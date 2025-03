Apple retarde le lancement de Siri boosté à l’IA et revoit son calendrier

Apple a retardé l'arrivée de Siri, plus intelligent, et annonce qu'il arrivera « dans le courant de l'année prochaine »

Depuis les débuts d'Apple Intelligence, nous attendons d'essayer le Siri plus intelligent avec accès aux applications

« Il va nous falloir plus de temps que nous ne le pensions pour proposer ces fonctionnalités

Tout le monde attendait qu'Apple dévoile la mise à jour majeure de Siri, annoncée comme devant arriver à un moment donné dans le cycle d’iOS 18. Cette évolution devait aller bien au-delà du simple halo coloré qui entoure Siri depuis le lancement de l’iPhone 16 en septembre 2024. Elle promettait de rendre l’assistant vocal plus intelligent, plus utile et bien plus performant dans ses interactions.

Cependant, l’arrivée d’iOS 18.4 en version bêta pour les développeurs et le grand public, sans trace de cette nouvelle version de Siri, a douché les espoirs. D’autant plus que de nombreuses rumeurs laissaient entendre qu’Apple prévoyait de la lancer – au moins en avant-première – au printemps.

Désormais, Apple a confirmé à Daring Fireball que cette mise à jour tant attendue de Siri était retardée : « Il nous faudra plus de temps que prévu pour proposer ces fonctionnalités, et nous envisageons un déploiement au cours de l’année à venir. » Parmi ces nouveautés figuraient notamment la prise en compte du contexte personnel et la possibilité de voir, comprendre et contrôler diverses applications sur l’appareil.

Apple avait initialement annoncé cette version améliorée de Siri avec le contexte personnel lors de la conférence WWDC 2024 (World Wide Developers Conference) le 10 juin. Aucune date précise n’avait été communiquée, si ce n’est une arrivée prévue dans les mois suivants.

Voici l’intégralité de la déclaration faite à Daring Fireball par Apple : « Siri aide nos utilisateurs à trouver ce dont ils ont besoin et à accomplir leurs tâches rapidement. Rien que ces six derniers mois, nous avons rendu Siri plus conversationnel, introduit de nouvelles fonctionnalités comme la saisie au clavier pour Siri et la connaissance des produits, et ajouté une intégration avec ChatGPT. Nous avons également travaillé sur une version plus personnalisée de Siri, lui donnant une meilleure compréhension du contexte personnel ainsi que la capacité d’agir pour l’utilisateur au sein et entre ses applications. Il nous faudra plus de temps que prévu pour proposer ces fonctionnalités, et nous envisageons un déploiement au cours de l’année à venir. »

Apple a déployé de nombreuses fonctionnalités liées à l’Apple Intelligence, mais cette mise à jour majeure de Siri, qui aurait pu le placer au même niveau que le mode vocal de ChatGPT d’OpenAI ou Gemini Live, était l’innovation phare. Des outils d’écriture aux résumés de notifications en passant par la fonction Clean Up dans les photos, ces ajouts sont appréciables, tout comme la capacité de Siri à fournir une assistance technique. Pourtant, un Siri véritablement plus intelligent aurait été le cœur de l’Apple Intelligence.

Il est rare qu’Apple reconnaisse un retard de cette ampleur, mais la communication claire et transparente sur les attentes liées à ces nouvelles fonctionnalités est appréciée. C’est d’autant plus vrai pour ceux qui attendaient avec impatience cette évolution et qui ont investi dans des appareils compatibles avec l’Apple Intelligence. Cette annonce rappelle d’autres moments délicats pour Apple, comme l’abandon de l’AirPower, l’« Antennagate » de l’iPhone 4 ou encore la refonte d’Apple Plans.

Par ailleurs, l’article de Lance Ulanoff, rédacteur en chef de TechRadar, apporte un éclairage supplémentaire sur cette annonce d’Apple. Il souligne notamment que l’approche prudente d’Apple en matière d’IA et de confidentialité ne joue pas forcément en sa faveur. Il écrit : « Oui, je comprends qu’Apple est la plateforme et l’écosystème grand public les plus soucieux de la confidentialité et de la sécurité. Une partie de leur stratégie en matière d’IA repose sur le Private Cloud Compute. Mais à quoi sert réellement cette approche ultra-sécurisée ? »

Cet article mérite d’être lu à la lumière de ce retard confirmé. Au moins, Apple reste engagé à proposer cette nouvelle version de Siri avec un contexte personnel et un accès aux applications. Et il est évident qu’Apple veut bien faire les choses… quitte à prendre plus de temps.

Autant dire que les attentes seront encore plus élevées lors de la WWDC 2025 et avec iOS 19, dont l’événement de présentation est probablement prévu dans environ trois mois, comme chaque année au cours des deux premières semaines de juin.

L’affaire est à suivre…