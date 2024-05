Samsung Galaxy Watch & Galaxy Ring : les objets connectées pourraient bénéficier d'une mise à jour importante

Samsung cherche à modifier la manière dont ses appareils connectés traitent les données relatives à la santé cardiaque, avec un nouveau brevet visant à améliorer la capacité de son appareil à détecter les irrégularités du rythme cardiaque et les signes de fibrillation auriculaire. Ses smartwatches existantes (et la plupart des meilleures smartwatches en général) peuvent le faire en effectuant des ECG, ou électrocardiogrammes, mais comme les ECG doivent être déclenchés activement par l'utilisateur, il est difficile d'utiliser les données pour brosser un tableau plus holistique du rythme cardiaque de l'utilisateur.

Grâce à un nouveau brevet de Samsung, les choses pourraient toutefois changer. Repéré par Wareable, un nouveau brevet américain suggère que la société cherche à « traduire les signaux PPG en formes d'ondes ECG correspondantes ». En substance, Samsung cherche à transformer les données de fréquence cardiaque continue qu'elle recueille normalement en données ECG.

L'année dernière, Samsung a obtenu l'approbation de la FDA pour la surveillance passive de la fibrillation auriculaire, ou AFib, sur la Galaxy Watch 5, et ce nouveau brevet en serait le prolongement naturel. En se basant en permanence sur votre fréquence cardiaque, il permettrait de tracer un ECG régulier, que vous soyez en train d'en faire un de manière active ou non.

Ce résultat serait obtenu grâce à un système d'IA génératif qui créerait une meilleure relation entre les rythmes cardiaques et les données ECG. Cette relation est connue en termes scientifiques sous le nom de « relation de Markov de premier ordre ».

Samsung note que lors de la vérification de la fibrillation auriculaire, des faux positifs peuvent se produire lors de la conversion des données de fréquence cardiaque en résultats ECG, mais cela sera contré par « l'incorporation de connaissances préalables en termes de modèles graphiques probabilistes », ou par la vérification des données à l'aide de l'IA.

(Image credit: US Patent Office/Samsung)

Quels sont les appareils Samsung qui l'obtiendront ?

Il convient de souligner qu'il s'agit encore d'un brevet et qu'il n'est pas rare que des entreprises fassent breveter des idées qui ne se concrétiseront pas avant des années - ou qui ne se concrétiseront jamais.

Si vous possédez une montre Samsung Galaxy Watch dotée d'une fonction ECG (à partir de la Watch Active 2 et de la Watch 3), vous aurez peut-être la possibilité d'exécuter cet algorithme lorsqu'il sera disponible.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Il est peut-être plus raisonnable, étant donné que ces appareils ont quelques années, de s'attendre à ce qu'il soit intégré à la prochaine Galaxy Watch 7, à la Galaxy Watch 4 actualisée ou à la Galaxy Watch Ultra, qui fait l'objet de rumeurs.

Il est intéressant de noter que le Samsung Galaxy Ring devrait également offrir une fonctionnalité ECG, ce qui signifie que la bague intelligente de Samsung pourrait être l'une des premières à tirer parti de cette nouvelle technologie.