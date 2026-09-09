Avec Siri Recaps, l’Apple Watch écoute en permanence votre journée — au risque d’un rejet façon lunettes Meta

L’Apple Watch Series 12 et l’Apple Watch Ultra 4 viennent d’être dévoilées, aux côtés d’un iPhone pliable révolutionnaire lors de l’événement Apple de ce mercredi 9 septembre, mais malgré les importantes avancées sous le capot, l’une des fonctions qui ressort le plus est entièrement logicielle.

Siri Recaps est une nouvelle fonction d’Audio Intelligence qui transforme l’Apple Watch en appareil toujours à l’écoute. Intégrée à l’application Siri, elle utilise les capteurs de la montre pour fournir un résumé de la journée, notamment des conversations qui ont eu lieu. Elle peut être activée selon un programme défini ou depuis le haut de la Smart Stack.

Le concept rappelle un peu l’Amazon Bee, un microphone fixé à un bracelet connecté qui capture et résume les conversations. Une telle fonction peut se révéler utile pour les personnes qui enchaînent les réunions — disposer en permanence d’un assistant virtuel chargé de prendre des notes pourrait être particulièrement pratique — mais elle soulève évidemment des questions de confidentialité.

Apple indique que Siri Recaps n’enregistre ni ne stocke l’audio et qu’il ne peut pas afficher de transcription. Le système traite plutôt les événements en direct lorsqu’ils se produisent, en utilisant Siri AI pour transformer les données brutes en notes exploitables, sans jamais les inscrire dans un stockage permanent. Voici une capture d’écran de la présentation d’Apple :

(Image credit: Apple)

Une Apple Watch, comme un smartphone ou une enceinte connectée, doit déjà écouter en permanence afin de détecter un mot d’activation comme « Siri » ou « Alexa ». Mais l’audio entendu n’est ni journalisé ni enregistré : seules les interactions commençant par le mot d’activation le sont.

Ajoutez toutefois un assistant IA toujours à l’écoute, capable de prendre des notes sur le quotidien et notamment sur des conversations avec des personnes qui peuvent ignorer qu’elles sont surveillées, et la dernière fonction pratique d’Apple paraît soudain beaucoup plus inquiétante. L’autre grande nouveauté Audio Intelligence destinée aux montres, Live Rewind, peut afficher sur le cadran une transcription des 15 dernières secondes d’audio — qu’un mot d’activation ait été prononcé ou non.

Le choix d’Apple de lancer une telle fonction précisément maintenant peut surprendre, alors que d’autres wearables de surveillance dopés à l’IA font l’objet d’interdictions et d’un rejet croissant.

(Image credit: Meta / Ray-Ban)

Meta vient naturellement à l’esprit, avec ses lunettes connectées interdites dans certains espaces publics et plus généralement affublées de surnoms comme « lunettes de pervers ». Les lunettes connectées ont clairement acquis une mauvaise réputation à cause d’utilisateurs qui percent ou neutralisent le voyant LED d’enregistrement afin de filmer discrètement, sans consentement et de manière inappropriée, que ce soit pour attirer l’attention, produire du contenu ou pour leur usage personnel.

Cette situation a créé un malaise plus général autour des wearables équipés de caméras et de microphones discrets. Comme les lunettes Meta, Live Rewind et Siri Recaps présentent un potentiel réel en matière d’accessibilité pour les personnes malentendantes, mais elles risquent également de mettre beaucoup de monde mal à l’aise.

A voir : l’annonce des fonctions Audio Intelligence

Apple tient à démontrer qu’il est possible de lui faire confiance, notamment grâce à l’IA exécutée directement sur l’appareil, à Private Cloud Compute et à son insistance sur le fait qu’aucun audio ni aucune transcription ne sont enregistrés ou conservés. Mais si les personnes alentour ont le sentiment d’être enregistrées discrètement sans leur autorisation, les propriétaires d’Apple Watch pourraient à leur tour subir une partie du rejet déjà dirigé contre les utilisateurs de lunettes Meta.

Plus tôt cette année, TechRadar estimait déjà que les technologies portables devaient se dissocier du capitalisme de surveillance pour redevenir « cool ». Apple semble ici avoir effectué un pas dans la direction opposée.