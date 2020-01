Bracelets connectés pas chers : quels sont les capteurs fitness et sport les plus abordables en 2020 ?

A leur lancement, les traqueurs d’activité (ou fitness trackers en version originale) se restreignaient à compter les pas, de par leur modeste condition de podomètres. Aujourd’hui, ils sont devenus de puissants partenaires d'entraînement qui analysent vos sessions d’entraînement, évaluent votre progression et vos calories brûlées, surveillent votre rythme cardiaque et votre sommeil. Et plus encore ! Des bijoux high-tech qui s’exhibent fièrement, portés au poignet.

Un bracelet connecté premium coûte en moyenne 100 euros. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe certains modèles avancés, commercialisés en dessous de ce prix. La plupart dispose de composants haut de gamme comme un moniteur de fréquence cardiaque ou un GPS intégré.

Nous avons sélectionné ce que nous pensons être, le plus impartialement possible, les bracelets connectés sportifs et fitness affichant le meilleur ratio qualité-prix. Pour ce faire, nous avons testés et comparé de nombreux modèles en fonction de leurs caractéristiques techniques, fonctionnalités d’usage, design, système d’exploitation, mise à jour… Et bien entendu, l’évolution de leur prix par rapport au marché.

Les meilleurs bracelets connectés à petit prix, en un coup d’œil :

Fitbit Inspire HR Huawei Band 3 Pro Honor Band 5 Xiaomi Mi Band 4 Garmin Vivofit 4 Amazfit Bip Moov Now Samsung Galaxy Fit e Garmin Vivosmart 3 Samsung Galaxy Fit

Quel bracelet connecté pas cher choisir en 2020 ?

1. Fitbit Inspire HR

La meilleure excuse pour sortir du canapé.

Écran : oui | Moniteur de fréquence cardiaque : oui | Étanche : oui | Suivi d'activité : oui | GPS : non | Autonomie : 5 jours | Compatibilité : Android / iOS

Design premium

Beaucoup d’activités suivies…

… Sauf la natation

L’écran est parfois capricieux

C’est l’un des bracelets connectés les plus récents de la collection Fitbit. Il s’avère que c’est aussi le plus abordable. Pour moins de 100 euros, vous avez en effet accès à l’ensemble des services haut de gamme de Fitbit. Vous accéderez ainsi à un programme de remise en forme, à prix décent… sans se limiter à une version d’essai !

L'Inspire HR est doté de nombreuses fonctionnalités de base pour suivre votre condition physique (compteur de pas, moniteur de fréquence cardiaque, analyse du sommeil, GPS connecté…). Vous ne pouvez pas vous tromper : c’est l’un des fitness trackers les plus aboutis que Fitbit ait jamais créé. Avec plus de 15 modes d’exercices en bonus. Chaque mode fournit lui-même des outils adaptés. Par exemple, le mode Course vous indique les distances parcourues, votre rythme cardiaque vs le rythme moyen, le nombre de calories brûlées, ou encore le temps réalisé.

Ce n'est certes pas le meilleur moniteur d’activité existant (le Charge 3 du même constructeur est nettement plus performant), mais sa légèreté et son prix bon marché épargneront votre poignet et votre porte-monnaie.

2. Huawei Band 3 Pro

Le tracker qui ne s’essouffle jamais.

Écran : oui | Moniteur de fréquence cardiaque : oui | Étanche : oui | Suivi d'activité : oui | GPS : oui | Autonomie : 14 jours en veille | Compatibilité : Android / iOS

Autonomie surprenante

Ecran couleur

GPS complet

Moins bon que Fitbit pour télécommander votre smartphone

Le Huawei Band 3 Pro est l’un des bracelets connectés les plus économiques du marché. Ce qui peut paraître étonnant si l’on se met à recenser le nombre de fonctionnalités haut de gamme qu’il possède. Dans combien d’appareils à ce tarif pourriez-vous vous offrir à la fois un écran couleur OLED, un GPS, une batterie surpuissante et une collection de capteurs addictifs ? Nous n’en connaissons que très peu.

Le Band 3 Pro bénéficie, en plus, de son propre récepteur GPS. Vous pouvez ainsi aller courir sans votre téléphone mobile, le tracker cartographiera votre itinéraire et enregistrera votre niveau d'effort. Le fitness tracker de Huawei pèche malheureusement par sa connectivité avec votre smartphone et, si vous avez l’habitude d’écouter de la musique en vous dépensant, vous pourrez difficilement changer de piste à partir de son écran.

Toutefois, si les derniers modèles Fitbit et Garmin vous paraissent trop chers, Huawei vous garantit un produit résistant et complet à moindre coût.

3. Honor Band 5

Les insomniaques vont l’adorer.

