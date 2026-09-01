Google affirme que la Pixel Watch 5 bat Apple et Garmin en précision GPS — j’ai donc testé les trois montres sur le parcours du marathon de Londres

Les entreprises technologiques adorent les grandes déclarations. Google en a justement fait une au sujet de la Pixel Watch 5. Au-delà des améliorations promises pour la santé, le bien-être et Wear OS, une fonction m’a immédiatement fait tendre l’oreille. Google affirme que la Pixel Watch 5 propose son suivi GPS d’itinéraire le plus précis à ce jour pour l’exercice. Plus intéressant encore, la marque assure que ce suivi surpasse celui de l’Apple Watch Ultra 3 et de la Garmin Fenix 8 Pro.

J’ai utilisé ces deux montres et je peux affirmer sans hésiter qu’elles comptent parmi les modèles les plus performants disponibles pour le suivi GPS des itinéraires. J’ai déjà entendu d’autres fabricants promettre des performances capables de battre Apple et Garmin. Est-ce que je croyais vraiment Google capable de tenir cette promesse ? J’étais sceptique, notamment après mon expérience du suivi GPS des précédentes Pixel Watch.

Mais j’avais toujours ma Fenix 8 Pro et mon Apple Watch Ultra 3 sous la main, ce qui représentait l’occasion parfaite de constater moi-même ces progrès annoncés. Après avoir récemment décroché une place parmi des millions de candidats au tirage au sort pour le marathon de Londres 2027, qui se déroulera sur deux jours, j’ai immédiatement pensé à la partie du parcours dont je sais qu’elle pose de sérieux problèmes au GPS.

J’ai donc attrapé mes montres, pris le train, puis le DLR jusqu’à l’Isle of Dogs, où les immenses gratte-ciel environnants créent toujours des conditions particulièrement difficiles pour le GPS. J’ai couru entre les miles 18 et 20 du parcours du marathon de Londres, puis effectué le trajet en sens inverse, afin de mettre les grandes promesses GPS de la Pixel Watch 5 à l’épreuve.

(Image credit: Future / Mike Sawh)

Avant de revenir sur le déroulement de mon test, il faut examiner plus précisément pourquoi Google affirme que son suivi GPS surpasse celui de la concurrence. Comme la Fenix 8 Pro et l’Apple Watch Ultra 3, la Pixel Watch 5 intègre un GPS double fréquence. Elle peut ainsi communiquer avec les principaux satellites chargés de calculer notre position précise sur deux bandes de fréquences. Cela peut améliorer la précision du suivi entre de hauts bâtiments, dans les forêts denses et même lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.

Les systèmes GPS double fréquence commencent à apparaître sur de nombreuses montres connectées. D’après mes propres tests, les modèles Apple, Garmin et Suunto équipés de cette technologie ont jusqu’ici offert les meilleures performances.

En plus des dernières technologies GPS, Google explique utiliser les données déjà recueillies sur les bâtiments dans Google Maps, associées à l’IA, afin de mieux gérer les zones où les signaux GPS rebondissent sur les immeubles. L’entreprise s’appuie également sur des stations GPS de référence installées à travers le monde pour réduire l’impact que les conditions atmosphériques peuvent avoir sur le suivi.

Si vous avez déjà utilisé une montre connectée avec GPS, vous savez probablement que cette fonction peut sérieusement entamer l’autonomie. Google a donc dû en tenir compte. L’entreprise a décidé de compresser les données GPS brutes capturées sur la montre, puis de les envoyer vers un serveur où elles sont traitées et corrigées avant d’être synchronisées avec l’application Google Health. L’essentiel du traitement est donc effectué hors de la montre, ou après votre course, votre sortie à vélo ou votre randonnée.

Image 1 of 2 Le concurrent : Google Pixel Watch 5 (Image credit: Future / Mike Sawh) Les champions en titre : la Garmin Fenix 8 Pro et l'Apple Watch Ultra 3 (Image credit: Future / Mike Sawh) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

J’ai décidé de réaliser deux courses. La première devait commencer au mile 18 du parcours du marathon de Londres, se poursuivre jusqu’au mile 20, puis continuer légèrement au-delà afin d’atteindre 5 km. J’arrêterais ensuite les montres avant d’effectuer le même parcours en sens inverse.

J’avais chargé une version raccourcie du parcours du marathon sur ma Garmin Fenix 8 Pro, simplement parce qu’il s’agissait de la montre avec laquelle l’opération était la plus facile. J’ai également décidé de porter la Pixel Watch 5 sur un poignet pendant la première course, puis de la passer sur l’autre pour la seconde. L’Apple Watch Ultra 3 et la Fenix 8 Pro se trouvaient sur le poignet opposé. Je devais également veiller à ce que les deux montres ne soient pas trop proches afin d’éviter toute pression accidentelle sur un bouton susceptible de perturber l’enregistrement de la bonne distance.

Autre détail important, j’ai utilisé les applications d’entraînement natives des trois montres pour enregistrer les courses.

Les résultats

(Image credit: Future / Mike Sawh)

Pour la première course, je portais la Pixel Watch 5 au poignet droit, tandis que l’Apple Watch Ultra 3 et la Garmin Fenix 8 Pro étaient à gauche. J’ai ensuite chargé les itinéraires dans le très pratique outil de comparaison IloveGPX. Avant cela, j’ai dû convertir le fichier enregistré par la Pixel Watch 5, au format TCX, vers le format GPX. Heureusement, l’opération était assez simple.

