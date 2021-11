Meilleures montres running : suivez vos courses avec un GPS ultra-précis

Nous avons testé les dernières montres running afin que vous puissiez choisir l'assistant idéal pour optimiser vos course à pied. Chacune de ces montres GPS vous fournira une mine d'informations pendant et après votre course, vous aidant à suivre vos progrès et à planifier votre entraînement.

Un GPS précis est indispensable, tout comme d'excellentes données biométriques (notamment la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène du sang), ainsi que des outils d'entraînement pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos séances. Nous avons évalué chaque montre sur un parcours prédéfini et comparé les données de fréquence cardiaque avec celles d'une ceinture cardiofréquencemètre pour voir comment elles se positionnent. Nous avons également usé et abusé des différents outils d'entraînement, pour nous assurer de leur utilité réelle sur le terrain.

Vous souhaitez obtenir une montre running à prix réduit ? L'édition 2021 du Black Friday n'est plus très loin (elle aura lieu le 26 novembre) et vous promet des offres promotionnelles exceptionnelles sur les montres Garmin, Coros ou encore Polar, des modèles haut de gamme aux plus abordables. Consultez régulièrement cette page dès à présent pour suivre les variations budgétaires des meilleurs modèles représentant notre sélection.

Quelle montre running choisir en 2021 ?

La Garmin Forerunner 945 est notre montre running la mieux notée de 2021. (Image credit: Garmin)

1. Garmin Forerunner 945 La meilleure montre pour les amateurs de course à pied et les athlètes sérieux. LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR 40,99 € Voir à Amazon Pourquoi l’acheter + GPS et biométrie à la précision absolue + Cartes couleurs + Excellente autonomie Pourquoi attendre - Chère

La Garmin Forerunner 945 est la meilleure montre running de 2021, incluant tout ce qu'un coureur peut souhaiter. Sa géolocalisation et ses données biométriques sont particulièrement précises, et elle est dotée d'outils d'entraînement réellement utiles pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos parcours.

L'une de nos fonctions préférées est le moniteur de charge, qui mesure votre entraînement au cours des sept derniers jours et vous indique si vous devez le réduire pour éviter l'épuisement ou vous pousser davantage pour améliorer votre condition physique. Combiné à la fonction Body Battery qui mesure votre niveau de récupération après les efforts de la veille, cela vous aide à rendre chaque entraînement aussi efficace que possible.

Nous avons également été particulièrement impressionnés par les cartes couleurs qui facilitent la navigation, mais aussi par le degré de personnalisation proposé. Construire vos propres itinéraires autour du temps ou de la distance s'avère étonnamment simple.

La Garmin Fenix 6 est une montre de course plus élégante, mais la Forerunner 945 compense cela par un prix légèrement plus abordable. Elle constitue une aide majeure à l'entraînement pour les athlètes sérieux.

La Coros Pace 2 a des spécifications impressionnantes pour un prix de milieu de gamme. (Image credit: Coros)

La Coros Pace 2 est une superbe montre de course à pied de milieu de gamme, très légère, mais riche en fonctionnalités. Avec un poids de 29 g, elle est à peine perceptible au poignet, mais elle comprend plusieurs fonctions que l'on s'attend à trouver dans des montres running plus chères. Notamment un "entraîneur IA" pour vous aider à gérer votre charge d'entraînement en vue des événements, des modes triathlon et multisports, et la compatibilité avec des capteurs tiers comme les ceintures cardiofréquencemètres et les pods.

La géolocalisation par GPS est excellente, elle seveut complétée par le positionnement GLONASS et Beidu (la prise en charge de GALILEO est prévue dans une prochaine mise à jour). Si vous vous éloignez du radar (dans un tunnel, par exemple), la montre calcule automatiquement votre cadence et la longueur de votre foulée afin que vous puissiez continuer à suivre votre progression.

Lors de nos tests, notre seul reproche revient à l'écran. Il est difficile de lire ce dernier en plein jour sans appuyer sur le bouton de rétroéclairage, ce qui réduit un peu l'autonomie, par ailleurs impressionnante. Il s'agit pour autant d'une montre incontournable pour celles et ceux qui emprunte les sentiers plus physiques.

La Garmin Instinct Solar est l'une des montres de course les plus résistantes à ce jour. (Image credit: Garmin)

La Garmin Instinct Solar est une montre de course super résistante qui dispose d'une autonomie incroyable grâce à sa lentille en verre photovoltaïque, qui la maintient à niveau pour que vous puissiez passer des semaines sans charge.