Écran : oui | Moniteur de fréquence cardiaque : oui | Étanche : oui | Suivi d'activité : oui | GPS : non | Autonomie : 7 jours | Compatibilité : Android / iOS

Une référence sur le suivi du sommeil

Prix abordable

Conception robuste

Écran parfois insensible

Avec le Band 5, Honor souhaitait corriger de nombreux problèmes relatifs à ces bracelets connectés précédents. La firme chinoise y est parvenue : le benjamin de la gamme se veut simple à utiliser, avec seulement quelques fonctions clés comme le suivi du sommeil. Ce dernier innove d’ailleurs grandement face à la concurrence, Honor ayant ajouté un « coach » sommeil qui vous dispense de multiples conseils pour optimiser vos cycles et bien dormir.

Le Band 5 ne plaira pas à tout le monde, notamment aux utilisateurs plus expérimentés assidus à leurs statistiques santé et fitness en continu. Son écran et ses capteurs d’activité sont en effet légèrement en dessous des Garmin Vivosmart 4 et Fitbit Charge 3. Cependant, si vous êtes de ceux qui privilégient les phases de récupération et le sommeil réparateur, il est bon conseiller. Comme il est accessible à moins de 30 euros, votre conseiller bancaire, aussi, dormira sur ses deux oreilles.

4. Xiaomi Mi Band 4

La qualité a un prix. Très bas, visiblement.

Écran : oui | Moniteur de fréquence cardiaque : oui | Étanche : oui | Suivi d'activité : oui | GPS : oui | Autonomie : 20 jours | Compatibilité : Android / iOS

Prix imbattable

Ecran haute définition

Batterie exceptionnelle

Interface peu conviviale

Smartphone indispensable pour activer le GPS

Le Xiaomi Mi Band 4 est le tracker le moins cher de cette sélection. Pour le prix de deux places de cinéma plein tarif, il vous offre des fonctionnalités fantastiques telles qu’un écran couleur OLED, une batterie qui peut se recharger seulement une fois par mois et un design épuré qui habillera élégamment votre poignet.

Côté applications, le Mi Band 4 accompagne vos sessions jogging, cyclisme, natation et même gymnastique. Il réclame par contre d’être appairé à votre téléphone mobile pour profiter pleinement du GPS. L’interface est également plus légère que celles des challengers de ce top.

Avec son ultime déclinaison dans le monde des trackers, Xiaomi rattrape son retard sur la concurrence et commence à peser dans la compétition avec un atout difficile à battre : le prix.

5. Garmin Vivofit 4

Il ne va plus vous quitter.

Écran : oui | Moniteur de fréquence cardiaque : non | Etanche : oui | Suivi d'activité : oui | GPS : non | Autonomie : 1 an | Compatibilité : Android / iOS

Ecran LCD

Une recharge tous les 365 jours

Où est le moniteur de fréquence cardiaque ?

Pas de GPS non plus

Le Garmin Vivofit 4 est l’un des meilleurs bracelets connectés que la société ait jamais créé. Nous apprécions particulièrement durée de vie de sa batterie, juste surnaturelle. En effet, vous n’aurez à charger votre fitness tracker qu’une fois par an seulement. Encore faut-il y penser !

Cela signifie surtout que vous pourrez le conserver à votre poignet jour et nuit. De quoi suivre votre sommeil limpidement, sans stress d’une panne ou d’une mise hors tension imminente.

Si vous êtes un coureur accompli et que vous avez besoin d’accéder à de nombreuses statistiques liées à vos entraînements, dont votre fréquence cardiaque, votre itinéraire GPS ou la synchronisation de vos playlists musicales, ce sans emporter votre téléphone, préférez le Vivosport.

Néanmoins, même s’il peut lui manquer certaines fonctionnalités, le Vivofit 4 constitue une initiation de premier choix à la technologie du quantified self.

6. Amazfit Bip

Une smartwatch se cacherait-elle sous ce bracelet connecté ?

Écran : oui | Moniteur de fréquence cardiaque : oui | Étanche : oui | Suivi d'activité : oui | GPS : oui | Autonomie : 1 mois | Compatibilité : Android / iOS

Design élégant

Excellente application compagnon

La fonction de pause automatique ne fonctionne pas

Interface utilisateur à revoir

Un bon moniteur d’activités n'a pas besoin de ressembler à l'Apple Watch 5 pour réussir à séduire de nouveaux usagers, mais ça aide. L'Amazfit Bip dispose de cet avantage et l’essayer vous vera certainement tourner la tête. Même après que vous réaliserez que ça n’est pas une montre connectée. Encore moins une Apple.

Pour moins de 70 euros, l’Amazfit Bip s’apprécie comme un bracelet connecté - contrairement à son apparence - compétent qui dure plus de 30 jours avec une seule charge. Il envoie et reçoit des notifications depuis votre smartphone, vous réveille le matin avec une alarme personnalisée ou suit vos itinéraires d’entraînement avec un GPS intégré.

Le Bip ne peut certainement pas rivaliser avec la riche expérience interactive garantie par watchOS 6 ou Wear OS (et même par le système d'exploitation Tizen de Samsung). Toutefois, ses suivis de sommeil, de fréquence cardiaque, son étanchéité et surtout son écran « géant » lui évite de rougir face à ses rivaux haut de gamme.

7. Moov Now

Autrefois, le numéro un.