Avant même de commencer à zoomer sur les traces GPS, je pouvais déjà distinguer quelques lignes rouges irrégulières. Elles appartenaient à la Garmin Fenix 8 Pro. En regardant de plus près, les trois montres restaient assez proches les unes des autres au départ, avant que la trace de la Fenix 8 Pro ne commence clairement à dériver. Pendant la majeure partie de la course, les tracés de Google et Apple restent très proches.

Je me suis en réalité légèrement écarté du parcours et j’ai couru plus longtemps que prévu, car certaines portions étaient partiellement fermées. Cela m’a obligé à effectuer une ou deux boucles supplémentaires dans cette zone particulièrement problématique pour le signal GPS.

En arrivant sur Trafalgar Way, après avoir dépassé Billingsgate Market et en me dirigeant vers le dernier mile, les trois traces se rejoignent à nouveau. La Garmin trouve malgré tout encore le moyen de s’écarter légèrement de l’itinéraire alors que j’approche de la fin du parcours à Poplar.

Du côté de la distance enregistrée, j’ai finalement couru davantage que les 5 km initialement prévus. L’Apple Watch Ultra 3 et la Google Pixel Watch 5 ont enregistré des distances similaires, tandis que la Fenix 8 Pro a mesuré environ 0,2 mile, soit 0,3 km, de plus.

La vitesse moyenne enregistrée pendant la course était elle aussi similaire sur l’Apple Watch Ultra 3 et la Pixel Watch 5, tandis que la Garmin affichait une vitesse moyenne plus faible.

Pour la seconde course, j’ai déplacé la Pixel Watch 5 sur mon poignet gauche et placé les montres Garmin et Apple à droite. J’ai couru un peu plus vite que lors du premier passage. Au début, les trois traces restent regroupées. Mais en approchant à nouveau des immenses bâtiments autour de Canary Wharf, les tracés Apple et Garmin commencent à perdre leur chemin. Pendant ce temps, la Pixel Watch 5 reste la plus proche de l’itinéraire que j’ai réellement suivi. Elle n’est toutefois pas totalement épargnée, notamment autour d’Heron Quays et de Bank Street à Canary Wharf.

En examinant à nouveau les distances enregistrées, les trois montres affichent cette fois des chiffres différents. La Garmin mesure encore la plus grande distance, tandis que l’Apple Watch Ultra 3 se rapproche le plus du parcours de 5 km prévu. C’est également la Garmin qui me crédite d’une allure moyenne plus rapide sur l’ensemble de la course.

Les traces GPS ne racontent qu’une partie de l’histoire

Pour tous ceux qui ont déjà couru le marathon de Londres — ou n’importe quelle course, d’ailleurs —, la distance parcourue n’est pas la seule chose qui compte. L’allure est importante, surtout lorsqu’un entraînement vise un temps précis à l’arrivée.

De mauvaises données de suivi GPS peuvent fausser les données d’allure. Ayant déjà couru le marathon de Londres, je sais que ces problèmes GPS peuvent faire bondir votre position sur le parcours et donner l’impression que vous avalez les miles plus rapidement que vous ne le faites réellement.

C’est aussi pour cette raison que j’ai surveillé mon allure instantanée et moyenne sur les trois montres, tout en étudiant la manière dont ces données étaient réparties après la course.

Pendant mes courses, l’allure a fluctué sur les trois modèles. J’ai constaté que la Pixel Watch 5 avait tendance à avoir du mal à déterminer correctement mon rythme au début des deux sorties, avant de se stabiliser. L’Apple Watch et la Garmin ont connu un comportement similaire. Toutes trois semblent avoir rencontré des difficultés précisément dans la partie du parcours où je m’y attendais.

En examinant ensuite les données dans les applications associées à chaque montre, la Pixel Watch 5 a également identifié certaines portions plus rapides qui correspondaient effectivement à l’impression que j’avais eue pendant la course.

Les affirmations de Google sur le GPS de la Pixel Watch 5 sont-elles justifiées ?

(Image credit: Getty Images)

Je ne vais pas affirmer que la Pixel Watch 5 est définitivement une référence du GPS après seulement deux courses relativement courtes, même si les conditions étaient particulièrement difficiles. En revanche, les résultats m’ont franchement surpris. Je m’attendais vraiment à voir la Pixel Watch 5 en difficulté, mais elle s’est finalement montrée la plus fiable pour reproduire mon véritable itinéraire. L’Apple Watch Ultra 3 s’en est également très bien sortie, tandis que la Fenix 8 Pro a connu quelques écarts assez spectaculaires sur les traces GPS générées.

Si votre priorité consiste surtout à conserver un enregistrement précis de votre parcours, cette amélioration devrait vraiment impressionner. Les randonneurs, notamment, devraient apprécier ce type de précision.

Du point de vue de la course, et plus particulièrement de la compétition, j’aimerais toutefois que cette excellente précision du tracé s’accompagne également d’une mesure d’allure précise en temps réel. Je ne suis pas entièrement convaincu que les données d’allure soient aussi irréprochables que semble l’être le suivi du parcours. Google pourrait peut-être travailler sur ce point pour sa prochaine montre, ou même l’améliorer grâce à une mise à jour logicielle.

Le nouveau GPS de la Pixel Watch 5 marque néanmoins une avancée importante dans la manière dont les montres connectées peuvent proposer un suivi d’itinéraire plus précis. L’accès de Google à une énorme quantité de données de positionnement, associé aux progrès réalisés dans l’IA, joue clairement un rôle dans cette avancée technologique du GPS sur montre connectée.

Une chose est certaine : ces résultats me donnent sérieusement matière à réfléchir au moment de choisir la montre que je porterai sur la ligne de départ du marathon de Londres en avril prochain.