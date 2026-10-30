Google Pixel Watch Ultra : les premières rumeurs émergent, mais trois gros défauts restent à corriger

Une Google Pixel Watch Ultra ? Google envisagerait une nouvelle version de sa meilleure montre Android de 2026. Cette future génération pourrait s'inspirer des modèles les plus robustes du marché, comme l'Apple Watch Ultra 4, la Samsung Galaxy Watch Ultra 2 et la Garmin Fenix 9 Pro.

Selon Gadgets & Wearables, Google diffuse actuellement un sondage auprès de certains utilisateurs de son application pour connaître leurs attentes concernant les futures Pixel Watch. Le questionnaire n'a pas encore pu être consulté directement. Mais d'après le média, Google chercherait notamment à savoir si ses clients accepteraient de « payer davantage » pour une montre renforcée, et quelles améliorations rendraient la Google Pixel Watch 5 plus haut de gamme.

Ces questions suggèrent que Google envisage effectivement une Pixel Watch Ultra, ou au minimum une montre reposant sur une philosophie comparable. L'emploi du mot « robuste » est particulièrement révélateur. D'après Gadgets & Wearables, Google observerait attentivement le succès des gammes Apple Watch Ultra et Samsung Galaxy Watch Ultra, avec l'ambition de proposer une alternative.

Le problème, c'est que la Pixel Watch doit encore évoluer pour prétendre rejoindre cette catégorie. Trois caractéristiques de conception semblent indispensables si Google souhaite rivaliser avec l'Apple Watch Ultra 4 ou la Garmin Fenix 9 Pro.

Ajouter une lunette, sans abandonner l'écran bombé ?

(Image credit: Future)

Depuis plusieurs générations, les Pixel Watch possèdent un écran bombé devenu emblématique. Il contribue à leur silhouette particulière, qui rappelle un petit galet. Cette conception améliore la lisibilité des informations d'un coup d'œil, offre davantage de surface à l'interface Material 3 Expressive et procure à la montre une apparence soignée sous presque tous les angles.

Mais que se passerait-il si Google ajoutait une lunette en titane autour de cet écran pour rendre la montre plus robuste ? L'une des principales fonctions d'une lunette surélevée consiste à protéger la dalle contre les chocs. Sur une montre d'aventure, cette protection est essentielle. Or, avec un écran bombé, il faudrait une lunette particulièrement épaisse pour dépasser la partie la plus haute du verre.

Une montre destinée à résister aux chocs et aux conditions difficiles peut difficilement conserver une conception presque entièrement recouverte de verre. Si Google souhaite proposer un véritable modèle outdoor, l'ajout d'une lunette semble donc incontournable.

Les ingénieurs de Google disposent certainement de plusieurs solutions pour associer une lunette protectrice à l'écran bombé caractéristique des Pixel Watch. Il ne serait toutefois pas surprenant que ce dernier disparaisse discrètement sur une éventuelle Pixel Watch Ultra.

Améliorer l'autonomie

(Image credit: Garmin)

L'un des principaux défauts des Pixel Watch reste leur autonomie décevante. Chaque nouvelle génération apporte quelques améliorations, mais Google augmente également les performances et les fonctionnalités de ses montres. Résultat, leur endurance ne progresse jamais suffisamment. Pour rivaliser dans la catégorie Ultra, il faudra impérativement résoudre ce problème.

Lors de son lancement en 2022, la première Apple Watch Ultra promettait jusqu'à 36 heures d'autonomie. Cette durée atteint désormais 50 heures avec l'Apple Watch Ultra 4. Samsung annonce jusqu'à 100 heures en mode économie d'énergie pour la Galaxy Watch Ultra 2, même si la plupart des utilisateurs obtiendront plutôt trois jours d'autonomie en pratique. Garmin, Coros et Suunto dominent quant à eux ce marché avec des montres dont l'endurance se mesure régulièrement en semaines. Leurs appareils sont toutefois souvent plus spécialisés dans l'entraînement sportif que ceux d'Apple, Samsung et Google.

Google devra donc réaliser des progrès importants pour rivaliser avec des montres plus coûteuses. Une éventuelle Pixel Watch Ultra pourrait proposer une autonomie comparable à celle de Samsung, soit environ trois à quatre jours sur le papier.

Mais ces chiffres devront également se vérifier dans des conditions réelles. Les longs entraînements avec GPS multibande et écran toujours allumé sont particulièrement énergivores. Les utilisateurs d'une montre d'aventure ne veulent évidemment pas voir leur appareil s'éteindre au milieu d'un ultramarathon.

Trouver de la place pour davantage de boutons

(Image credit: Future)

La Google Pixel Watch ressemble à un dôme parfaitement circulaire, interrompu uniquement par une couronne numérique. Avec la gamme Galaxy Watch Ultra, Samsung a adopté un boîtier en titane de forme « coussin », aux côtés plus marqués. Cette conception offre des emplacements naturels pour des boutons supplémentaires. Mais où Google pourrait-il les placer sur la montre illustrée ci-dessus ?

Les boutons physiques sont indispensables sur une montre de type Ultra, car ils permettent de contrôler l'appareil pendant une activité sportive, notamment lorsque l'utilisateur porte des gants. Un écran tactile ne suffit pas toujours. C'est pourquoi la plupart des montres Garmin possèdent entre deux et cinq boutons pour faciliter la navigation. Une Pixel Watch Ultra aurait besoin, au minimum, d'une commande supplémentaire programmable, comparable au bouton Action d'Apple. Plusieurs boutons seraient même préférables.

(Image credit: Future)

La conception de la nouvelle lunette devra donc également tenir compte de l'emplacement de ces commandes. En épaississant le boîtier autour de l'écran, Google pourrait adopter une solution proche des Garmin Fenix ou Forerunner, qui associent un cadran rond à une lunette imposante et à plusieurs boutons saillants.

Reste à savoir comment conserver l'identité visuelle si particulière des Pixel Watch avec une telle transformation. Les prochaines générations apporteront peut-être la réponse.