La Garmin Instinct ordinaire est une excellente montre, et l'Instinct Solar s'appuie sur ses bases (extrêmement) solides avec de nouvelles fonctionnalités comme un oxymètre de pouls pour suivre les changements de la saturation en oxygène du sang. Avec la variabilité de la fréquence cardiaque, cela permet à la montre (et à l'application Garmin Connect) d'estimer votre niveau de stress tout au long de la journée afin que vous puissiez prendre des mesures pour le gérer.

Comme vous pouvez l'attendre d'un appareil Garmin, le positionnement GPS est précis et fiable, et l'Instinct Solar offre plusieurs fonctionnalités qui en font un choix judicieux pour les expéditions hors route. Notamment la navigation TracBack pour vous aider à revenir à votre point de départ, ou la prise en charge des communications par satellite Garmin InReach si vous êtes vraiment hors réseau.

En raison de sa coque en plastique robuste, l'Instinct Solar n'est pas la plus belle montre Garmin, mais pour sortir des sentiers battus lors de compétitions de plusieurs jours, elle est difficile à égaler.

La Garmin Fenix 6 est une montre de course haut de gamme étonnante. (Image credit: Garmin)

Si vous êtes à la recherche d'une montre multisports et d'aventure performante, la dernière version rafraîchie de la gamme Fenix de Garmin n'a rien à envier aux autres - si votre budget vous le permet.

Si ses outils d'entraînement sont impressionnants, la Fenix 6 est avant tout fiable. Le moniteur de fréquence cardiaque est précis et, contrairement à de nombreuses montres de course, il fonctionne également sous l'eau (idéal pour les triathlètes ou les entraînements de cross-training). La connectivité GPS est également rapide et fiable, et nous avons été impressionnés par la précision de l'altimètre embarqué de la montre lors d'un test dans les Alpes.

L'autonomie est plus courte que celle de la Garmin Instinct Solar, mais la Fenix 6 peut tout de même fonctionner pendant deux semaines en utilisation régulière, ou 36 heures avec le GPS en utilisation continue. Pour des randonnées plus longues, optez pour la Fenix 6X, qui porte ce fardeau à 21 jours et 60 heures respectivement.

La Fenix 6 est une montre de course fantastique, mais son prix sera un facteur limitant pour de nombreux coureurs. Cependant, nous avons vu quelques remises importantes récemment, donc si vous êtes séduit par cette montre, attendre pourrait s'avérer payant. Nous pourrions bien voir une Fenix 7 sortir d'ici peu, ce qui ferait baisser son prix davantage - restez à l'écoute.

La Coros Apex offre des outils de navigation impressionnants pour se repérer sur et hors des sentiers battus. (Image credit: Coros)

Si vous prenez la course à pied au sérieux mais que les Garmin Forerunner 945 et Fenix 6 sont trop chères pour votre budget, la Coros Apex est une excellente alternative, qui vous fournira un vaste ensemble de données d'entraînement utilisables à bon escient.

Il s'agit d'une montre de course sérieuse conçue pour les amateurs de données. Vous travaillez à augmenter votre cadence ? Vous voulez vérifier votre charge d'entraînement pour la semaine ? Tout est là, au bout de vos doigts. Le suivi GPS est précis (avec des cartes d'une précision impressionnante), et l'algorithme intelligent de foulée suit votre cadence et la longueur de votre foulée au fil du temps afin de conserver un enregistrement précis, même si votre course vous fait traverser un tunnel et vous place hors de portée des satellites.

Nous avons également été impressionnés par les outils de navigation de l'Apex, qui en font une excellente montre running si vous souhaitez explorer de nouveaux itinéraires.

Comme pour la Coros Pace 2, nous avons trouvé que l'écran s'avérait un peu sombre en plein jour, mais l'activation du rétroéclairage résout ce problème de manière efficace, en fournissant une vue claire de votre rythme, de votre distance parcourue et de votre fréquence cardiaque à mi-course... sans trop décharger la batterie.

La Polar Vantage V2 fournit des statistiques précises et pratiques pour vous aider à récupérer plus rapidement. (Image credit: Polar)

6. Polar Vantage V2 Un outil de récupération incontournable. LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Prime 483,95 € Voir à Amazon Pourquoi l’acheter + Aide à récupérer plus rapidement + Une excellente interface complémentaire Pourquoi attendre - Écran tactile lent - Ensemble limité de thèmes

La Polar Vantage V2 partage beaucoup d'ADN commun avec la Polar Grit X (ci-dessous), en mettant à votre disposition une multitude de données biométriques et d'outils d'entraînement. Toutefois, la V2 possède quelques atouts supplémentaires qui, selon nous, lui donnent l'avantage et en font la meilleure montre de course à pied pour le tout-terrain.

Le plus important d'entre eux est un nouveau test de condition physique, qui vous délivre des valeurs nmoyennes de votre VO2 max, votre puissance aérobie maximale et votre vitesse aérobie maximale. En répétant ce test à une date ultérieure, vous aurez une indication mesurable de l'amélioration de votre condition physique au fil du temps.

