Siri pourrait recevoir certaines fonctionnalités de l'Apple Intelligence avec iOS 19

Siri a déjà bénéficié d'une amélioration visuelle, mais nous attendons plus d'IA

Siri serait doté d'une meilleure intelligence artificielle dans le courant de l'année

Il n'est pas certain que toutes les fonctionnalités retardées seront ajoutées

Des intégrations d'applications plus approfondies sont annoncées

Apple s’est empêtré dans une situation délicate avec Siri et Apple Intelligence : les mises à jour en intelligence artificielle promises sont officiellement retardées, et l’entreprise fait face à de nombreuses critiques – mais certaines de ces fonctionnalités différées pourraient tout de même voir le jour d’ici la fin de l’année.

Dans un article du New York Times revenant sur les récents déboires d’Apple en matière d’IA, notamment les tensions internes autour des projets à venir, il est mentionné que Siri devrait bénéficier de certaines améliorations « à l’automne » aux États-Unis – probablement en septembre, en même temps que l’iPhone 17 et iOS 19.

« Apple n’a pas annulé sa version repensée de Siri », précise l’article. « L’entreprise prévoit de lancer à l’automne un assistant virtuel capable, par exemple, de modifier une photo et de l’envoyer à un ami sur simple demande, selon trois sources proches du dossier. »

Peu de détails pour l’instant – s’agit-il uniquement d’options de retouche photo, ou d’un ensemble plus large de fonctionnalités en retard ? Apple vise à terme une version de Siri capable de rivaliser avec ChatGPT ou Gemini, mais cela pourrait ne pas se concrétiser avant 2025.

Fonctionnalités retardées

Apple Intelligence se fait attendre (Image credit: Apple)

La fonction de retouche photo mentionnée dans l’article du New York Times fait partie des nouveautés Apple Intelligence annoncées en 2024 : permettre à Siri d’agir dans les applications de l’iPhone grâce à des commandes vocales (fonctionnalité appelée « App Intents »).

Ce n’est qu’un aspect du projet. Apple a également prévu de rendre Siri beaucoup plus intelligent sur le plan contextuel, en lui permettant de mieux comprendre ce qui se passe sur l’iPhone et d’analyser certaines données personnelles – le tout de manière privée et sécurisée.

Une fois ces fonctionnalités activées, Siri pourra mieux rivaliser avec les autres assistants dopés à l’intelligence artificielle. Cette semaine, par exemple, ChatGPT a reçu une mise à jour lui permettant d’accéder à l’historique complet des conversations pour formuler ses réponses.

Certaines nouveautés Apple Intelligence sont déjà disponibles via Siri, comme une compréhension plus naturelle du langage ou une aide technique améliorée pour les appareils Apple. Concernant iOS 19, davantage d’informations devraient être dévoilées début juin.

