Apple Watch 3, il vous faudra l’iPhone 5S avec le logiciel iOS 11 comme configuration minimale. Ou un iPhone 6 pour pouvoir vous servir du modèle 4G/LTE.

Pour ce qui est de l’Apple Watch 5, il sera nécessaire de vous rabattre sur un iPhone 6S ou une édition plus récente, compatible avec watchOS 6.

Quelles couleurs et tailles disponibles sur une Apple Watch ?

La taille standard de l'Apple Watch 4 a beaucoup changé. Elle est désormais disponible en 40 mm ou 44 mm, pour la Watch 5.

Tous les autres modèles Apple Watch existent en version 38 mm ou 42 mm. En fonction de la taille de votre montre connectée, vous vous verrez offrir un choix conséquent de coloris. Notre conseil le plus pratique est de tenir avant tout compte de la taille et non de la couleur. Un écran plus grand s’avère toujours bien plus utile pour suivre vos statistiques et notifications.

Il est difficile de visualiser concrètement la différence de tailles proposées ici par Apple. Si vous n’êtes pas sûr de votre choix, il vaut la peine d'essayer chacune des variantes en boutique. Vous trouverez ci-dessous trois exemples illustrant les quatre tailles existantes.

Image 1 sur 4 L'Apple Watch 4 40 mm à gauche, 44 mm à droite Image 2 sur 4 L'Apple Watch 3 38 mm à gauche, 42 mm à droite Image 3 sur 4 L'Apple Watch 3 38 mm à gauche, 42 mm à droite Image 4 sur 4 L'Apple Watch 4 à gauche, l'Apple Watch 3 à droite

A propos de la couleur et de la matière dominante, sachez que l'Apple Watch 4 est disponible en or, en gris interstellaire ou en argent. Si vous préférez l’acier inoxydable, elle pourrait aussi vous convenir.

Le blanc et le gris sont également des coloris possibles si vous choisissez la version céramique de l'Apple Watch 3. Celle-ci reste tout de même assez chère, vous la repérerez sous l’appellation Apple Watch Series 3 Edition. Elle a néanmoins pratiquement disparue, puisqu’elle n’est plus vendue ni par les Apple Store, ni par les principaux détaillants high-tech.

Il convient en outre de citer l'Apple Watch Nike+, une variante similaire à l'Apple Watch 3 mais qui est livré avec des cadrans exclusifs, l'application Nike+ Run Club préchargée et un catalogue de multiples modes sportifs propulsés par la marque Nike.

Image 1 sur 2 Apple Watch 3 Edition, version Céramique Image 2 sur 2 Apple Watch 3 Nike+

Vous êtes plutôt orienté luxe ? L’idée d'un bracelet en cuir fait main présent sur l’Apple Watch Hermès vous tentera probablement. Là encore, il s'agit d’un ersatz de l'Apple Watch 4. Avec un cadran spécial employant la police Carrick d'Hermès ainsi que des bracelets en cuir haut de gamme pour votre poignet.

L'Apple Watch Series 1, quant à elle, est uniquement disponible en aluminium, en gris interstellaire ou en argent.

Quels bracelets pour l’Apple Watch ?

Apple Watch Hermès avec bracelet Double Tour

Il existe des dizaines de bracelets vendus par Apple qui offrent une grande variété de styles uniques pour votre poignet. Lorsque vous achetez votre montre Apple pour la première fois, vous avez un bracelet inclus, mais vous pouvez acheter séparément et changer facilement tous les bracelets proposés sur catalogue par Apple.

Parmi les options les plus commandées, citons le bracelet nylon, le bracelet cuir, le bracelet femme et le bracelet sport. N'importe quel bracelet Apple Watch fonctionne avec n'importe quelle Apple Watch, veillez juste à sélectionner la bonne taille lors de l’achat.