Écran : non | Moniteur de fréquence cardiaque : non | Étanche : oui | Suivi d'activité : oui | GPS : oui | Autonomie : 6 mois | Compatibilité : Android / iOS

Batterie exemplaire

Prix devenu équitable

Fonctionnalités limitées

Pas d'écran, vos stats s’affichent sur l’application mobile

Il a peut-être quelques années de trop (il va bientôt souffler ses 5 bougies), mais le Moov Now reste toujours l'un de nos bracelets connectés favoris. Désormais abordable, il offre tout ce dont vous avez besoin pour un suivi de votre santé au quotidien. Sans alourdir votre facture d’électricité puisque deux charges par an lui suffisent.

Malgré sa génération, le Moov Now ne se résume pas à un vulgaire compteur de pas. Conçu à la base pour les boxeurs, il est fourni avec plusieurs outils avancé comme le cardio, le comptage des répétitions, des conseils en direct et un simulateur d’encouragements. Il a depuis été adopté par bien d’autres disciplines sportives (le running et la natation en tête) et recommandé par les coachs (humains) de fitness ou de crossfit. Un précurseur !

8. Samsung Galaxy Fit e

Le premier traqueur d’activités de Samsung

Écran : oui | Moniteur de fréquence cardiaque : oui | Étanche : oui | Suivi d'activité : oui | GPS : non | Autonomie : environ une semaine | Compatibilité : Android / iOS

Prix dérisoire pour un Samsung

Suivi précis de l'activité

Léger et confortable

Vous aurez besoin de deux applications

Bien devancé par des concurrents chinois tels que Xiaomi sur le marché des fitness trackers d’entrée de gamme, Samsung a décidé de frapper fort en lançant son premier modèle du genre : le Galaxy Fit e. Le savoir-faire de la marque coréenne se fait ressentir et, malgré quelques composants sacrifiés comme le GPS, c’est une réelle réussite.

90 activités sportives différentes peuvent être monitorées avec le Galaxy Fit e et les deux applications mobiles de Samsung (une consacrée à la remise en forme, l’autre à vos stats santé). Vous êtes donc très bien assisté(e), quelle que soit votre discipline de prédilection.

Avoir un capteur d’activités bon marché provenant d’une marque qui a depuis longtemps prouvé qu’elle était digne de confiance sur les technologies de pointe, ça ne se refuse pas. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de lui préférer le Huawei Band 3 pro et son GPS intégré.

9. Garmin Vivosmart 3

Il ne cherche pas à vous couper le souffle… mais il le pourrait !

Écran : oui | Moniteur de fréquence cardiaque : oui | Étanche : oui | Suivi d'activité : oui | GPS : non | Autonomie : 5 jours | Compatibilité : Android / iOS

Plus de capteurs

Des notifications intelligentes

Très confortable

Toujours pas de GPS

Le Garmin Vivosmart 3 n’a peut-être pas l'air de grand-chose et son âge avancé (3 ans, une éternité) vous fera sans doute privilégier le Vivosmart 4… reste que ce modèle regorge encore de fonctionnalités aussi modernes que bluffantes. A l’image de son capteur de consommation d’oxygène (VO2 Max), idéal pour préparer une compétition ou une simple course à pied.

Les contrôles de la condition physique générale, de l’IMC, de la fréquence cardiaque, du niveau de stress ou de l’état du sommeil complètent ce système de suivi d'activité très performant, bien que dépourvu de GPS. Cette absence rend le Vivosmart 3 moins attrayant pour les coureurs et les cyclistes. En revanche, pour celles et ceux qui recherchent un tracker robuste, avec un prix en baisse et offrant également une application compagnon des plus intelligentes, il saura vous faire oublier bien des bracelets et montres connectés plus récentes, plus dépassées aussi.

10. Samsung Galaxy Fit

Classe économique mais classe quand même.

Écran : oui | Moniteur de fréquence cardiaque : oui | Étanche : oui | Suivi d'activité : oui | GPS : non | Autonomie : 7 à 8 jours | Compatibilité : Android / iOS

Design séduisant

Ecran puissant

Sangle fragile

Attention au tracking des distances

Le Samsung Galaxy Fit est le pendant « de luxe » du Samsung Galaxy Fit e. Il demeure toutefois une solution économique pour qui ne fera aucun compromis sur la qualité de fabrication et l’autonomie d’un bracelet connecté.

A ce tarif, vous aurez également droit à un moniteur de fréquence cardiaque et un catalogue de capteurs adaptés pour la course à pied, la natation et le cyclisme. Discount mais suffisamment intelligent, le traqueur d’activité sait suspendre et redémarrer automatiquement le suivi lorsque l’usager s’arrête. Nous regretterons cependant quelques faussetés dans l’évaluation des distances au cours de certains entrainements.

Quoi qu’il en soit, si les designs trop conventionnels vous ennuient et que votre programme d’activité physique se limite au footing et à quelques exercices de fitness, alors le Galaxy Fit vous comblera.

Crédits photos : TechRadar, Fitbit, Huawei, Honor, Garmin