La Vantage V2 est également plus légère que la Grit X, puisqu'elle pèse 52 g, contre 64 g pour la Grit X. Cette différence de poids est due à une conception en aluminium plutôt qu'en plastique et en acier inoxydable. L'aspect est moins robuste, mais il s'agit tout de même d'un appareil très résistant qui peut encaisser tous les coups que vous lui donnez.

Les deux appareils sont presque au même prix, donc à moins que vous n'aimiez particulièrement l'aspect plus massif de la Grit X (ce qui est une préférence parfaitement valable), nous opterions pour la V2.

La Polar Grit X a une autonomie exceptionnelle et aidera les coureurs de fond à gérer leur alimentation et leur hydratation. (Image credit: Polar)

Comme son nom l'indique, la Polar Grit X est conçue pour les athlètes sérieux qui prévoient de vivre leurs aventures hors des sentiers battus. Si vous recherchez une alternative légèrement plus abordable que la Garmin Fenix 6, cette montre pourrait être la meilleure montre de course à pied pour vous.

Polar s'est fait un nom dans le domaine de la surveillance de la fréquence cardiaque et, comme vous pouvez vous y attendre, la Grit X offre des données biométriques extrêmement précises. Ces données sont également utilisées à bon escient, avec des conseils d'alimentation adaptatifs pour vous aider à rester hydraté et éviter les coups de pompe pendant les longues courses, ainsi que des informations sur la récupération pour que vous sachiez combien de temps vous reposer et quand il est temps de rechausser vos chaussures de course.

Elle prend en compte les sessions de récupération et votre rythme de course, ainsi que vos entraînements particuliers sur Strava, un vrai point fort pour les compétiteurs.

Toutes ces fonctionnalités sont partagées avec la Polar Vantage V2 ci-dessus, qui offre également des outils d'entraînement plus avancés, mais si ces derniers ne correspondent pas à vos besoins en matière de course à pied et que vous aimez les smartwatches plus robustes, alors la Polar Grit X mérite d'être considérée sérieusement.

Si vous recherchez quelque chose d'encore plus solide, et d'un peu plus léger, Polar a récemment ajouté deux autres modèles : la Polar Grit X Pro et la Grit X Titan. Nous sommes actuellement en train de tester la Grit X Pro et nous vous proposerons très bientôt une revue complète.

La Garmin Enduro offre une autonomie incroyable. (Image credit: Garmin)

8. Garmin Enduro Une autonomie exceptionnelle, idéale pour les coureurs de fond. LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Excellente autonomie + Couverture multisports + Large variété de fonctionnalités Pourquoi attendre - Absence de cartographie topographique

La Garmin Enduro utilise un logiciel similaire à celui de la Fenix 6, plus haute dans notre liste, et dispose d'un écran similaire. Mais elle se distingue de cette dernière, et même de toutes les autres montres Garmin, sur un point essentiel : l'autonomie.

L'Enduro peut tenir jusqu'à 65 jours en mode smartwatch classique et offre une autonomie de 80 heures pour le GPS, en se rechargeant via l'énergie solaire. Et si vous vous en tenez aux opérations minimales, la Garmin Enduro peut tenir entre 130 jours et un an sans chargement.

En général, l'Enduro vous donne à peu près tout ce que vous pouvez souhaiter pour suivre vos courses. Elle fournit des mesures avancées de suivi de la condition physique et concède également le suivi du sommeil. Ses options phares comprennent un altimètre barométrique, un moniteur de fréquence cardiaque, un moniteur d'oxymétrie de pouls, un suivi de la condition physique 24/7 et des fonctionnalités plus standards comme le paiement sans contact.



En revanche, vous ne disposez pas d'une cartographie topographique complète comme sur les montres Fenix et Forerunner 945 de Garmin. Et son prix sera prohibitif pour beaucoup. Mais si vous êtes à la recherche d'une montre grande et légère, ainsi que d'une véritable batterie, l'Enduro a beaucoup à donner.

L'Apple Watch 7 bénéficie d'un large éventail d'applications de course tierces, comme Strava et Runkeeper. (Image credit: Apple)

Si l'Apple Watch 7 ne vous fournira pas la même quantité de données d'entraînement que les montres dédiées à la course à pied présentées dans ce tour d'horizon, ses outils de suivi sportif fonctionnent parfaitement si vous aimez courir pour le plaisir et pour votre forme physique générale plutôt que pour les compétitions.

En termes de fonctionnalités, ce n'est pas un énorme progrès par rapport à l'Apple Watch 6, mais son nouvel écran plus grand permet de voir facilement vos statistiques d'un coup d'œil pendant une séance d'entraînement. L'affichage permanent rend les choses encore plus simples et évite d'avoir à tripoter la Smart Crown en pleine course.

L'Apple Watch 7 vous permettra également de profiter des avantages d'Apple Fitness Plus, qui vous permet de participer à des séances d'entraînement amusantes dirigées par un instructeur sur votre Apple TV, votre iPhone ou votre iPad, avec les statistiques de fréquence cardiaque de votre montre affichées à l'écran.

Elle ne peut pas remplacer une montre de sport dédiée aux entraînements sérieux, mais son solide suivi de la fréquence cardiaque et sa prise en charge des applications tierces (si une course n'est pas sur Strava, a-t-elle vraiment eu lieu ?) font de l'Apple Watch 7 une montre extrêmement polyvalente, et la meilleure montre de course à pied si vous avez besoin d'une smartwatch complète à porter au quotidien.

La Garmin Vivoactive 4 n'est pas seulement une montre de course riche en fonctionnalités, elle est aussi suffisamment élégante pour être portée tous les jours. (Image credit: Garmin)

S'agit-il d'une smartwatch, d'une montre de course GPS ou d'une montre de mode ? Elle est les trois à la fois. C'est la première montre Garmin qui s'adresse clairement aux coureurs amateurs de design, face à des appareils comme les Apple Watch et Android Wear OS.

Comme toutes les meilleures montres running phares de Garmin, elle est dotée de fonctionnalités premium, c'est-à-dire d'un GPS précis et d'un suivi de la fréquence cardiaque, d'une prise en charge multisports et même d'une fonction de streaming musical impliquant Deezer et Spotify.

Tout cela pour une autonomie de quatre ou cinq jours en utilisation normale ou de 18 heures en entraînement GPS (si si vous écoutez aussi de la musique). Côté design, cette montre de course à pied est dotée d'une lunette en acier inoxydable et d'un bracelet caoutchouté confortable qui peut être changé en fonction des occasions.

Un vaste choix de cadrans et d'applications est disponible sur Garmin Connect, qui est ouvert aux développeurs, ce qui signifie qu'il y a toujours de nouveaux ajouts intéressants.

Lorsque vous choisissez une montre running, l'une des premières choses à prendre en compte est votre objectif actuel. Tous les coureurs peuvent bénéficier d'une montre GPS dédiée, mais si vous cherchez à terminer votre premier 5 km, vos besoins seront très différents de ceux d'un marathonien qui veut établir un nouveau record personnel.

Pour les runners débutants, une montre qui vous aidera à mettre en place un plan d'entraînement simple et à varier vos courses est un outil utile. La Garmin Forerunner 55, par exemple, propose des suggestions d'entraînement afin que vous ne restiez pas coincé dans la même routine, même si vous ne suivez pas un plan d'entraînement spécifique. Elle suggère également le temps de repos et de récupération après chaque séance afin que vous tiriez le meilleur parti de votre entraînement.

À l'autre bout du spectre, la Polar Grit X surveille votre stratégie d'alimentation pour les épreuves de longue distance et les séances d'entraînement, en vous indiquant quand il est temps de prendre plus de glucides et d'eau. Il fonctionne également avec des services tels que TrainingPeaks, ce qui vous permet de télécharger des plans spécialisés pour vous aider à atteindre votre prochain objectif.

Bien que vous puissiez utiliser une smartwatch pour suivre vos courses, une montre dédiée au running avec des boutons physiques sera toujours un avantage. Non seulement cela vous permet de contrôler la montre sans avoir à étudier l'écran, mais cela vous permet également de naviguer dans ses menus, de mettre en pause et de démarrer des séances d'entraînement tout en portant des gants, ou avec des mains moites.

Une bonne autonomie est un autre élément important. Vous ne voulez pas attendre que votre montre se recharge avant de partir pour une séance d'entraînement ou, pire encore, vous rendre compte qu'elle est à plat au milieu d'une course.

Des outils supplémentaires comme le support de la musique et des paiements sans contact peuvent également être un ajout très utile, vous permettant de vous occuper avec de la musique ou un podcast pendant votre entraînement, et de vous arrêter pour prendre une bouteille d'eau ou une collation rapide si vous n'avez pas de provisions. Ces outils rendent également votre montre de course plus pratique à porter au quotidien, de sorte que vous n'avez pas besoin d'investir dans une deuxième smartwatch à utiliser lorsque vous ne vous entraînez pas.

Nous avons pris en compte toutes ces considérations lors de l'évaluation des montres ci-dessus, afin que vous n'ayez pas à chercher dans les fiches techniques pour vous assurer que l'appareil qui vous intéresse remplit toutes les conditions requises.